Gia Lai: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Đời sống 29/07/2026 11:00

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà không rõ nguồn gốc tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn các phường Pleiku và Diên Hồng. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm đã có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi thối, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 28.7, Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa phát hiện vụ việc liên quan đến vi phạm an toàn thực phẩm, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo đó, chiều 27.7 qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Pleiku phát hiện tại kho đông lạnh của Hộ kinh doanh Trần Thị Lê Gia Lai (địa chỉ kinh doanh hẻm 42 Huyền Trần Công Chúa, tổ 12, phường Pleiku) do bà Trần Thị Lệ (SN 1987) làm chủ cơ sở đang tích trữ hàng hóa (thực phẩm đông lạnh) để bán ra thị trường có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi thối.

Công an phường Pleiku đã phối hợp với Tổ công tác liên ngành số 2 (Ban chỉ đạo liên ngành tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý Vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai) kiểm tra, phát hiện 220kg thịt heo đông lạnh, 190 kg xương đùi gà đông lạnh có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi thối.

Gia Lai: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc - Ảnh 1
Thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Báo Lao Động. 

Số hàng hóa nói trên không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có nhãn của hàng hóa, không có căn cứ để xác định nguồn gốc.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 34,3 triệu đồng. Hiện Công an phường đã bàn giao vụ việc cho Tổ công tác liên ngành số 2 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 27.7 trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc. Cụ thể theo báo Tiền Phong, ngày 23.7, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất kho chứa thực phẩm đông lạnh của bà N.T.T.V. (trú phường Diên Hồng), phát hiện 560 kg thịt heo và đùi gà được bảo quản trong kho lạnh.

Tại đây, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lô hàng, hàng hóa không có nhãn mác, không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm theo quy định của pháp luật.

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