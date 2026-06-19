Giá vàng hôm nay, ngày 19/6/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 3,5 triệu đồng

Hôm nay, ngày 19/6/2026, giá vàng trong nước lao dốc theo giá thế giới, vàng miếng SJC lùi sâu khỏi mốc 150 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 19/6, giá vàng trong nước đồng loạt lao dốc theo diễn biến của thị trường quốc tế. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh giá vàng miếng SJC xuống còn 144,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm tới 3,5 triệu đồng/lượng so với ngày trước đó.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm mạnh, lùi về khoảng 144,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,7 triệu đồng/lượng bán ra, mất 3,4 triệu đồng/lượng.

Một số doanh nghiệp khác cũng điều chỉnh giảm sâu. Tại Mi Hồng (TPHCM), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, còn 4.184 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 138 USD. Theo một số nhà phân tích quốc tế, kim loại quý đi xuống sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quan điểm khá cứng rắn về chính sách tiền tệ. Tại cuộc họp chính sách ngày 17.6, Fed giữ nguyên lãi suất nhưng có tới 9 trong số 19 quan chức tham gia dự báo cho rằng cần nâng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay.

Sau tuyên bố của Fed, chỉ số USD tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng một năm khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 88%, tăng mạnh so với mức 61% trước cuộc họp của Fed.

Trong khi đó, Mỹ và Iran đã công bố nội dung của thỏa thuận tạm thời do lãnh đạo hai nước ký kết nhằm chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể nối lại các cuộc tấn công nếu Tehran không thực hiện đúng các cam kết đã đưa ra. Điều này cũng khiến nhà đầu tư lo ngại và góp phần làm giảm đà hồi phục của vàng...

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