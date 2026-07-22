Nóng: Mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương, khởi tố thêm 4 bị can, liên quan cựu Tổng Giám đốc SJC

Đời sống 22/07/2026 16:17

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V để điều tra về tội 'Buôn lậu' kim cương trên địa bàn tỉnh và các địa phương liên quan.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 22/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V để điều tra về tội "Buôn lậu" kim cương trên địa bàn tỉnh và các địa phương liên quan.

4 bị can bị khởi tố đều trú TP. HCM gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994) - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975) - Đối tượng bán kim cương nhập lậu cho SJC; Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992) - đối tượng giao hàng kim cương nhập lậu.

Nóng: Mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương, khởi tố thêm 4 bị can, liên quan cựu Tổng Giám đốc SJC - Ảnh 1
Khởi tố thêm 4 kẻ liên quan đường đây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Ảnh: Báo VTC News. 

Theo thông tin VTC News, các đối tượng khai nhận từ năm 2022 đến năm 2024 buôn lậu khoảng 3400 viên kim cương nhập vào hệ thống của Công ty SJC với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng với vai trò là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (hiện bị tuyên án 22 năm về hành vi tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vào năm 2026) thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty liên hệ đặt hàng mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông vận chuyển trái phép về Việt Nam, đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC để bán cho khách hàng kiếm lời.

Các bị can khai nhận đã thực hiện trót lọt khoảng 3.400 viên kim cương lậu vào SJC, với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng. Để qua mặt cơ quan chức năng, Duyên đã dùng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để lập hồ sơ giả, biến số kim cương lậu thành hàng "thu mua lại từ khách hàng vãng lai".

Sau đó, toàn bộ số kim cương này được chia nhỏ số lượng để đưa qua Công ty Rồng vàng SJC (đơn vị kiểm định của SJC) kiểm định, hợp thức hóa giấy tờ trước khi nhập kho và bán ra thị trường.

Quá trình mở rộng chuyên án 268V, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng.

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