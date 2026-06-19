Nữ giám đốc ở Hà Nội bị khởi tố vì buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' ra thị trường

Đời sống 19/06/2026 15:49

Kiểm tra kho đông lạnh An Việt 2, cơ quan công an phát hiện 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, bị mốc và bốc mùi. Tại kho đông lạnh THL, cơ quan Công an phát hiện thu giữ 1.030,647 tấn chân gà.

Theo thông tin VietNamNet, ngày 19/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1979, trú Hà Nội; Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình, thuộc An Bình Group) cùng Trang Tuyết Ngọc (SN 1981, trú Hà Nội; Trưởng phòng Trợ lý An Bình Group) về tội Buôn lậu.

Nữ giám đốc ở Hà Nội bị khởi tố vì buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' ra thị trường - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Tố Loan. Ảnh: VietNamNet. 

Trước đó, ngày 4/6, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra và khám xét các kho hàng tại KCN Quang Minh (xã Quang Minh, Hà Nội) và kho đông lạnh THL (xã Đồng Đăng, Lạng Sơn).

Tại kho đông lạnh An Việt 2 (thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội), cơ quan công an phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà. Trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, bị mốc trắng và bốc mùi có dấu hiệu đưa ra thị trường tiêu thụ.

Nữ giám đốc ở Hà Nội bị khởi tố vì buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' ra thị trường - Ảnh 2
Đối tượng Trang Tuyết Ngọc. Ảnh: VietNamNet. 

Tại kho đông lạnh THL, cơ quan công an phát hiện thu giữ 1.030,647 tấn chân gà.

Theo thông tin VNExpress, theo công an, từ năm 2023 đến 2026, Công ty ABF do bà Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện sản xuất, gia công rồi tái xuất, giá trị hàng hóa gần 350 tỷ đồng.

Sau khi nhập khẩu số chân gà trên, bà Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế. Sau đó, bà chỉ đạo Ngọc bán ra thị trường trong nước với số lượng trên 10.000 tấn.

Nữ giám đốc ở Hà Nội bị khởi tố vì buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' ra thị trường - Ảnh 3
Một lượng lớn chân gà nhập lậu đã được tuồn ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: VNExpress. 

Công an xác định trong số chân gà nhập từ nước ngoài về Việt Nam có lượng lớn xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có trong danh sách đủ điều kiện nhập khẩu.

Bà Loan bị cáo buộc đã bán số chân gà đó ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng thông qua các nhà hàng, quán ăn.

Nữ giám đốc ở Hà Nội bị khởi tố vì buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' ra thị trường - Ảnh 4
Chân gà đông lạnh trong vụ án. Ảnh: Báo VNExpress. 

Ngoài ra, bà còn chỉ đạo nhân viên bán số chân gà trên ra thị trường nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh để tiêu thụ thông qua các đầu mối bán buôn.

Hiện Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án.

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