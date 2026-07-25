Phim mới của Châu Tinh Trì gây tranh cãi, khán giả chê thiếu sức hút

Sao quốc tế 25/07/2026 15:03

Sau 13 ngày công chiếu, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu tiếp tục thống trị phòng vé Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Maoyan Professional Edition, bộ phim đã thu về hơn 1,7 tỷ NDT (khoảng 6.600 tỷ đồng), trở thành tác phẩm ăn khách nhất mùa phim hè 2026. Thành tích này giúp dự án của Châu Tinh Trì thu hút hàng chục triệu lượt khán giả đến rạp và khẳng định sức hút thương mại của vị đạo diễn nổi tiếng.

Sau 13 ngày công chiếu, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu tiếp tục thống trị phòng vé Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Maoyan Professional Edition, bộ phim đã thu về hơn 1,7 tỷ NDT (khoảng 6.600 tỷ đồng), trở thành tác phẩm ăn khách nhất mùa phim hè 2026. Thành tích này giúp dự án của Châu Tinh Trì thu hút hàng chục triệu lượt khán giả đến rạp và khẳng định sức hút thương mại của vị đạo diễn nổi tiếng.

Tuy nhiên, trái ngược với doanh thu ấn tượng, chất lượng bộ phim lại tạo nên nhiều tranh luận. Trên nền tảng Douban, tác phẩm hiện chỉ đạt 6,5 điểm, nhận không ít đánh giá trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng bộ phim chưa đáp ứng được kỳ vọng dành cho một dự án mang thương hiệu Châu Tinh Trì.

Theo phản hồi của người xem, sau thành công của Mỹ Nhân Ngư, các dự án gần đây như Tân Vua Hài Kịch và Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu đều chưa thể tái hiện phong độ đỉnh cao của nam đạo diễn. Không ít ý kiến nhận xét bộ phim thiếu yếu tố bất ngờ, mạch truyện khá dễ đoán và phần lớn nội dung đã được hé lộ ngay từ trailer.

Phim mới của Châu Tinh Trì gây tranh cãi, khán giả chê thiếu sức hút - Ảnh 1

Điểm gây tranh cãi nhiều nhất nằm ở yếu tố hài hước. Khán giả cho rằng các mảng miếng gây cười được xây dựng khá trực diện, thiếu sự tinh tế và bất ngờ vốn từng làm nên dấu ấn của Châu Tinh Trì. Trong bối cảnh thị hiếu hiện nay ưa chuộng kiểu hài thông minh, nhiều tầng ý nghĩa, phong cách của bộ phim bị đánh giá là chưa theo kịp xu hướng.

Bên cạnh đó, phần xây dựng nhân vật cũng chưa thuyết phục. Nếu những tác phẩm kinh điển trước đây của Châu Tinh Trì luôn kết hợp hài hước với chiều sâu cảm xúc và hành trình trưởng thành của nhân vật, thì Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu lại bị nhận xét thiếu sự phát triển hợp lý, khiến nhiều tình tiết trở nên gượng ép.

Về diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá đã nỗ lực làm mới hình ảnh nhưng chưa tạo được vai diễn thực sự bứt phá. Trong khi đó, Trương Nghệ Hưng được khen có tiến bộ so với các tác phẩm trước, song vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục ở dòng phim hài. Trái lại, một số diễn viên trẻ và các cầu thủ khách mời lại gây thiện cảm nhờ lối diễn tự nhiên, mang đến những khoảnh khắc chân thực hơn.

Phim mới của Châu Tinh Trì gây tranh cãi, khán giả chê thiếu sức hút - Ảnh 2

Khâu kỹ xảo cũng trở thành đề tài bàn luận. Nhiều khán giả cho rằng hiệu ứng hình ảnh chưa đạt được sự sáng tạo như Tuyệt Đỉnh Kung Fu, đặc biệt các cảnh sử dụng đồ họa vi tính với hình tượng hổ, báo bị đánh giá thiếu chân thực. Ngoài ra, bộ phim cũng bị cho là chưa khai thác hết tinh thần của bóng đá nữ khi chủ yếu tập trung vào yếu tố truyền cảm hứng mà chưa phản ánh rõ những khó khăn, định kiến và hành trình nỗ lực của các nữ cầu thủ.

Dẫu nhận nhiều ý kiến trái chiều, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu vẫn chứng minh sức hút mạnh mẽ tại phòng vé. Với nhiều khán giả, Châu Tinh Trì vẫn là biểu tượng của điện ảnh Hoa ngữ, nhưng họ cũng kỳ vọng nam đạo diễn sẽ sớm mang đến một tác phẩm đủ sức tái lập đỉnh cao như những bộ phim kinh điển từng làm nên tên tuổi của ông.

Phim mới của Châu Tinh Trì vượt 6.600 tỷ đồng doanh thu, chính thức có phần 2

Phim mới của Châu Tinh Trì vượt 6.600 tỷ đồng doanh thu, chính thức có phần 2

Chỉ sau gần hai tuần công chiếu, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu tiếp tục tạo nên cơn sốt tại phòng vé Trung Quốc. Theo thông tin được ê-kíp công bố trong sự kiện roadshow mới nhất, bộ phim đã vượt mốc 1,7 tỷ NDT (hơn 6.600 tỷ đồng) và thu hút trên 50 triệu lượt khán giả ra rạp. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ có doanh thu nổi bật nhất mùa hè 2026.

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