Mùa hè nóng đỉnh điểm: Ăn ngay 5 loại rau vừa làm mát cơ thể, vừa là "thần dược" bổ thận

Sống khỏe 26/05/2026 11:30

Các loại rau giúp thận khỏe mạnh, hỗ trợ thanh lọc cơ thể ngày oi bức có thể bổ sung nước, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chọn rau đúng cách giúp bữa ăn mùa nóng nhẹ nhàng, cân bằng hơn.

Ngày nắng nóng khiến cơ thể dễ mất nước, làm nước tiểu cô đặc hơn và tăng áp lực lên thận. Chọn thực phẩm giàu nước, ít muối và dễ tiêu trong bữa ăn hằng ngày có thể giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng tốt hơn.

Mùa hè nóng đỉnh điểm: Ăn ngay 5 loại rau vừa làm mát cơ thể, vừa là 'thần dược' bổ thận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì sao các loại rau giúp thận khỏe mạnh, hỗ trợ thanh lọc cơ thể ngày oi bức?

Thận có nhiệm vụ lọc máu, loại bỏ chất thải, cân bằng nước và các khoáng chất như natri, kali, phốt pho trong cơ thể. Khi thời tiết oi bức, cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn, nếu không uống đủ nước, nước tiểu có thể cô đặc và thận phải làm việc nhiều hơn.

Rau xanh và rau củ nhiều nước không có tác dụng “chữa bệnh thận”, nhưng có thể hỗ trợ chế độ ăn lành mạnh. Chúng cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, đồng thời giúp bữa ăn bớt nặng nề trong mùa nóng.

Top 5 loại rau củ nên ăn trong mùa hè rất tốt cho thận 

Rau má

Rau má là loại rau phổ biến trong mùa hè, có thể dùng để nấu canh, ăn sống hoặc xay lấy nước uống. Nhờ đặc tính thanh mát, rau má thường xuất hiện trong nhiều bữa ăn ngày nóng.

Tuy nhiên, không nên xem nước rau má là biện pháp “thải độc” hay “làm sạch thận”. Người đang mắc bệnh lý nền, sử dụng thuốc điều trị hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi dùng thường xuyên với số lượng lớn.

Dưa leo

Dưa leo chứa lượng nước dồi dào, dễ chế biến và phù hợp với nhiều món ăn như salad, món cuốn hoặc ăn kèm trong bữa cơm hàng ngày. Đây là lựa chọn giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu và tươi mát hơn trong thời tiết oi bức. Trước khi sử dụng, cần rửa sạch dưới vòi nước và có thể gọt vỏ nếu chưa rõ nguồn gốc sản phẩm. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc thường xuyên lạnh bụng nên dùng ở mức vừa phải.

Mùa hè nóng đỉnh điểm: Ăn ngay 5 loại rau vừa làm mát cơ thể, vừa là 'thần dược' bổ thận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bí xanh

Bí xanh là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh thanh đạm. Với hàm lượng nước cao, loại thực phẩm này giúp bữa ăn trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời giảm cảm giác ngấy từ các món nhiều dầu mỡ.

Khi chế biến bí xanh, nên hạn chế sử dụng quá nhiều muối, nước mắm hoặc hạt nêm. Chế độ ăn mặn kéo dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp và làm tăng gánh nặng cho thận, đặc biệt ở người mắc bệnh thận hoặc tăng huyết áp.

Bắp cải và súp lơ

Bắp cải và súp lơ thuộc nhóm rau họ cải, giàu chất xơ và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể. Hai loại rau này có thể chế biến linh hoạt bằng cách luộc, hấp, nấu canh hoặc xào nhanh với ít dầu.

Trong nhiều chế độ dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe thận, đặc biệt là súp lơ trắng, thường được đánh giá là lựa chọn phù hợp khi cần kiểm soát lượng kali trong khẩu phần ăn. Tuy nhiên, người bệnh thận vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi thực đơn.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa, đồng thời có hàm lượng natri, kali và phốt pho tương đối thấp nên thường phù hợp với chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe thận.

Mùa hè nóng đỉnh điểm: Ăn ngay 5 loại rau vừa làm mát cơ thể, vừa là 'thần dược' bổ thận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, người khỏe mạnh nên đa dạng các loại rau theo mùa để bổ sung dinh dưỡng. Riêng người mắc bệnh thận, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn.

Cách ăn rau giúp hỗ trợ thận và cơ thể trong mùa oi bức

Ăn rau đúng cách quan trọng không kém việc chọn loại rau. Một đĩa rau luộc chấm quá nhiều nước mắm hoặc món canh nêm quá mặn có thể làm giảm lợi ích của bữa ăn.

Trong ngày oi bức, bạn có thể áp dụng các gợi ý sau:

- Uống nước đều trong ngày, không chờ khát mới uống.

- Ăn rau trong bữa chính để bổ sung chất xơ tự nhiên.

- Ưu tiên canh rau, rau luộc, rau hấp hoặc salad sạch.

- Giảm nước chấm mặn, đồ hộp, xúc xích, mì ăn liền và thức ăn nhanh.

- Bảo quản rau đúng cách, tránh ăn rau ôi, héo hoặc có mùi lạ.

- Kết hợp ngủ đủ, vận động nhẹ và theo dõi màu nước tiểu.

Dấu hiệu nên thay nồi cơm điện để tránh ảnh hưởng sức khỏe

Dấu hiệu nên thay nồi cơm điện để tránh ảnh hưởng sức khỏe

Sau nhiều năm sử dụng, nồi cơm điện có thể xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp mà nhiều gia đình thường bỏ qua. Nếu tiếp tục dùng khi thiết bị đã cũ, không chỉ chất lượng cơm bị ảnh hưởng mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   thanh lọc cơ thể thực phẩm tốt cho thận sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Tai nạn thương tâm, 2 bé gái tử vong do mắc kẹt trong xe ô tô dưới trời nắng gắt

Tai nạn thương tâm, 2 bé gái tử vong do mắc kẹt trong xe ô tô dưới trời nắng gắt

Video 20 phút trước
Dịch vụ thay pin iPhone uy tín, chuyên nghiệp tại trung tâm sửa chữa FASTCARE

Dịch vụ thay pin iPhone uy tín, chuyên nghiệp tại trung tâm sửa chữa FASTCARE

Tin nóng 36 phút trước
Trong vòng 30 ngày tới, 3 con giáp gặp thời khắc vàng, thu lộc tứ phương, giàu có hết phần thiên hạ, sống trong giàu sang

Trong vòng 30 ngày tới, 3 con giáp gặp thời khắc vàng, thu lộc tứ phương, giàu có hết phần thiên hạ, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/5/2026), 3 con giáp sau cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Cuối ngày hôm nay (26/5/2026), 3 con giáp sau cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe buýt đâm vào xe bảo dưỡng đường cao tốc, 24 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe buýt đâm vào xe bảo dưỡng đường cao tốc, 24 người bị thương

Video 1 giờ 17 phút trước
Phim Thư Tình Gửi Bà trở thành hiện tượng mới của phòng vé, gây sốt với điểm 9.2 trên Douban

Phim Thư Tình Gửi Bà trở thành hiện tượng mới của phòng vé, gây sốt với điểm 9.2 trên Douban

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/5-28/5), 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/5-28/5), 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trước ngày 1/6/2026, 3 con giáp TRỜI ban điềm lành, Tài Lộc đầy tay, đạp trúng rương vàng, phú quý vinh hiển

Trước ngày 1/6/2026, 3 con giáp TRỜI ban điềm lành, Tài Lộc đầy tay, đạp trúng rương vàng, phú quý vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Dương Tử gây chú ý với loạt ảnh đóng máy phim mới 'Hoa Ngọc Lan Nở, Người Lại Đến'

Dương Tử gây chú ý với loạt ảnh đóng máy phim mới 'Hoa Ngọc Lan Nở, Người Lại Đến'

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Bộ phim lấy cảm hứng từ Võ Tắc Thiên của Lưu Hiểu Khánh tạo cơn sốt trực tuyến

Bộ phim lấy cảm hứng từ Võ Tắc Thiên của Lưu Hiểu Khánh tạo cơn sốt trực tuyến

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dấu hiệu nên thay nồi cơm điện để tránh ảnh hưởng sức khỏe

Dấu hiệu nên thay nồi cơm điện để tránh ảnh hưởng sức khỏe

3 loại trái cây không nên ăn ngay sau khi ăn cơm, nhiều người Việt vẫn làm mỗi ngày

3 loại trái cây không nên ăn ngay sau khi ăn cơm, nhiều người Việt vẫn làm mỗi ngày

Điều gì xảy ra với dạ dày nếu ăn một tép tỏi mỗi ngày?

Điều gì xảy ra với dạ dày nếu ăn một tép tỏi mỗi ngày?

Người lớn tuổi thừa cân hay thiếu cân nguy hiểm hơn?

Người lớn tuổi thừa cân hay thiếu cân nguy hiểm hơn?

Đổi gió mùa du lịch: Khi vali không chỉ đựng quần áo

Đổi gió mùa du lịch: Khi vali không chỉ đựng quần áo

Tác hại của việc thiếu 'chuyện ấy' lâu ngày và những hệ lụy

Tác hại của việc thiếu 'chuyện ấy' lâu ngày và những hệ lụy