Bể cá vỡ tung, số cá cảnh trị giá 1,1 tỷ chết, chủ nhà đưa ra quyết định bất ngờ khiến ai cũng ngỡ ngàng

Chủ nhân của một bộ sưu tập cá cảnh quý hiếm đã khiến công chúng thích thú với câu chuyện hài hước về một bể cá bị vỡ kính khiến vài con cá chết. Ông đã cho nấu chín 2 con cá chết và mời bạn bè thân thiết đến thưởng thức

Video 1 giờ 31 phút trước 1 giờ 31 phút trước Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-ca-vo-tung-so-ca-canh-tri-gia-11-ty-chet-chu-nha-ua-ra-quyet-inh-bat-ngo-khien-ai-cung-ngo-ngang-762055.html