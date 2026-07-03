Phim mới của Vương Nhất Bác tiến thêm một bước trước ngày bấm máy

Sao quốc tế 03/07/2026 18:15

Theo truyền thông Trung Quốc, bộ phim vừa hoàn tất thủ tục đăng ký dưới hình thức phim hợp tác quốc tế và công bố tóm tắt nội dung mới. Ngay sau khi thông tin được công bố, từ khóa liên quan đến Nhân Ngư nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sau khi hoàn tất hồ sơ phê duyệt dự án, "Nhân Ngư" của đạo diễn Trình Nhĩ được cho là đã tiến thêm một bước quan trọng trước thời điểm công bố lịch phát hành. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp giữa Trình Nhĩ và Vương Nhất Bác sau thành công của "Vô Danh", đồng thời quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Thang Duy, Vương Truyền Quân và Huỳnh Đa Đa.

Theo thông tin được công bố, "Nhân Ngư" kể câu chuyện đan xen giữa ba địa điểm gồm vùng Đông Bắc Trung Quốc, Hà Nội và Hồng Kông. Phim theo chân một người trẻ đối mặt với biến cố giữa mùa đông khắc nghiệt ở Đông Bắc, một người đàn ông trung niên che giấu cuộc sống bí mật sau vẻ ngoài bình lặng tại Hà Nội và một gia đình đang vật lộn vượt qua khó khăn ở Hồng Kông.

Phim mới của Vương Nhất Bác tiến thêm một bước trước ngày bấm máy - Ảnh 1

Ba tuyến nhân vật tưởng chừng tách biệt nhưng dần được kết nối bởi những sợi dây định mệnh. Cách xây dựng nhiều lớp truyện và đan cài thời gian được đánh giá là phong cách quen thuộc của đạo diễn Trình Nhĩ, người từng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như "The Wasted Times" và "Vô Danh".

Dự án cũng đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa Trình Nhĩ và Vương Nhất Bác. Trước đó, đạo diễn từng nhiều lần bày tỏ mong muốn tiếp tục làm việc với nam diễn viên, đồng thời gọi "Nhân Ngư" là một "siêu phim nghệ thuật". Vì vậy, việc dự án hoàn tất các thủ tục cần thiết được xem là tín hiệu tích cực, đưa bộ phim tiến gần hơn đến ngày ra mắt.

Theo thông tin công khai, "Nhân Ngư" được cấp phép triển khai từ năm 2023 và hoàn thành ghi hình trong năm 2024. Hồ sơ đăng ký mới chủ yếu liên quan đến việc điều chỉnh hình thức sản xuất từ phim nội địa sang dự án hợp tác quốc tế, với sự tham gia của thêm nhiều đơn vị đồng đầu tư.

Phim mới của Vương Nhất Bác tiến thêm một bước trước ngày bấm máy - Ảnh 2

Trong suốt quá trình quay, ê-kíp giữ kín thông tin sản xuất. Bộ phim được ghi hình tại nhiều địa điểm có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trong đó có khu vực Đại Hưng An Lĩnh với nền nhiệt rất thấp và nhiều phân đoạn quay dưới nước. Chính vì vậy, rất ít hình ảnh hậu trường được công bố.

Vương Nhất Bác từng chia sẻ đây là một trong những dự án thử thách nhất kể từ khi anh theo đuổi diễn xuất. Nam diễn viên phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn tâm lý để đáp ứng yêu cầu của vai diễn.

Hiện phía nhà sản xuất vẫn chưa công bố thời điểm phát hành chính thức. Tuy nhiên, với việc hoàn tất hồ sơ phê duyệt và được cho là đã vượt qua quá trình thẩm định cuối cùng, "Nhân Ngư" đang tiến rất gần đến ngày ra mắt. Màn tái hợp giữa Trình Nhĩ và Vương Nhất Bác cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến một tác phẩm giàu tính nghệ thuật, nối dài thành công mà cả hai từng tạo dựng với "Vô Danh".

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