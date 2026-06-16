Cô gái nhảy bungee rơi xuống vực ở độ cao hơn 30 mét tử vong vì không được móc dây an toàn

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h, trên tuyến đường leo núi và du lịch mạo hiểm nổi tiếng Ponte do Esqueleto, thuộc đô thị Limeira, bang São Paulo, Brazil. Tại thời điểm diễn ra hoạt động, dây đai an toàn và dây cáp không được cố định đúng cách. Cô gái trẻ bị ném xuống vực sâu từ độ cao khoảng 30 đến 35 mét.
Video 59 phút trước

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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