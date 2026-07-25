Bộ đôi Bạch Lộc, Bành Quán Anh gây bàn tán với tạo hình đầu tiên trong phim mới

Sao quốc tế 25/07/2026 20:50

Những hình ảnh đầu tiên của Bạch Lộc và Bành Quán Anh trong dự án truyền hình Khai Đáo Đồ Mi vừa được nhà sản xuất công bố đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Những hình ảnh đầu tiên của Bạch Lộc và Bành Quán Anh trong dự án truyền hình Khai Đáo Đồ Mi vừa được nhà sản xuất công bố đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Với tông màu trầm đặc trưng, bối cảnh đậm chất Hồng Kông cùng phong cách tạo hình cổ điển, bộ đôi diễn viên nhận nhiều lời khen vì phù hợp với tinh thần nguyên tác, đồng thời làm tăng kỳ vọng dành cho dự án mới của Bạch Lộc sau khi cô bước sang giai đoạn phát triển sự nghiệp độc lập.

Trong loạt ảnh được hé lộ, Bành Quán Anh xuất hiện với bộ vest đen cổ điển kết hợp cà vạt họa tiết màu nâu đỏ, tạo nên hình ảnh lịch lãm nhưng không kém phần bí ẩn. Bối cảnh xung quanh được thiết kế với đồng hồ cổ, ánh đèn vàng và làn khói mờ, mang đậm không khí hoài niệm của những bộ phim Hồng Kông thập niên 1980-1990. Biểu cảm trầm tĩnh cùng ánh mắt sắc sảo của nam diễn viên góp phần khắc họa hình tượng một người đàn ông trưởng thành, nhiều tâm sự.

Bộ đôi Bạch Lộc, Bành Quán Anh gây bàn tán với tạo hình đầu tiên trong phim mới - Ảnh 1

Trong khi đó, Bạch Lộc gây ấn tượng với mái tóc bob ngắn, váy đen tối giản kết hợp vòng cổ kim loại bản lớn. Không lựa chọn phong cách cầu kỳ, nữ diễn viên chinh phục người xem bằng vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại và có phần lạnh lùng. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng cách thể hiện cảm xúc qua ánh mắt giúp tạo hình của cô toát lên chiều sâu, phù hợp với màu sắc tâm lý mà bộ phim theo đuổi.

Điểm nổi bật của Khai Đáo Đồ Mi nằm ở phong cách mỹ thuật mang hơi hướng điện ảnh. Từ bảng màu tối, nội thất cổ điển đến cách xử lý ánh sáng đều góp phần tái hiện một Hồng Kông vừa hào nhoáng vừa phảng phất nét u hoài. Đây cũng là yếu tố giúp tác phẩm tạo sự khác biệt so với nhiều bộ phim hiện đại đang theo đuổi phong cách trẻ trung và rực rỡ.

Bộ đôi Bạch Lộc, Bành Quán Anh gây bàn tán với tạo hình đầu tiên trong phim mới - Ảnh 2

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư, Khai Đáo Đồ Mi thuộc thể loại tâm lý - xã hội, xoay quanh hành trình trưởng thành của Vương Vận Na do Bạch Lộc thủ vai. Giữa những biến cố của cuộc sống và các mối quan hệ nhiều thử thách, nhân vật từng bước tìm kiếm giá trị bản thân và khẳng định vị trí trong xã hội. Bên cạnh Bạch Lộc và Bành Quán Anh, phim còn có sự tham gia của Thường Hoa Sâm.

Đáng chú ý, đây là dự án đầu tiên của Bạch Lộc sau khi rời công ty quản lý cũ, vì vậy mọi thông tin liên quan đến bộ phim đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Với chất liệu văn học nổi tiếng của Diệc Thư, bối cảnh Hồng Kông đặc trưng cùng dàn diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất, Khai Đáo Đồ Mi đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm hiện đại đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới.

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