Gia Lai: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Đời sống 29/07/2026 11:00

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà không rõ nguồn gốc tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn các phường Pleiku và Diên Hồng. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm đã có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi thối, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 28.7, Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa phát hiện vụ việc liên quan đến vi phạm an toàn thực phẩm, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo đó, chiều 27.7 qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Pleiku phát hiện tại kho đông lạnh của Hộ kinh doanh Trần Thị Lê Gia Lai (địa chỉ kinh doanh hẻm 42 Huyền Trần Công Chúa, tổ 12, phường Pleiku) do bà Trần Thị Lệ (SN 1987) làm chủ cơ sở đang tích trữ hàng hóa (thực phẩm đông lạnh) để bán ra thị trường có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi thối.

Công an phường Pleiku đã phối hợp với Tổ công tác liên ngành số 2 (Ban chỉ đạo liên ngành tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý Vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai) kiểm tra, phát hiện 220kg thịt heo đông lạnh, 190 kg xương đùi gà đông lạnh có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi thối.

Gia Lai: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc - Ảnh 1
Thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Báo Lao Động. 

Số hàng hóa nói trên không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có nhãn của hàng hóa, không có căn cứ để xác định nguồn gốc.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 34,3 triệu đồng. Hiện Công an phường đã bàn giao vụ việc cho Tổ công tác liên ngành số 2 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 27.7 trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc. Cụ thể theo báo Tiền Phong, ngày 23.7, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất kho chứa thực phẩm đông lạnh của bà N.T.T.V. (trú phường Diên Hồng), phát hiện 560 kg thịt heo và đùi gà được bảo quản trong kho lạnh.

Tại đây, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lô hàng, hàng hóa không có nhãn mác, không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Tuyên Quang: Phát hiện xe chở 400 thùng bia và hơn 400 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Tuyên Quang: Phát hiện xe chở 400 thùng bia và hơn 400 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Liên tiếp trong vài ngày qua, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và triệt phá hai vụ vận chuyển hàng hóa lậu với số lượng lớn. Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 400 thùng bia cùng hơn 400 kg thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm không rõ nguồn gốc thịt heo bốc mùi hôi tin mới

TIN MỚI NHẤT

Cuối tháng 7 (31/7/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Cuối tháng 7 (31/7/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đau dạ dày có ăn được rau muống không? Những lưu ý quan trọng cần biết

Đau dạ dày có ăn được rau muống không? Những lưu ý quan trọng cần biết

Dinh dưỡng 52 phút trước
Gia Lai: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Gia Lai: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, đùi gà bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài nhả vía, đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù trong 3 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài nhả vía, đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù trong 3 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Gia Lai: Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

Gia Lai: Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài trao 'chìa khóa vàng' sau ngày 29/7/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng' sau ngày 29/7/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 7h ngày 30/7/2026, 3 con giáp đón nhận tin vui Tài Lộc, làm đâu thắng đó, nghỉ ngơi trên đống vàng, tha hồ tận hưởng mỹ vị nhân gian

Đúng 7h ngày 30/7/2026, 3 con giáp đón nhận tin vui Tài Lộc, làm đâu thắng đó, nghỉ ngơi trên đống vàng, tha hồ tận hưởng mỹ vị nhân gian

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Thế giới 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến sau ngày 29/7/2026

3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến sau ngày 29/7/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gia Lai: Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

Gia Lai: Cháu bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/7/2026: Đà giảm chưa dừng, người mua lỗ 6,5 triệu đồng/lượng

NÓNG: Dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 5 ngày liên tiếp

NÓNG: Dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 5 ngày liên tiếp

Nghi có cá sấu xuất hiện, hàng trăm người tìm kiếm

Nghi có cá sấu xuất hiện, hàng trăm người tìm kiếm

Một chiếc iPad làm “màn hình riêng” trong nhà: Khi nào đáng mua cho người bận rộn?

Một chiếc iPad làm “màn hình riêng” trong nhà: Khi nào đáng mua cho người bận rộn?

Mưa lớn gây ngập sâu ở Bảo Lộc, giải cứu 16 người bị cô lập giữa biển nước

Mưa lớn gây ngập sâu ở Bảo Lộc, giải cứu 16 người bị cô lập giữa biển nước