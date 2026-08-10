Giá vàng hôm nay, ngày 10/8/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn giảm 500 nghìn/lượng

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Theo thông tin VietNamNet , mở cửa phiên giao dịch hôm nay (10/8), vào lúc 8h26', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Ngày 8/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng hạ 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết tuần qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 140,7-144,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 141,2-145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tăng nhẹ 10 USD mỗi ounce rồi nhanh chóng quay đầu giảm sâu 30 USD, xuống 4321 USD. Kim loại quý thế giới cuối tuần qua tăng do số liệu việc làm tháng 7 tiêu cực đã kéo lợi suất trái phiếu kho bạc xuống thấp hơn, làm suy yếu đồng đô la Mỹ và làm giảm áp lực lên Cục Dự trữ liên bang (Fed) phải tăng lãi suất trở lại vào tháng 9. Vàng thế giới kết thúc tuần với mức tăng 300 USD mỗi ounce, đây là tuần tăng mạnh nhất trong vòng 7 tháng qua khi ghi nhận mức đi lên 5%. Điều này có thể sẽ gây áp lực chốt lời khi trong tuần này nhiều thông tin kinh tế của Mỹ được công bố.

Một thách thức đáng kể đối với vàng trong tuần khi thị trường tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Các nhà kinh tế cho rằng lạm phát cao hơn dự kiến có thể buộc Fed phải duy trì xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó có thể khiến các nhà đầu tư nhanh chóng chốt lời vàng. Ngoài ra, Mỹ còn còn công bố doanh số bán nhà hiện có tại, chỉ số giá sản xuất (PPI), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, doanh số bán lẻ, chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan. Trong tuần này, Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ quyết định chính sách tiền tệ.