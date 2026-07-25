Sau hơn 40 năm diễn xuất, Lưu Đức Hoa ấp ủ giấc mơ cầm trịch phim

Theo Lưu Đức Hoa, sau khi hoàn thành chuỗi concert dự kiến kéo dài đến năm 2028, ông sẽ dành toàn bộ tâm sức cho vai trò đạo diễn. Nam diễn viên cũng tiết lộ rằng trong khoảng 10 năm qua, ông đã âm thầm viết nhiều kịch bản gốc để chuẩn bị cho bước ngoặt mới trong sự nghiệp.

Sau hơn bốn thập kỷ gắn bó với màn ảnh và sân khấu ca nhạc, Lưu Đức Hoa vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức tiết lộ kế hoạch thực hiện giấc mơ trở thành đạo diễn. Tại một sự kiện thương hiệu mới đây, nam nghệ sĩ khẳng định: "Đến năm 2028, nhất định tôi sẽ trở thành một đạo diễn, mọi người cứ yên tâm." Chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng bởi đây là lần đầu ông công khai mốc thời gian cụ thể cho dự định đã ấp ủ nhiều năm.

Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ lâu năm không khỏi xúc động. Không ít khán giả chia sẻ rằng họ đã chờ đợi ngày Lưu Đức Hoa cầm máy quay từ rất lâu, bởi ước mơ này đã được ông nhắc đến từ thời còn rất trẻ.

Thực tế, khi gia nhập khóa đào tạo diễn viên của TVB năm 1981, Lưu Đức Hoa không chỉ mong muốn trở thành diễn viên mà còn nuôi tham vọng phát triển ở lĩnh vực đạo diễn và biên kịch. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất và ca hát quá thành công đã đưa ông trở thành một trong "Tứ đại thiên vương" của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời nhiều lần giành danh hiệu "Ảnh đế". Vì vậy, kế hoạch làm đạo diễn liên tục bị gác lại.

Dẫu chưa từng chính thức ngồi ghế đạo diễn, Lưu Đức Hoa lại có nhiều năm kinh nghiệm ở vai trò sản xuất. Năm 1991, ông thành lập công ty điện ảnh Teamwork Motion Pictures và bắt đầu tham gia đầu tư, sản xuất phim. Dù từng gặp không ít khó khăn, thậm chí phải đối mặt với thua lỗ, những trải nghiệm này giúp ông tích lũy nhiều kiến thức về quy trình làm phim.

Đến năm 2005, nam nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý khi tự bỏ ra 25 triệu HKD để triển khai dự án hỗ trợ các đạo diễn trẻ châu Á. Chương trình này góp phần tạo cơ hội cho nhiều gương mặt mới, trong đó có đạo diễn Ninh Hạo với bộ phim nổi tiếng Crazy Stone. Những năm sau đó, Lưu Đức Hoa còn tham gia giám chế và sản xuất hàng chục tác phẩm điện ảnh khác, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm hậu trường.

Việc tài tử sinh năm 1961 tuyên bố sẽ chuyển sang làm đạo diễn cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người tin rằng với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật cùng kinh nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau, ông đủ khả năng tạo nên những tác phẩm chất lượng. Trong khi đó, một số khán giả vẫn giữ thái độ thận trọng, cho rằng thành công với vai trò diễn viên không đồng nghĩa sẽ thành công khi cầm trịch một bộ phim.

Dù kết quả ra sao, việc Lưu Đức Hoa quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ sau nhiều năm trì hoãn vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Với bề dày kinh nghiệm trong điện ảnh và tinh thần không ngừng thử thách bản thân, dự án đạo diễn đầu tay của ông được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ trong những năm tới.