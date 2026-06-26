Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước tranh cãi liên quan đến nữ diễn viên Bạch Lộc sau bài đăng tạm biệt nhân vật trong bộ phim chính kịch Bắc thượng phát sóng trên CCTV-1. Trong bài viết khoảng 200 chữ, Bạch Lộc được cho là mắc ba lỗi chính tả, bao gồm nhầm từ đồng âm, dùng sai giới từ và sai động từ, khiến chủ đề học vấn của nghệ sĩ một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận.

Sau khi các lỗi được cư dân mạng chỉ ra, nhà sản xuất Vu Chính đã lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên, cho rằng nghệ sĩ đăng bài một cách tự nhiên, không qua chỉnh sửa nhằm giữ sự chân thành trong cảm xúc. Tuy nhiên, quan điểm này nhanh chóng gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng việc “không kiểm duyệt nội dung” không thể được xem là lý do biện minh cho những sai sót cơ bản về ngôn ngữ, đặc biệt với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật công chúng.

Tranh luận về Bạch Lộc nhanh chóng bị đặt trong bối cảnh rộng hơn, liên quan đến nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ từng vướng ồn ào về học vấn. Trong đó, Vương Nhất Bác từng nhiều lần bị chỉ trích vì viết sai chữ Hán thông dụng hoặc trả lời chưa trọn vẹn về nhân vật khi quảng bá phim. Dù không được nêu đích danh, một số bài viết của truyền thông từng được cho là ám chỉ trường hợp của nam diễn viên, từ đó khiến chủ đề càng trở nên nhạy cảm.