Nhậm Mẫn và Thử Sa tái hợp lần thứ 3, chuyện tình chênh lệch 10 tuổi thu hút quan tâm

Bộ phim cổ trang ngôn tình Lương Trần Mỹ Cẩm đang thu hút sự quan tâm của khán giả không chỉ nhờ nội dung chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên mà còn bởi màn tái hợp lần thứ ba của Nhậm Mẫn và Thử Sa.
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Bộ phim cổ trang ngôn tình Lương Trần Mỹ Cẩm đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Hoa ngữ nhờ nội dung chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng, đồng thời đánh dấu màn tái hợp lần thứ ba của Nhậm Mẫn và Thử Sa. Sau khi từng hợp tác trong Ngọc Cốt Dao và Cẩm Tú An Ninh, lần này cả hai chính thức trở thành cặp đôi trung tâm, mang đến câu chuyện tình cảm trưởng thành và giàu cảm xúc
Trong phim, Nhậm Mẫn đảm nhận vai Cố Cẩm Triêu - đích nữ nhà họ Cố được nuôi dưỡng tại nhà ngoại từ nhỏ. Lớn lên trong sự yêu thương của bà ngoại, cô sở hữu tính cách mạnh mẽ, độc lập và luôn chủ động trước những lựa chọn của cuộc đời. Sau nhiều biến cố, Cố Cẩm Triêu dần nhận ra tình cảm chân thành của mình dành cho Trần Ngạn Doãn (Thử Sa thủ vai), vị quyền thần nội các điềm tĩnh và từng trải hơn cô 10 tuổi.
Mối quan hệ giữa Cố Cẩm Triêu và Trần Ngạn Doãn là điểm nhấn nổi bật của tác phẩm. Bộ phim khai thác mô-típ tình yêu chênh lệch tuổi tác nhưng không đi theo lối mòn quen thuộc. Nếu Trần Ngạn Doãn là người đàn ông trưởng thành, lý trí và giàu kinh nghiệm, thì Cố Cẩm Triêu lại đại diện cho sức sống tuổi trẻ và tinh thần tự do. Sự khác biệt ấy không tạo nên khoảng cách mà giúp cả hai bổ sung cho nhau, xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và đồng hành.
Bên cạnh cặp đôi chính, nhân vật Diệp Hạn do Đổng Tư Thành đảm nhận cũng để lại nhiều ấn tượng. Dù mang vẻ ngoài hào hoa, ngông nghênh của một thế tử, Diệp Hạn lại là người sống tình cảm và cô độc. Tuy đem lòng yêu Cố Cẩm Triêu nhưng anh không nhận được sự đáp lại trọn vẹn. Tuyến tình cảm dang dở của nhân vật này trở thành một trong những chi tiết lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.
Dù phần kết phim vẫn gây tranh luận vì cách xử lý một số nút thắt còn khá nhanh, Lương Trần Mỹ Cẩm vẫn được đánh giá tích cực nhờ thông điệp về quyền tự quyết của phụ nữ và sự trưởng thành trong tình yêu. Đặc biệt, phản ứng hóa học tự nhiên giữa Nhậm Mẫn và Thử Sa nhận được nhiều lời khen. Nhiều khán giả cho rằng sự ăn ý sau ba lần hợp tác đã giúp bộ đôi tạo nên những phân cảnh cảm xúc chân thực, góp phần đưa Lương Trần Mỹ Cẩm trở thành một trong những tác phẩm cổ trang đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ năm 2026.