Một giám đốc của PNJ bị bắt trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, phía P-Lab nói gì?

Đời sống 03/07/2026 05:30

Theo kết quả điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại vào Việt Nam tiêu thụ với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành, tiến hành khởi tố 22 bị can.

Khám xét 20 địa điểm gồm cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1.100 viên kim cương tang vật cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử. Theo kết quả điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại vào Việt Nam tiêu thụ với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất, cơ quan công an xác định người đứng đầu khâu “hợp thức hóa” cho số kim cương lậu là ông Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại TPHCM), nguyên Tổng Giám đốc Công ty P-Lab (tên cũ là PNJ-Lab). P-Lab là công ty con của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), hoạt động độc lập và chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định vàng, hợp kim và đá quý.

Một giám đốc của PNJ bị bắt trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, phía P-Lab nói gì? - Ảnh 1
Các đối tượng bị bắt trong đường dây buôn lậu. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Trước sự việc này, đại diện Công ty P-Lab đã có phản hồi chính thức, xác nhận việc cơ quan chức năng điều tra đối với nguyên Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Thảo. Phía công ty cho biết đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân, đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét.

P-Lab tôn trọng quá trình điều tra, sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu. Doanh nghiệp này cũng khẳng định hoạt động kiểm định vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ khách quan. Công ty đã phân công nhân sự điều hành thay thế nhằm đảm bảo mọi dịch vụ được cung cấp bình thường.

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, cuối tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng có liên quan trong đường dây. Khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tang vật liên quan hoạt động buôn lậu kim cương.

Công an xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an Thanh Hóa mở rộng điều tra.

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

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