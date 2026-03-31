Đã có hơn 80 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đắk Lắk

Đời sống 31/03/2026 09:26

Các bệnh nhân được chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp, nhiễm trùng đường ruột, viêm ruột và theo dõi ngộ độc thực phẩm. Đến nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, đang được theo dõi.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 31/3, BS Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế về các ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân nhập viện đều cho biết bị đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, Đắk Lắk).

Theo BS Hiếu, tính đến 6h cùng ngày, Trung tâm ghi nhận tổng cộng 77 ca nhập viện. Trong đó, 60 ca đang được điều trị, 10 ca xuất viện, 7 ca chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Số bệnh nhân nhập viện sau ăn bánh mì tăng lên hơn 80 người. Ảnh: Báo Dân Trí. 

"Chúng tôi đang tích cực chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định", BS Hiếu cho hay.

Cùng thời điểm, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) có thông báo về việc đơn vị đang điều trị cho 6 bệnh nhân sau khi ăn bánh mì ở cửa hàng Q.H., với các biểu hiện như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã lấy các mẫu thực phẩm liên quan gồm bánh mì, thịt nguội, thịt heo nướng, rau, nước chan, ớt sa tế tại cửa hàng bánh mì Q.H. để kiểm nghiệm.

UBND xã Ea Đrăng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm đình chỉ hoạt động cơ sở bánh mì Q.H. và chờ kết quả kiểm nghiệm để có căn cứ xử lý.

Các bệnh nhân được chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp, nhiễm trùng đường ruột, viêm ruột và theo dõi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Như trước đó VOV đưa tin, khoảng 16h chiều 28/3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận nhiều người cùng có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau đó, Trung tâm này liên tục tiếp nhận thêm hàng chục trường hợp khác có các triệu chứng tương tự.

Tổng cộng có 39 người nhập viện và đều khai nhận sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk). Trung tâm Y tế Ea H'leo đã có báo cáo vụ việc gửi Sở Y tế Đắk Lắk.

Cơ quan chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh cơ sở bánh mì Q.H. và chờ kết quả xét nghiệm từ cơ quan chức năng để có căn cứ xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể sau khi ăn bánh kem. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân đều sử dụng sản phẩm từ một cơ sở bánh ngọt trên địa bàn phường Rạch Giá.

