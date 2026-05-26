Mùa hè nóng đỉnh điểm: Ăn ngay 5 loại rau vừa làm mát cơ thể, vừa là "thần dược" bổ thận

Vì sao các loại rau giúp thận khỏe mạnh, hỗ trợ thanh lọc cơ thể ngày oi bức?

Ngày nắng nóng khiến cơ thể dễ mất nước, làm nước tiểu cô đặc hơn và tăng áp lực lên thận. Chọn thực phẩm giàu nước, ít muối và dễ tiêu trong bữa ăn hằng ngày có thể giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng tốt hơn.

Rau xanh và rau củ nhiều nước không có tác dụng “chữa bệnh thận”, nhưng có thể hỗ trợ chế độ ăn lành mạnh. Chúng cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, đồng thời giúp bữa ăn bớt nặng nề trong mùa nóng.

Thận có nhiệm vụ lọc máu, loại bỏ chất thải, cân bằng nước và các khoáng chất như natri, kali, phốt pho trong cơ thể. Khi thời tiết oi bức, cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn, nếu không uống đủ nước, nước tiểu có thể cô đặc và thận phải làm việc nhiều hơn.

Top 5 loại rau củ nên ăn trong mùa hè rất tốt cho thận

Rau má

Rau má là loại rau phổ biến trong mùa hè, có thể dùng để nấu canh, ăn sống hoặc xay lấy nước uống. Nhờ đặc tính thanh mát, rau má thường xuất hiện trong nhiều bữa ăn ngày nóng.

Tuy nhiên, không nên xem nước rau má là biện pháp “thải độc” hay “làm sạch thận”. Người đang mắc bệnh lý nền, sử dụng thuốc điều trị hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi dùng thường xuyên với số lượng lớn.

Dưa leo

Dưa leo chứa lượng nước dồi dào, dễ chế biến và phù hợp với nhiều món ăn như salad, món cuốn hoặc ăn kèm trong bữa cơm hàng ngày. Đây là lựa chọn giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu và tươi mát hơn trong thời tiết oi bức. Trước khi sử dụng, cần rửa sạch dưới vòi nước và có thể gọt vỏ nếu chưa rõ nguồn gốc sản phẩm. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc thường xuyên lạnh bụng nên dùng ở mức vừa phải.

Bí xanh

Bí xanh là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh thanh đạm. Với hàm lượng nước cao, loại thực phẩm này giúp bữa ăn trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời giảm cảm giác ngấy từ các món nhiều dầu mỡ.

Khi chế biến bí xanh, nên hạn chế sử dụng quá nhiều muối, nước mắm hoặc hạt nêm. Chế độ ăn mặn kéo dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp và làm tăng gánh nặng cho thận, đặc biệt ở người mắc bệnh thận hoặc tăng huyết áp.

Bắp cải và súp lơ

Bắp cải và súp lơ thuộc nhóm rau họ cải, giàu chất xơ và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể. Hai loại rau này có thể chế biến linh hoạt bằng cách luộc, hấp, nấu canh hoặc xào nhanh với ít dầu.

Trong nhiều chế độ dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe thận, đặc biệt là súp lơ trắng, thường được đánh giá là lựa chọn phù hợp khi cần kiểm soát lượng kali trong khẩu phần ăn. Tuy nhiên, người bệnh thận vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi thực đơn.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa, đồng thời có hàm lượng natri, kali và phốt pho tương đối thấp nên thường phù hợp với chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe thận.

Bên cạnh đó, người khỏe mạnh nên đa dạng các loại rau theo mùa để bổ sung dinh dưỡng. Riêng người mắc bệnh thận, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn.

Cách ăn rau giúp hỗ trợ thận và cơ thể trong mùa oi bức

Ăn rau đúng cách quan trọng không kém việc chọn loại rau. Một đĩa rau luộc chấm quá nhiều nước mắm hoặc món canh nêm quá mặn có thể làm giảm lợi ích của bữa ăn.

Trong ngày oi bức, bạn có thể áp dụng các gợi ý sau:

- Uống nước đều trong ngày, không chờ khát mới uống.

- Ăn rau trong bữa chính để bổ sung chất xơ tự nhiên.

- Ưu tiên canh rau, rau luộc, rau hấp hoặc salad sạch.

- Giảm nước chấm mặn, đồ hộp, xúc xích, mì ăn liền và thức ăn nhanh.

- Bảo quản rau đúng cách, tránh ăn rau ôi, héo hoặc có mùi lạ.

- Kết hợp ngủ đủ, vận động nhẹ và theo dõi màu nước tiểu.