Triệu Lệ Dĩnh tạm 'im hơi lặng tiếng' sau hơn một năm không ra mắt phim mới

Sao quốc tế 22/07/2026 16:08

Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi lần lượt giành được các giải thưởng lớn như Phi Thiên và Kim Ưng, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tạm thời chưa nhận thêm dự án phim mới. Điều này khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về kế hoạch trở lại màn ảnh của nữ diễn viên.

Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi lần lượt giành được các giải thưởng lớn như Phi Thiên và Kim Ưng, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tạm thời chưa nhận thêm dự án phim mới. Điều này khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về kế hoạch trở lại màn ảnh của nữ diễn viên.

Hiện tại, "Bành Hồ hải chiến" là một trong những dự án hiếm hoi còn liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh, tuy nhiên cô chỉ đảm nhận vai khách mời. Nếu chưa có thêm tác phẩm mới, nữ diễn viên có khả năng sẽ vắng bóng trên màn ảnh trong khoảng thời gian dài.

Triệu Lệ Dĩnh tạm 'im hơi lặng tiếng' sau hơn một năm không ra mắt phim mới - Ảnh 1

Hai bộ phim gần nhất của Triệu Lệ Dĩnh là "Tại nhân gian" và "Tiểu thành đại sự" đều không đạt được hiệu ứng như kỳ vọng. Thành tích chưa thực sự nổi bật của các tác phẩm này khiến một bộ phận khán giả bắt đầu bàn luận về sức hút hiện tại của nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí.

Trong hơn một năm qua, Triệu Lệ Dĩnh gần như không tham gia dự án phim truyền hình mới. Cô cũng hạn chế xuất hiện trước truyền thông, dành thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành "Tiểu thành đại sự". Đây được xem là giai đoạn nữ diễn viên cân nhắc kỹ hơn cho chặng đường tiếp theo của sự nghiệp.

Sau thành công với nhiều vai diễn cổ trang và phim truyền hình đại chúng, Triệu Lệ Dĩnh đang hướng đến những nhân vật có chiều sâu hơn. Việc chuyển đổi hình ảnh từ một ngôi sao phim thần tượng sang diễn viên theo đuổi dòng phim chính kịch khiến cô cần thận trọng trong việc lựa chọn kịch bản.

Triệu Lệ Dĩnh tạm 'im hơi lặng tiếng' sau hơn một năm không ra mắt phim mới - Ảnh 2

Bên cạnh yếu tố cá nhân, thị trường phim ảnh Trung Quốc hiện cũng gặp nhiều khó khăn. Theo truyền thông nước này, số lượng dự án khởi quay giảm đáng kể so với trước đây. Trong bối cảnh nhiều bộ phim đầu tư lớn không đạt doanh thu như mong đợi, các nhà sản xuất và nhà đầu tư trở nên dè dặt hơn khi lựa chọn dự án.

Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, nhiều diễn viên trong ngành cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu tác phẩm phù hợp. Các nền tảng phát sóng như iQIYI, Tencent Video hay Youku ngày càng chú trọng hiệu quả đầu tư, khiến quá trình đưa một dự án từ kịch bản đến sản xuất trở nên khó khăn hơn.

Theo các nguồn tin, Triệu Lệ Dĩnh hiện ưu tiên chờ đợi một kịch bản thực sự phù hợp thay vì vội vàng trở lại màn ảnh. Với vị thế đã xây dựng trong nhiều năm, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ có sự lựa chọn kỹ lưỡng cho dự án tiếp theo.

Thực hư tin đồn Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ sau thời gian im ắng

Thực hư tin đồn Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ sau thời gian im ắng

Sau giai đoạn gặt hái nhiều thành công trên màn ảnh nhỏ, Triệu Lệ Dĩnh gần đây có khoảng thời gian hiếm hoi tạm rời xa các hoạt động nghệ thuật. Điều này khiến nhiều đồn đoán liên quan đến sự nghiệp và đời tư của cô liên tục xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc.

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