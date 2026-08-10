Không cần lời thoại, ánh mắt Thừa Lỗi vẫn đủ sức gây thương nhớ

Lợi thế đầu tiên của Thừa Lỗi đến từ ngoại hình. Nam diễn viên sở hữu đường nét gương mặt sắc nét, đặc biệt là đôi mắt, hàng chân mày và sống mũi tạo nên khí chất lạnh lùng. Kiểu ngoại hình này giúp anh phù hợp với những nhân vật quyền lực, nguy hiểm hoặc có nội tâm phức tạp. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào ngoại hình, ánh mắt khó có thể trở thành dấu ấn diễn xuất.

Trong số những gương mặt trẻ của màn ảnh Hoa ngữ, Thừa Lỗi là nam diễn viên thường gây chú ý chỉ bằng một ánh nhìn. Không cần quá nhiều lời thoại hay những biểu cảm mạnh, anh vẫn có thể khiến nhân vật trở nên khó đoán nhờ ánh mắt sắc lạnh, có phần áp đảo và luôn như ẩn chứa một câu chuyện phía sau.

Điểm khiến Thừa Lỗi được đánh giá cao hơn nằm ở khả năng tiết chế cảm xúc. Anh thường không bộc lộ tâm trạng một cách trực diện mà đưa cảm xúc vào những chuyển động rất nhỏ. Một ánh nhìn thăm dò, khoảnh khắc né tránh hay lần nhìn thẳng đối phương đều có thể mang đến những sắc thái khác nhau. Nhờ vậy, khán giả luôn có cảm giác nhân vật của anh còn che giấu điều gì đó phía sau vẻ ngoài bình thản.

Bước ngoặt đáng chú ý đến với vai Cung Thượng Giác trong Vân Chi Vũ năm 2023. Đây là nhân vật ít bộc lộ cảm xúc và thường giữ thái độ lạnh lùng trước mọi tình huống. Để thể hiện vai diễn, Thừa Lỗi phải tiết chế biểu cảm gương mặt, thay vào đó sử dụng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để truyền tải tâm lý. Cách thể hiện này giúp anh tạo được dấu ấn riêng và khiến ánh mắt trở thành một trong những đặc điểm nhận diện của nhân vật.

Hành trình đến với diễn xuất của Thừa Lỗi cũng không hoàn toàn thuận lợi. Không xuất thân từ con đường đào tạo diễn viên chuyên nghiệp, anh từng trải qua thời gian dài tìm kiếm cơ hội và bị nhiều đoàn phim từ chối. Nam diễn viên sau đó chủ động tự học, quan sát các tác phẩm và tích lũy kinh nghiệm qua từng vai diễn.

Trong những dự án gần đây, Thừa Lỗi tiếp tục phát huy thế mạnh này. Anh có khả năng chuyển trạng thái cảm xúc chỉ bằng ánh mắt, từ bình thản sang cảnh giác, sắc bén rồi nhanh chóng trở lại vẻ kín đáo. Cách diễn "thu - mở - thu" giúp cảm xúc nhân vật không bị phô trương nhưng vẫn đủ để khán giả cảm nhận.

Vì thế, sức hút từ ánh mắt Thừa Lỗi có lẽ là sự kết hợp giữa ngoại hình và kỹ năng. Gương mặt sắc nét mang đến lợi thế ban đầu, nhưng quá trình rèn luyện mới giúp anh biến ánh mắt thành công cụ kể chuyện. Từ Cung Thượng Giác đến những vai diễn mới, nam diễn viên đang từng bước biến điểm mạnh này thành dấu ấn riêng trong diễn xuất, thay vì chỉ đơn thuần là một lợi thế về ngoại hình.