2 chiếc xe ô tô va chạm kinh hoàng ở ngay ngã tư, lửa lập tức bùng lên dữ dội

Ba người bị thương trong một vụ tai nạn ở Maltepe, İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, khi 2 chiếc xe va chạm tại một giao lộ. Một trong 2 chiếc xe bốc cháy sau vụ va chạm và toàn bộ sự việc đã được ghi lại bằng camera gắn trên mũ bảo hiểm của người lái xe máy khi đang chờ đèn đỏ.

Video 2 giờ 35 phút trước 2 giờ 35 phút trước Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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