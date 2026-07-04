Thừa Lỗi chinh phục khán giả bằng diễn xuất và học vấn nổi bật

Sao quốc tế 04/07/2026 10:29

Diễn xuất của Thừa Lỗi được đánh giá là một trong những điểm sáng của bộ phim. Anh tạo được hình tượng Mặc Tu Nghiêu vừa lạnh lùng, điềm tĩnh, vừa có chiều sâu nội tâm. Những phân cảnh đối đầu hay tương tác với Bạch Lộc đều được khán giả nhận xét có 'phản ứng hóa học' tốt, góp phần giúp 'Mạc Ly' nhanh chóng trở thành tác phẩm được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng "Thịnh Thế Đích Phi", bộ phim "Mạc Ly" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả ngay từ khi lên sóng nhờ sự kết hợp của Bạch Lộc và Thừa Lỗi. Thay vì khai thác mô-típ ngôn tình quen thuộc, tác phẩm lựa chọn hướng đi mới với câu chuyện về hai nhân vật đều thông minh, bản lĩnh, cùng mối quan hệ "cưới trước, yêu sau" đan xen những màn đấu trí căng thẳng.

Trong phim, Bạch Lộc vào vai Diệp Ly – cô gái mang mối thù gia tộc và luôn sống trong cô độc. Đối diện cô là Định vương Mặc Tu Nghiêu do Thừa Lỗi đảm nhận, một vương gia bề ngoài mang vẻ yếu ớt, tàn tật nhưng thực chất là người mưu lược, kín đáo và đầy bản lĩnh. Cuộc hôn nhân mang tính chính trị khiến cả hai từ chỗ dè chừng, tính toán lẫn nhau dần trở thành những người đồng hành giữa vòng xoáy quyền lực.

Thừa Lỗi chinh phục khán giả bằng diễn xuất và học vấn nổi bật - Ảnh 1

Diễn xuất của Thừa Lỗi được đánh giá là một trong những điểm sáng của bộ phim. Anh tạo được hình tượng Mặc Tu Nghiêu vừa lạnh lùng, điềm tĩnh, vừa có chiều sâu nội tâm. Những phân cảnh đối đầu hay tương tác với Bạch Lộc đều được khán giả nhận xét có "phản ứng hóa học" tốt, góp phần giúp "Mạc Ly" nhanh chóng trở thành tác phẩm được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Cùng với sức hút của bộ phim, Thừa Lỗi cũng nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ công chúng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là nam diễn viên không xuất thân từ các trường đào tạo nghệ thuật mà từng theo học ngành thiết kế kiến trúc. Nền tảng học vấn này được cho là giúp anh hình thành tư duy logic và khả năng phân tích nhân vật một cách bài bản trong quá trình diễn xuất.

Bên cạnh đó, Thừa Lỗi còn sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật khác. Anh yêu thích hội họa, viết thư pháp và thường chia sẻ những tác phẩm do chính mình thực hiện. Hình ảnh thư sinh cùng khí chất điềm đạm ngoài đời cũng được nhận xét rất phù hợp với những vai diễn cổ trang mà anh theo đuổi.

Thừa Lỗi chinh phục khán giả bằng diễn xuất và học vấn nổi bật - Ảnh 2

Trước khi được biết đến rộng rãi qua "Vân Chi Vũ" hay "Mạc Ly", Thừa Lỗi từng có nhiều năm tham gia các dự án phim ngắn và vai phụ. Chính quãng thời gian tích lũy kinh nghiệm này đã giúp anh từng bước khẳng định thực lực, thay vì chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình.

Để đáp ứng yêu cầu của các vai diễn hành động, nam diễn viên cũng duy trì chế độ tập luyện nghiêm túc, kết hợp rèn luyện thể lực và võ thuật. Nhờ vậy, anh luôn giữ được phong thái mạnh mẽ và thuyết phục trong những phân cảnh đòi hỏi nhiều động tác khó.

Với diễn xuất ngày càng tiến bộ, hình ảnh chuyên nghiệp cùng nền tảng học vấn đáng chú ý, Thừa Lỗi đang dần khẳng định vị trí trong nhóm diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Thành công của "Mạc Ly" được xem là thêm một dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển sự nghiệp của nam diễn viên.

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

Một số ý kiến cho rằng trong giai đoạn tuyên truyền tác phẩm, Thừa Lỗi không tham gia nhiều hoạt động chung với đoàn phim, từ đó làm dấy lên những suy đoán về việc anh thiếu nhiệt tình hoặc cố tình giữ khoảng cách với bạn diễn nữ.

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