Sau 2 tiếng đồng hồ thử đồ, người phụ nữ đã mua tới 33 món khiến chủ cửa hàng cười sảng khoái

Mới đây, một phụ nữ ở Thâm Quyến, Trung Quốc, đã thử quần áo suốt 2 tiếng đồng hồ tại một cửa hàng thời trang nữ và cuối cùng chỉ mang ra 7 món. Chủ cửa hàng tưởng rằng bà ấy chỉ muốn 7 món đó, nhưng hóa ra bà ấy lại muốn cả 33 món trong phòng thử đồ.

Video 35 phút trước 35 phút trước Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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