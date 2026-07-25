Bộ đôi Bạch Lộc, Bành Quán Anh gây bàn tán với tạo hình đầu tiên trong phim mới

Sao quốc tế 25/07/2026 20:50

Những hình ảnh đầu tiên của Bạch Lộc và Bành Quán Anh trong dự án truyền hình Khai Đáo Đồ Mi vừa được nhà sản xuất công bố đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Những hình ảnh đầu tiên của Bạch Lộc và Bành Quán Anh trong dự án truyền hình Khai Đáo Đồ Mi vừa được nhà sản xuất công bố đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Với tông màu trầm đặc trưng, bối cảnh đậm chất Hồng Kông cùng phong cách tạo hình cổ điển, bộ đôi diễn viên nhận nhiều lời khen vì phù hợp với tinh thần nguyên tác, đồng thời làm tăng kỳ vọng dành cho dự án mới của Bạch Lộc sau khi cô bước sang giai đoạn phát triển sự nghiệp độc lập.

Trong loạt ảnh được hé lộ, Bành Quán Anh xuất hiện với bộ vest đen cổ điển kết hợp cà vạt họa tiết màu nâu đỏ, tạo nên hình ảnh lịch lãm nhưng không kém phần bí ẩn. Bối cảnh xung quanh được thiết kế với đồng hồ cổ, ánh đèn vàng và làn khói mờ, mang đậm không khí hoài niệm của những bộ phim Hồng Kông thập niên 1980-1990. Biểu cảm trầm tĩnh cùng ánh mắt sắc sảo của nam diễn viên góp phần khắc họa hình tượng một người đàn ông trưởng thành, nhiều tâm sự.

Bộ đôi Bạch Lộc, Bành Quán Anh gây bàn tán với tạo hình đầu tiên trong phim mới - Ảnh 1

Trong khi đó, Bạch Lộc gây ấn tượng với mái tóc bob ngắn, váy đen tối giản kết hợp vòng cổ kim loại bản lớn. Không lựa chọn phong cách cầu kỳ, nữ diễn viên chinh phục người xem bằng vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại và có phần lạnh lùng. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng cách thể hiện cảm xúc qua ánh mắt giúp tạo hình của cô toát lên chiều sâu, phù hợp với màu sắc tâm lý mà bộ phim theo đuổi.

Điểm nổi bật của Khai Đáo Đồ Mi nằm ở phong cách mỹ thuật mang hơi hướng điện ảnh. Từ bảng màu tối, nội thất cổ điển đến cách xử lý ánh sáng đều góp phần tái hiện một Hồng Kông vừa hào nhoáng vừa phảng phất nét u hoài. Đây cũng là yếu tố giúp tác phẩm tạo sự khác biệt so với nhiều bộ phim hiện đại đang theo đuổi phong cách trẻ trung và rực rỡ.

Bộ đôi Bạch Lộc, Bành Quán Anh gây bàn tán với tạo hình đầu tiên trong phim mới - Ảnh 2

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư, Khai Đáo Đồ Mi thuộc thể loại tâm lý - xã hội, xoay quanh hành trình trưởng thành của Vương Vận Na do Bạch Lộc thủ vai. Giữa những biến cố của cuộc sống và các mối quan hệ nhiều thử thách, nhân vật từng bước tìm kiếm giá trị bản thân và khẳng định vị trí trong xã hội. Bên cạnh Bạch Lộc và Bành Quán Anh, phim còn có sự tham gia của Thường Hoa Sâm.

Đáng chú ý, đây là dự án đầu tiên của Bạch Lộc sau khi rời công ty quản lý cũ, vì vậy mọi thông tin liên quan đến bộ phim đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Với chất liệu văn học nổi tiếng của Diệc Thư, bối cảnh Hồng Kông đặc trưng cùng dàn diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất, Khai Đáo Đồ Mi đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm hiện đại đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới.

Vu Chính tìm 'nàng thơ' mới sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này được lăng xê mạnh

Vu Chính tìm 'nàng thơ' mới sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này được lăng xê mạnh

Sau khi Bạch Lộc rời Hoan Ngu Ảnh Thị, sự chú ý của công chúng đang đổ dồn vào nữ diễn viên được cho là sẽ trở thành gương mặt tiếp theo được nhà sản xuất Vu Chính ưu ái lăng xê - Triệu Tình.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vu Chính tìm 'nàng thơ' mới sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này được lăng xê mạnh

Vu Chính tìm 'nàng thơ' mới sau Bạch Lộc, nữ diễn viên này được lăng xê mạnh

Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Mạnh Tử Nghĩa gây tranh cãi khi bị nhận xét kém chuyên nghiệp hơn Bạch Lộc

Mạnh Tử Nghĩa gây tranh cãi khi bị nhận xét kém chuyên nghiệp hơn Bạch Lộc

Sau nhiều mùa đồng hành, Bạch Lộc xúc động nói lời tạm biệt Keep Running

Sau nhiều mùa đồng hành, Bạch Lộc xúc động nói lời tạm biệt Keep Running

Bạch Lộc có động thái đáng chú ý khi Vương Sở Nhiên chia sẻ về học vấn

Bạch Lộc có động thái đáng chú ý khi Vương Sở Nhiên chia sẻ về học vấn

Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh quay dùng diễn viên đóng thế

Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh quay dùng diễn viên đóng thế

TIN MỚI NHẤT

Tôi nói ra sự thật trước ngày chị gái kết hôn, sáng hôm sau chị xuất hiện ở nhà mẹ đẻ với gương mặt thất thần

Tôi nói ra sự thật trước ngày chị gái kết hôn, sáng hôm sau chị xuất hiện ở nhà mẹ đẻ với gương mặt thất thần

Tâm sự 48 phút trước
Một bí mật bị vạch trần trước lễ cưới, đêm tân hôn chị gái đã lặng lẽ bỏ trốn về nhà mẹ đẻ

Một bí mật bị vạch trần trước lễ cưới, đêm tân hôn chị gái đã lặng lẽ bỏ trốn về nhà mẹ đẻ

Tâm sự 49 phút trước
Sau 8 năm hiếm muộn, người chồng phát hiện bí mật trong ngăn bàn phòng ngủ và mọi thứ hoàn toàn thay đổi

Sau 8 năm hiếm muộn, người chồng phát hiện bí mật trong ngăn bàn phòng ngủ và mọi thứ hoàn toàn thay đổi

Tâm sự 51 phút trước
Tưởng vợ làm chuyện khó hiểu trong bao lì xì cho cháu chồng, nào ngờ cô lại khiến anh nghẹn ngào

Tưởng vợ làm chuyện khó hiểu trong bao lì xì cho cháu chồng, nào ngờ cô lại khiến anh nghẹn ngào

Tâm sự 52 phút trước
Tưởng tôi không biết chuyện chồng mua xe cho bồ, nào ngờ màn phản đòn âm thầm khiến anh sững sờ

Tưởng tôi không biết chuyện chồng mua xe cho bồ, nào ngờ màn phản đòn âm thầm khiến anh sững sờ

Tâm sự 52 phút trước
Chiếc bao lì xì khiến chồng nổi giận với vợ ngày Tết, đến khi biết lý do anh chỉ biết cúi đầu

Chiếc bao lì xì khiến chồng nổi giận với vợ ngày Tết, đến khi biết lý do anh chỉ biết cúi đầu

Tâm sự 53 phút trước
Tết đến chồng chỉ lo tiệc tùng, vợ không nổi giận mà dùng một chiêu khiến anh tự giác thay đổi

Tết đến chồng chỉ lo tiệc tùng, vợ không nổi giận mà dùng một chiêu khiến anh tự giác thay đổi

Tâm sự 53 phút trước
Cơn ghen bùng phát khi vợ rời khách sạn, người xuất hiện sau đó khiến mọi chuyện đảo chiều

Cơn ghen bùng phát khi vợ rời khách sạn, người xuất hiện sau đó khiến mọi chuyện đảo chiều

Tâm sự 54 phút trước
Vừa thấy vợ bước ra từ khách sạn, chồng mất bình tĩnh, vài giây sau mới bàng hoàng nhận ra sự thật

Vừa thấy vợ bước ra từ khách sạn, chồng mất bình tĩnh, vài giây sau mới bàng hoàng nhận ra sự thật

Tâm sự 55 phút trước
Nhậu xuyên Tết khiến vợ khó chịu, anh chồng không ngờ lời nhắc nhẹ nhàng ấy lại có sức nặng đến vậy

Nhậu xuyên Tết khiến vợ khó chịu, anh chồng không ngờ lời nhắc nhẹ nhàng ấy lại có sức nặng đến vậy

Tâm sự 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Lăng Hách gây chú ý khi phim mới được truyền thông chính thống đánh giá

Trương Lăng Hách gây chú ý khi phim mới được truyền thông chính thống đánh giá

Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đẹp như mơ

Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đẹp như mơ

Nhan sắc 'Điêu Thuyền đẹp nhất' Trần Hồng khiến khán giả nhớ mãi

Nhan sắc 'Điêu Thuyền đẹp nhất' Trần Hồng khiến khán giả nhớ mãi

Di sản màn ảnh của Lý Liên Kiệt: Từ huyền thoại võ thuật đến biểu tượng châu Á

Di sản màn ảnh của Lý Liên Kiệt: Từ huyền thoại võ thuật đến biểu tượng châu Á

Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên khiến fan "lụi tim" với bộ ảnh cưới

Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên khiến fan "lụi tim" với bộ ảnh cưới

Sau hơn 40 năm diễn xuất, Lưu Đức Hoa ấp ủ giấc mơ cầm trịch phim

Sau hơn 40 năm diễn xuất, Lưu Đức Hoa ấp ủ giấc mơ cầm trịch phim