Lưu Đức Hoa mất thăng bằng khuỵu gối, suýt rơi khỏi bục nâng cao 4m

Trước đó, nam nghệ sĩ từng gặp tai nạn ngã ngựa khi ghi hình năm 2017, khiến vỡ xương chậu, chấn thương cột sống, phải nằm viện khoảng hai tháng và mất cả năm đề vật lý trị liệu.

Là một nhân vật chói sáng của điện ảnh Hong Kong, sự nghiệp của Lưu Đức Hoa không có dấu hiệu chững lại dù đã ở trong ngành hơn 4 thập kỷ. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ giữa những năm 1980 với vai trò diễn viên, ca sĩ-nhạc sĩ cũng như nhà sản xuất, anh đã có một sự nghiệp lẫy lừng và được xem là một trong “Tứ đại thiên vương” Hong Kong. Nhờ đó, Lưu Đức Hoa có được khối tài sản ròng khổng lồ, khiến anh trở thành một trong những ngôi sao giàu nhất châu Á.

Trở thành một trong những diễn viên điện ảnh thành công nhất về mặt thương mại ở Hong Kong đương nhiên đi kèm với số tiền lớn. Các bộ phim của anh thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé, Lưu Đức Hoa đã trở thành một trong những ngôi sao châu Á được trả lương cao nhất, cùng với những ngôi sao như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát…

Lưu Đức Hoa cũng lấn sân sang lĩnh vực sản xuất vào năm 1991, thành lập công ty sản xuất của riêng mình mang tên Focus Group Holdings Limited (trước đây là Teamwork Motion Pictures Ltd.). Công ty đã thực hiện tổng cộng 16 bộ phim có thể kể đến như “Savior of the Soul”, “Moon Warriors”, “Dance of a Dream”,”A Fighter's Blues” và “Fulltime Killer”, tất cả đều do chính Lưu Đức Hoa đóng vai chính.

Lưu Đức Hoa đã thể hiện cam kết đóng góp cho cộng đồng trong suốt sự nghiệp của mình. Năm 1994, nam diễn viên thành lập Quỹ từ thiện Lưu Đức Hoa, nhằm mục đích giúp đỡ những người gặp khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương trong cộng đồng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cũng như hỗ trợ các dịch vụ giáo dục thanh thiếu niên. Trong những năm qua, họ đã hỗ trợ các tổ chức như YMCA Trung Quốc ở Hong Kong, Quỹ Chăm sóc Trẻ em, Đại học Thành phố Hong Kong… Năm 2008, anh cũng đóng vai trò trung tâm trong việc tổ chức 'Chiến dịch gây quỹ nghệ sĩ 512' để cứu trợ các nạn nhân của trận động đất Tứ Xuyên năm 2008.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Lau cho biết anh sẽ dành phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện. Theo Jayne Stars, nam diễn viên cho biết anh sẽ để lại toàn bộ tài sản cho con gái cũng như làm từ thiện.