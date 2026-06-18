Nữ biên kịch lên tiếng xin lỗi Bạch Lộc sau ồn ào liên quan đoàn phim 'Mạc Ly'

Ồn ào xoay quanh dự án phim 'Mạc Ly' bất ngờ có diễn biến mới khi biên kịch Mông Kỳ Kỳ chính thức lên tiếng xin lỗi Bạch Lộc sau những cáo buộc gây tranh cãi trước đó.

Ngày 16/6, Mông Kỳ Kỳ đăng tải bài viết dài trên Weibo, thừa nhận những nhận định của cô về Bạch Lộc trước đây là thiếu chính xác. Nữ biên kịch cho biết bản thân đã đưa ra phán đoán dựa trên các thông tin chưa được kiểm chứng đầy đủ, đồng thời bị ảnh hưởng bởi những vụ việc tương tự từng xảy ra trong ngành giải trí Hoa ngữ.

Theo chia sẻ của Mông Kỳ Kỳ, việc thay đổi đội ngũ biên kịch của "Mạc Ly" có liên quan đến quá trình làm việc với diễn viên chính, khiến cô từng cho rằng Bạch Lộc có liên quan đến quyết định này. Tuy nhiên, sau khi xác minh thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nữ biên kịch khẳng định sự việc hoàn toàn không liên quan đến nữ diễn viên sinh năm 1994.

Mông Kỳ Kỳ cũng gửi lời xin lỗi trực tiếp đến Bạch Lộc vì những áp lực dư luận và ảnh hưởng không đáng có mà cô phải gánh chịu trong thời gian qua. Đồng thời, nữ biên kịch kêu gọi cộng đồng mạng tiếp cận thông tin một cách thận trọng, tránh lan truyền các tin đồn chưa được xác thực.

Trước đó, Mông Kỳ Kỳ từng đăng bài công khai chỉ trích Bạch Lộc, ám chỉ nữ diễn viên có tác động đến việc thay đổi toàn bộ đội ngũ biên kịch của dự án "Mạc Ly" ngay trước thời điểm khởi quay. Những phát ngôn này nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Trong khi đó, biên kịch Lý Tông Thần - thành viên của đội ngũ biên kịch chính thức của "Mạc Ly" - cũng từng bác bỏ các cáo buộc liên quan. Ông cho biết kịch bản hiện tại của bộ phim không sử dụng bất kỳ nội dung nào từ nhóm của Mông Kỳ Kỳ. Đến nay, Bạch Lộc vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Sức nóng của Bạch Lộc trong 'Mạc Ly' không hề giảm dù liên tiếp vướng tin đồn Bất chấp hàng loạt tranh luận trên mạng xã hội, sức ảnh hưởng của Bạch Lộc vẫn được thể hiện rõ qua mức độ quan tâm của công chúng.

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