Sau 2 tiếng đồng hồ thử đồ, người phụ nữ đã mua tới 33 món khiến chủ cửa hàng cười sảng khoái

Mới đây, một phụ nữ ở Thâm Quyến, Trung Quốc, đã thử quần áo suốt 2 tiếng đồng hồ tại một cửa hàng thời trang nữ và cuối cùng chỉ mang ra 7 món. Chủ cửa hàng tưởng rằng bà ấy chỉ muốn 7 món đó, nhưng hóa ra bà ấy lại muốn cả 33 món trong phòng thử đồ.
Video 35 phút trước

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu