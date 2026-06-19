Cụ ông 78 tuổi qua đời để lại rương tiền mặt, cả nhà đếm xong phát hiện có đến 1,4 tỷ đồng

Vào ngày 16/6, một người dùng Facebook có tên 'Ole Aswin Yaksaed' đã đăng tải một bài viết về việc tìm thấy khoản tiết kiệm của ông In Saendong, 78 tuổi, người vừa qua đời vào ngày 13/6. Họ phát hiện ông đã cất giữ 1,8 triệu baht (1,4 tỷ đồng) tiền mặt và một sợi dây chuyền vàng.

Video 54 phút trước 54 phút trước Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-ong-78-tuoi-qua-oi-e-lai-ruong-tien-mat-ca-nha-em-xong-phat-hien-co-en-14-ty-ong-762058.html