Thói quen uống nước đá lạnh giải nhiệt hằng ngày đang âm thầm tàn phá cơ thể bạn ra sao?

Uống nước đá nhiều có tốt không?

Vào những ngày nắng nóng, việc uống một ly nước đá mát lạnh mang lại cảm giác sảng khoái và dễ chịu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn uống nước đá nhiều có tốt không? Thực tế, nước đá không hoàn toàn có hại, nhưng nếu sử dụng sai cách hoặc quá mức, nó có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe.

Trong một số trường hợp, uống nước đá có thể mang lại lợi ích nhất định nếu dùng điều độ và đúng cách:

Giảm thân nhiệt nhanh chóng: Nước đá giúp hạ nhiệt cơ thể hiệu quả trong thời tiết nóng. Tuy nhiên, nên uống từng ngụm nhỏ để tránh sốc nhiệt (thay đổi nhiệt đột ngột).

Tạo cảm giác sảng khoái, tỉnh táo: Nước đá có thể kích thích cơ thể, giúp bạn tỉnh táo hơn sau những giờ làm việc căng thẳng hoặc khi mệt mỏi.

Hỗ trợ giảm cân (không đáng kể): Một số nghiên cứu cho thấy uống nước lạnh khiến cơ thể phải tiêu tốn năng lượng để làm ấm nước, từ đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, lượng calo đốt cháy theo cách này là không đáng kể.

Tác hại khi uống nước đá lạnh thường xuyên

Gây viêm họng, đau họng: Nước đá làm giảm nhiệt độ đột ngột ở vùng hầu họng, khiến mạch máu co lại, giảm tiết dịch nhầy bảo vệ, làm giảm khả năng đề kháng của niêm mạc họng. Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus dễ tấn công và gây viêm họng.

Ảnh hưởng hệ tiêu hóa: Nước đá có thể làm chậm quá trình co bóp của dạ dày tạm thời, ảnh hưởng đến quá trình tiết enzyme tiêu hóa. Điều này dẫn đến chứng đầy hơi, khó tiêu, đau bụng, nhất là sau khi ăn. Ngoài ra một số người có thể gặp tình trạng đi ngoài sau uống nước đá lạnh do tăng nhu động đường tiêu hóa.

Gây co mạch máu và rối loạn lưu thông máu: Nước đá khiến mạch máu bị co thắt tạm thời, đặc biệt ở những người có bệnh lý về tim mạch hoặc huyết áp. Tình trạng này có thể gây choáng, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu nếu sử dụng nước đá khi cơ thể đang nóng.

Gây tổn thương răng miệng: Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm rạn men răng, ê buốt răng, đặc biệt là với người có răng nhạy cảm. Thói quen nhai đá còn có thể gây nứt răng, làm tổn hại đến tủy răng.

Làm suy yếu hệ miễn dịch: Việc uống nước đá thường xuyên khiến cơ thể tiêu tốn năng lượng để điều chỉnh nhiệt độ, giảm nguồn lực cho hệ miễn dịch. Ngoài ra, lạnh làm giảm hoạt động của tế bào bạch cầu.

Những lưu ý khi uống nước vào mùa hè

Mặc dù nước rất quan trọng đối với cơ thể nhưng nếu không sử dụng đúng cách cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi uống nước vào mùa hè nắng nóng.

Nên uống đủ 2 đến 3 lít nước lọc hoặc nước có khoáng nhẹ mỗi ngày.

Nên bổ sung thêm những loại nước ép trái cây, rau củ tươi.

Không nên sử dụng những loại nước ép trái cây đóng chai, nước ngọt, nước tăng lực, đồ uống có cồn, đồ uống chứa caffeine. Bởi những loại thức uống này có thể làm tăng bài tiết nước tiểu khiến tình trạng khát kéo dài.

Nên uống nước ấm, nhất là vào sáng sớm.

Thay vì uống nước đá nên uống nước mát.

Tuyệt đối không uống nước đá lạnh ngay khi vừa đi ngoài trời nắng về. Việc làm này có thể gây ra viêm họng, sốc nhiệt, cảm cúm,...

Nên uống nước đá lạnh thành từng ngụm nhỏ, từ từ và chậm rãi.

Nên uống nước vào khoảng thời gian trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy, trước khi tập thể thao.

Không nên vừa ăn vừa uống.