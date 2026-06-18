Bé gái đã may mắn thoát nạn sau khi bị tàu hỏa đi qua khi vô tình ngã xuống khe hở ở mép sân ga

Đoạn video gây sốc ghi lại cảnh một người phụ nữ quỳ gối bên mép sân ga, cạnh một đoàn tàu đang di chuyển, vào khoảng 2h chiều thứ Bảy (13/6). Ngay khi tàu rời ga, một người đàn ông trèo xuống đường ray, bế bé gái lên rồi trả lại cho người phụ nữ.
Video 1 giờ 29 phút trước

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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