Lỗ hổng trong cách xây dựng nữ chính của Kiều Sở và Mạc Ly

Mùa phim cổ trang Hoa ngữ hè 2026 khởi động với hai tác phẩm nhận được nhiều kỳ vọng là Kiều Sở và Mạc Ly. Cùng lựa chọn mô-típ nữ chính báo thù, trưởng thành giữa những âm mưu quyền lực, cả hai bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Điểm gây tranh luận lớn nhất nằm ở yếu tố quyền mưu - vốn được xem là linh hồn của dòng phim cổ trang cung đấu và triều đình. Trong Kiều Sở, hành trình vươn lên của nữ chính Sở Triều bị đánh giá là quá thuận lợi.

Từ một tiểu thư khuê các, nhân vật nhanh chóng nắm trong tay quyền lực đáng kể chỉ sau vài biến cố. Nhiều tình tiết liên quan đến thân phận, địa vị hay khả năng điều động thế lực trong triều được cho là thiếu cơ sở thuyết phục, khiến câu chuyện mất đi sự chân thực cần có.

Các màn đấu trí trong phim cũng chưa tạo được cảm giác căng thẳng. Nhiều âm mưu được giải quyết khá dễ dàng, trong khi đối thủ liên tục mắc sai lầm hoặc bị đánh bại bởi những tình huống mang tính sắp đặt. Điều này khiến hình tượng nữ chính tuy mạnh mẽ nhưng chưa thực sự cho thấy năng lực vượt trội như kỳ vọng.

Trong khi đó, Mạc Ly lại gặp vấn đề ở cách triển khai tuyến báo thù và điều tra. Nhân vật Diệp Ly được xây dựng thông minh, bản lĩnh và luôn chiếm ưu thế trước các thế lực đối địch. Tuy nhiên, nhiều kế hoạch của cô diễn ra quá thuận lợi, thiếu trở ngại và không tạo được cảm giác đấu trí cân não. Các chi tiết liên quan đến quyền lực, điều tra hay đối đầu giữa các phe phái bị xử lý khá đơn giản, làm giảm sức nặng của câu chuyện.

Bên cạnh đó, nhịp phim của hai tác phẩm cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Kiều Sở đẩy nhanh tiến độ kể chuyện, khiến quá trình phát triển tâm lý nhân vật trở nên vội vàng. Ngược lại, Mạc Ly lại dành quá nhiều thời lượng cho các tuyến truyện phụ, làm mạch chính về báo thù và quyền mưu bị phân tán.

Dù sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng và được đầu tư về bối cảnh, Kiều Sở và Mạc Ly vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả yêu thích dòng phim nữ cường. Những phản hồi ban đầu cho thấy người xem hiện nay không chỉ quan tâm đến hình tượng nữ chính mạnh mẽ, mà còn đòi hỏi hành trình trưởng thành, đấu trí và vượt qua nghịch cảnh phải được xây dựng hợp lý, thuyết phục hơn.

Đổng Khiết tỏa sáng trong 'Mạc Ly', thu hút sự chú ý không kém Bạch Lộc Kể từ khi phát sóng, "Mạc Ly" liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh sự quan tâm dành cho dàn diễn viên gồm Bạch Lộc, Thừa Lỗi và Đổng Khiết, bộ phim cũng gây ra nhiều tranh cãi về cách triển khai nội dung và chất lượng diễn xuất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-hong-trong-cach-xay-dung-nu-chinh-cua-kieu-so-va-mac-ly-762097.html