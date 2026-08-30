Phú Thọ: Phát hiện xe tải chở 420 gói thịt xiên nướng không rõ nguồn gốc

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ và thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 27/8, tại Km17+100, đường Hòa Lạc - Hòa Bình, thuộc xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ dừng kiểm tra một xe tải.

Phương tiện do N.X.H. (sinh năm 1991, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin báo Công an Phú Thọ, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có 420 gói thịt xiên nướng các loại. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ kèm theo để chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa. Bên cạnh đó, trên bao bì hàng hóa không thể hiện nhãn hàng hóa và các thông tin về nguồn gốc, cơ sở sản xuất, xuất xứ.

Trước dấu hiệu vi phạm, cảnh sát giao thông phối hợp bàn giao vụ việc cùng số hàng cho Đội Quản lý thị trường số 15, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh để xử lý theo thẩm quyền.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra trên các tuyến, địa bàn được phân công.

Lực lượng này cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để phát hiện, chuyển giao xử lý những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

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