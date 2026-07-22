Phim mới của Châu Tinh Trì cán mốc 1,6 tỉ NDT, khán giả nhắc lại "Đội bóng Thiếu Lâm"

Sao quốc tế 22/07/2026 15:52

Sau 11 ngày công chiếu, tính đến ngày 21/7, "Đội bóng nữ Kungfu" do Châu Tinh Trì đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn đã đạt doanh thu hơn 1,6 tỉ NDT (hơn 6.000 tỉ đồng). Thành tích này giúp tác phẩm đứng thứ ba trong bảng xếp hạng phòng vé Trung Quốc năm 2026 và lọt vào nhóm những bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử thị trường điện ảnh nước này.

Tuy nhiên, trái với thành tích phòng vé, bộ phim lại nhận nhiều phản hồi trái chiều từ khán giả. Trên Douban, tác phẩm hiện chỉ đạt 6,6 điểm. Một số khán giả bày tỏ sự thất vọng, trong khi nhiều nhà phê bình điện ảnh cũng đưa ra những nhận xét không tích cực. Dù vậy, phim vẫn duy trì tỷ lệ suất chiếu cao và doanh thu tiếp tục tăng, cho thấy sức hút của tác phẩm vẫn rất lớn dù ý kiến người xem có sự phân hóa.

Trong bối cảnh đó, "Đội bóng nữ Kungfu" thường xuyên được đặt lên bàn cân với "Đội bóng Thiếu Lâm" - bộ phim kinh điển của Châu Tinh Trì ra mắt cách đây 25 năm. Trên Douban, "Đội bóng Thiếu Lâm" nhận hơn 470.000 lượt đánh giá với điểm số trung bình 8,2, nằm trong nhóm những phim thể thao được yêu thích nhất.

Phim mới của Châu Tinh Trì cán mốc 1,6 tỉ NDT, khán giả nhắc lại 'Đội bóng Thiếu Lâm' - Ảnh 1

Một điều đáng tiếc là do tên gọi "Thiếu Lâm" đã được đăng ký thương hiệu thương mại, Châu Tinh Trì từng không đồng ý đổi tên phim, khiến tác phẩm không thể phát hành tại thị trường Trung Quốc đại lục. Đây cũng trở thành một kỷ niệm đặc biệt với nhiều khán giả thuộc thế hệ 7X, 8X.

Cả hai bộ phim đều lấy sự kết hợp giữa võ thuật và bóng đá làm trung tâm, nhưng "Đội bóng nữ Kungfu" có hướng tiếp cận khác khi thay đổi đội hình từ nam sang nữ và tập trung vào câu chuyện của những người phụ nữ theo đuổi đam mê.

Nếu "Đội bóng Thiếu Lâm" từng truyền cảm hứng với câu thoại nổi tiếng: "Làm người mà không có ước mơ thì khác gì cá muối", thì tác phẩm mới của Châu Tinh Trì lại nhấn mạnh thông điệp về việc tận hưởng hành trình, chấp nhận những khiếm khuyết và sống trọn vẹn với hiện tại.

Phim mới của Châu Tinh Trì cán mốc 1,6 tỉ NDT, khán giả nhắc lại 'Đội bóng Thiếu Lâm' - Ảnh 2

Hai bộ phim cũng có điểm chung khi xây dựng nhân vật chính xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn. A Tinh trong "Đội bóng Thiếu Lâm" là người lao động nghèo nhưng luôn giữ niềm tin vào võ thuật. Trong khi đó, Song Song do Trương Tiểu Phỉ thể hiện trong "Đội bóng nữ Kungfu" là cô gái mồ côi, thiếu thốn tình cảm gia đình.

Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cách khai thác nhân vật. Vai A Tinh từng được Châu Tinh Trì thể hiện với nhiều trải nghiệm cá nhân, mang đến cảm giác chân thực qua từng ánh mắt và biểu cảm. Trong khi đó, Song Song có nhiều cảnh hồi tưởng về quá khứ nhưng thời lượng khai thác chưa đủ để tạo chiều sâu. Dù Trương Tiểu Phỉ nỗ lực thể hiện sự quyết tâm và mạnh mẽ của nhân vật, một số khán giả cho rằng cách diễn có phần cường điệu, khiến nhân vật chưa đạt được sức nặng cảm xúc như A Tinh năm xưa.

Từ 'Đội bóng Thiếu Lâm', Châu Tinh Trì và Tạ Hiền tạo nên một mối duyên đặc biệt

Từ 'Đội bóng Thiếu Lâm', Châu Tinh Trì và Tạ Hiền tạo nên một mối duyên đặc biệt

Sự ra đi của nam diễn viên kỳ cựu Tạ Hiền - cha của Tạ Đình Phong - ở tuổi 89 để lại niềm tiếc thương lớn cho những đồng nghiệp và người hâm mộ điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tinh Trì sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Từ 'Đội bóng Thiếu Lâm', Châu Tinh Trì và Tạ Hiền tạo nên một mối duyên đặc biệt

Từ 'Đội bóng Thiếu Lâm', Châu Tinh Trì và Tạ Hiền tạo nên một mối duyên đặc biệt

Châu Tinh Trì, Thành Long, Thư Kỳ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tạ Hiền

Châu Tinh Trì, Thành Long, Thư Kỳ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tạ Hiền

Fan Châu Tinh Trì ra tay, giúp thu hồi hơn 6 tỉ đồng doanh thu bị gian lận

Fan Châu Tinh Trì ra tay, giúp thu hồi hơn 6 tỉ đồng doanh thu bị gian lận

Địch Lệ Nhiệt Ba đối mặt áp lực lớn khi đóng phim mới của Châu Tinh Trì

Địch Lệ Nhiệt Ba đối mặt áp lực lớn khi đóng phim mới của Châu Tinh Trì

Động thái hiếm hoi của Trương Bá Chi dành cho Châu Tinh Trì

Động thái hiếm hoi của Trương Bá Chi dành cho Châu Tinh Trì

'Đội bóng nữ Kung Fu' doanh thu bùng nổ, Châu Tinh Trì vẫn vướng tranh cãi

'Đội bóng nữ Kung Fu' doanh thu bùng nổ, Châu Tinh Trì vẫn vướng tranh cãi

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 1 giờ 31 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?