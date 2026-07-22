Phim mới của Châu Tinh Trì cán mốc 1,6 tỉ NDT, khán giả nhắc lại 'Đội bóng Thiếu Lâm'

Sao quốc tế 22/07/2026 15:52

Sau 11 ngày công chiếu, tính đến ngày 21/7, 'Đội bóng nữ Kungfu' do Châu Tinh Trì đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn đã đạt doanh thu hơn 1,6 tỉ NDT (hơn 6.000 tỉ đồng). Thành tích này giúp tác phẩm đứng thứ ba trong bảng xếp hạng phòng vé Trung Quốc năm 2026 và lọt vào nhóm những bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử thị trường điện ảnh nước này.

Tuy nhiên, trái với thành tích phòng vé, bộ phim lại nhận nhiều phản hồi trái chiều từ khán giả. Trên Douban, tác phẩm hiện chỉ đạt 6,6 điểm. Một số khán giả bày tỏ sự thất vọng, trong khi nhiều nhà phê bình điện ảnh cũng đưa ra những nhận xét không tích cực. Dù vậy, phim vẫn duy trì tỷ lệ suất chiếu cao và doanh thu tiếp tục tăng, cho thấy sức hút của tác phẩm vẫn rất lớn dù ý kiến người xem có sự phân hóa.

Trong bối cảnh đó, "Đội bóng nữ Kungfu" thường xuyên được đặt lên bàn cân với "Đội bóng Thiếu Lâm" - bộ phim kinh điển của Châu Tinh Trì ra mắt cách đây 25 năm. Trên Douban, "Đội bóng Thiếu Lâm" nhận hơn 470.000 lượt đánh giá với điểm số trung bình 8,2, nằm trong nhóm những phim thể thao được yêu thích nhất.

Phim mới của Châu Tinh Trì cán mốc 1,6 tỉ NDT, khán giả nhắc lại 'Đội bóng Thiếu Lâm' - Ảnh 1

Một điều đáng tiếc là do tên gọi "Thiếu Lâm" đã được đăng ký thương hiệu thương mại, Châu Tinh Trì từng không đồng ý đổi tên phim, khiến tác phẩm không thể phát hành tại thị trường Trung Quốc đại lục. Đây cũng trở thành một kỷ niệm đặc biệt với nhiều khán giả thuộc thế hệ 7X, 8X.

Cả hai bộ phim đều lấy sự kết hợp giữa võ thuật và bóng đá làm trung tâm, nhưng "Đội bóng nữ Kungfu" có hướng tiếp cận khác khi thay đổi đội hình từ nam sang nữ và tập trung vào câu chuyện của những người phụ nữ theo đuổi đam mê.

Nếu "Đội bóng Thiếu Lâm" từng truyền cảm hứng với câu thoại nổi tiếng: "Làm người mà không có ước mơ thì khác gì cá muối", thì tác phẩm mới của Châu Tinh Trì lại nhấn mạnh thông điệp về việc tận hưởng hành trình, chấp nhận những khiếm khuyết và sống trọn vẹn với hiện tại.

Phim mới của Châu Tinh Trì cán mốc 1,6 tỉ NDT, khán giả nhắc lại 'Đội bóng Thiếu Lâm' - Ảnh 2

Hai bộ phim cũng có điểm chung khi xây dựng nhân vật chính xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn. A Tinh trong "Đội bóng Thiếu Lâm" là người lao động nghèo nhưng luôn giữ niềm tin vào võ thuật. Trong khi đó, Song Song do Trương Tiểu Phỉ thể hiện trong "Đội bóng nữ Kungfu" là cô gái mồ côi, thiếu thốn tình cảm gia đình.

Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cách khai thác nhân vật. Vai A Tinh từng được Châu Tinh Trì thể hiện với nhiều trải nghiệm cá nhân, mang đến cảm giác chân thực qua từng ánh mắt và biểu cảm. Trong khi đó, Song Song có nhiều cảnh hồi tưởng về quá khứ nhưng thời lượng khai thác chưa đủ để tạo chiều sâu. Dù Trương Tiểu Phỉ nỗ lực thể hiện sự quyết tâm và mạnh mẽ của nhân vật, một số khán giả cho rằng cách diễn có phần cường điệu, khiến nhân vật chưa đạt được sức nặng cảm xúc như A Tinh năm xưa.

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