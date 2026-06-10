Nhậm Mẫn và Thử Sa tái hợp lần thứ 3, chuyện tình chênh lệch 10 tuổi thu hút quan tâm

Bộ phim cổ trang ngôn tình Lương Trần Mỹ Cẩm đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Hoa ngữ nhờ nội dung chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng, đồng thời đánh dấu màn tái hợp lần thứ ba của Nhậm Mẫn và Thử Sa. Sau khi từng hợp tác trong Ngọc Cốt Dao và Cẩm Tú An Ninh, lần này cả hai chính thức trở thành cặp đôi trung tâm, mang đến câu chuyện tình cảm trưởng thành và giàu cảm xúc

Trong phim, Nhậm Mẫn đảm nhận vai Cố Cẩm Triêu - đích nữ nhà họ Cố được nuôi dưỡng tại nhà ngoại từ nhỏ. Lớn lên trong sự yêu thương của bà ngoại, cô sở hữu tính cách mạnh mẽ, độc lập và luôn chủ động trước những lựa chọn của cuộc đời. Sau nhiều biến cố, Cố Cẩm Triêu dần nhận ra tình cảm chân thành của mình dành cho Trần Ngạn Doãn (Thử Sa thủ vai), vị quyền thần nội các điềm tĩnh và từng trải hơn cô 10 tuổi.

Mối quan hệ giữa Cố Cẩm Triêu và Trần Ngạn Doãn là điểm nhấn nổi bật của tác phẩm. Bộ phim khai thác mô-típ tình yêu chênh lệch tuổi tác nhưng không đi theo lối mòn quen thuộc. Nếu Trần Ngạn Doãn là người đàn ông trưởng thành, lý trí và giàu kinh nghiệm, thì Cố Cẩm Triêu lại đại diện cho sức sống tuổi trẻ và tinh thần tự do. Sự khác biệt ấy không tạo nên khoảng cách mà giúp cả hai bổ sung cho nhau, xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và đồng hành.