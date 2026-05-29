Nắng cháy da người: Ăn gì để giải nhiệt cấp tốc, thanh lọc cơ thể từ bên trong?

Việc bổ sung đủ nước, ưu tiên thực phẩm giàu vitamin và chất xơ, đồng thời hạn chế những món nhiều dầu mỡ hay quá cay, sẽ giúp cơ thể duy trì sự mát mẻ và khỏe mạnh. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn về chủ đề trời nóng ăn gì cho mát cũng như một số điều cần biết.

Khi thời tiết oi bức, cơ thể dễ mất nước và cảm thấy mệt mỏi, việc lựa chọn món ăn phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiều người tự hỏi trời nóng ăn gì cho mát để vừa giải nhiệt, vừa bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Những thực phẩm tươi mát, giàu nước và vitamin không chỉ giúp bạn sảng khoái mà còn hỗ trợ sức khỏe trong những ngày hè nắng gắt:

Những món canh thanh mát như canh bí đao, canh rau dền hay canh mướp không chỉ giúp giải nhiệt mà còn bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Nếu bạn thích ăn món nguội, salad dưa leo, cà chua, xà lách là lựa chọn tuyệt vời, vừa nhẹ bụng vừa giàu dinh dưỡng. Ngoài ra, gỏi cuốn tôm thịt hoặc đậu hũ với nhiều rau xanh cũng là món ăn dễ tiêu, ít dầu mỡ, phù hợp cho bữa ăn mùa hè.

Trái cây giải khát

Dưa hấu, thanh long, cam và bưởi là những loại trái cây giàu nước, giúp bù nước nhanh và mang lại cảm giác sảng khoái. Bên cạnh đó, nho, kiwi và dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa, vừa làm mát cơ thể, vừa hỗ trợ bảo vệ làn da trước tác động của nắng nóng. Ăn trái cây tươi hoặc ép thành nước uống đều mang lại hiệu quả giải nhiệt tốt.

Thức uống mát gan

Nước chanh mật ong hoặc nước cam ép không chỉ cung cấp vitamin C mà còn giúp bù điện giải, giảm cảm giác mệt mỏi. Nếu bạn muốn một thức uống thanh lọc cơ thể, trà atiso, trà hoa cúc hay nước rau má là những lựa chọn phổ biến, dễ uống. Ngoài ra, nước dừa tươi và nước sắn dây cũng có tác dụng làm mát, giúp cơ thể phục hồi nhanh trong những ngày nắng gắt.

Nguyên tắc lựa chọn thực phẩm trong mùa hè

Ưu tiên thực phẩm nhiều nước

Nhóm thực phẩm giàu nước nên được bổ sung thường xuyên nhằm hạn chế nguy cơ mất nước. Ngoài trái cây tươi như dưa hấu, cam, bưởi, thanh long hay dâu tây, người dân có thể tăng cường các loại rau như dưa leo, xà lách, bí đao, rau má hoặc cần tây. Các món canh thanh đạm, nước ép trái cây và nước dừa cũng là lựa chọn phù hợp.

Lựa chọn món ăn thanh đạm, dễ tiêu

Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa, khiến cơ thể dễ đầy bụng, khó tiêu. Do đó, nên ưu tiên các món luộc, hấp hoặc nấu canh từ cá, thịt gà nạc, tôm, đậu phụ và rau củ. Ngược lại, cần hạn chế thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ hoặc gia vị cay nóng vì có thể làm tăng cảm giác nóng trong và gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Ăn đúng giờ, chia nhỏ bữa ăn

Mùa hè thường khiến nhiều người giảm cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, việc bỏ bữa hoặc ăn quá nhiều trong một lần đều không tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyến nghị nên chia thành 4 - 5 bữa nhỏ trong ngày, kết hợp đa dạng thực phẩm để cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời duy trì năng lượng ổn định.

Kết hợp chế độ ăn và lối sống lành mạnh vào mùa hè

Thời tiết nóng dễ gây mất nước, vì vậy bạn nên uống nước thường xuyên, khoảng 1,5 – 2 lít/ngày, và bổ sung nước ép trái cây tươi hoặc nước dừa để bù khoáng chất.

Chọn thời điểm mát mẻ như sáng sớm hoặc chiều tối để tập thể dục. Các hoạt động nhẹ như bơi lội, yoga, đi bộ hoặc đạp xe vừa tốt cho tim mạch vừa giúp tinh thần thư giãn.

Giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể phục hồi và điều hòa nhiệt độ tốt hơn. Tránh thức khuya, đồng thời dành thời gian thư giãn ngắn trong ngày để giảm căng thẳng.

Giữ nhà cửa thông thoáng, trồng thêm cây xanh hoặc sử dụng quạt, điều hòa hợp lý để tạo không gian dễ chịu.