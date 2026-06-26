Bạch Lộc, Vương Nhất Bác và loạt sao Hoa ngữ vướng tranh cãi về học vấn

Sao quốc tế 26/06/2026 06:30

Tranh luận về Bạch Lộc nhanh chóng bị đặt trong bối cảnh rộng hơn, liên quan đến nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ từng vướng ồn ào về học vấn. Trong đó, Vương Nhất Bác từng nhiều lần bị chỉ trích vì viết sai chữ Hán thông dụng hoặc trả lời chưa trọn vẹn về nhân vật khi quảng bá phim.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước tranh cãi liên quan đến nữ diễn viên Bạch Lộc sau bài đăng tạm biệt nhân vật trong bộ phim chính kịch Bắc thượng phát sóng trên CCTV-1. Trong bài viết khoảng 200 chữ, Bạch Lộc được cho là mắc ba lỗi chính tả, bao gồm nhầm từ đồng âm, dùng sai giới từ và sai động từ, khiến chủ đề học vấn của nghệ sĩ một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận.

Bạch Lộc, Vương Nhất Bác và loạt sao Hoa ngữ vướng tranh cãi về học vấn - Ảnh 1

Sau khi các lỗi được cư dân mạng chỉ ra, nhà sản xuất Vu Chính đã lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên, cho rằng nghệ sĩ đăng bài một cách tự nhiên, không qua chỉnh sửa nhằm giữ sự chân thành trong cảm xúc. Tuy nhiên, quan điểm này nhanh chóng gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng việc “không kiểm duyệt nội dung” không thể được xem là lý do biện minh cho những sai sót cơ bản về ngôn ngữ, đặc biệt với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật công chúng.

Tranh luận về Bạch Lộc nhanh chóng bị đặt trong bối cảnh rộng hơn, liên quan đến nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ từng vướng ồn ào về học vấn. Trong đó, Vương Nhất Bác từng nhiều lần bị chỉ trích vì viết sai chữ Hán thông dụng hoặc trả lời chưa trọn vẹn về nhân vật khi quảng bá phim. Dù không được nêu đích danh, một số bài viết của truyền thông từng được cho là ám chỉ trường hợp của nam diễn viên, từ đó khiến chủ đề càng trở nên nhạy cảm.

Bạch Lộc, Vương Nhất Bác và loạt sao Hoa ngữ vướng tranh cãi về học vấn - Ảnh 2

Bên cạnh đó, một số trường hợp khác như Cúc Tịnh Y cũng thường xuyên bị đem ra thảo luận, từ phát ngôn trong show giải trí đến cách chia sẻ về vai diễn. Nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ đôi khi thiếu khả năng phân tích và diễn đạt, khiến nhân vật bị đơn giản hóa thành những mô tả ngắn gọn thay vì chiều sâu tâm lý.

Theo giới truyền thông, vấn đề không chỉ nằm ở kiến thức cơ bản mà còn phản ánh khoảng trống trong tư duy diễn đạt và sự đầu tư cho nghề diễn. Khi ngành giải trí quá chú trọng vào ngoại hình và độ nổi tiếng, những kỹ năng nền tảng như ngôn ngữ, phân tích kịch bản hay xây dựng nhân vật có thể bị xem nhẹ, dẫn đến nhiều tranh luận kéo dài trong công chúng.

Bạch Lộc, Vương Nhất Bác và loạt sao Hoa ngữ vướng tranh cãi về học vấn - Ảnh 3

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

Tranh cãi về việc Thừa Lỗi quảng bá phim chưa đủ nhiệt khi hợp tác với Bạch Lộc

Một số ý kiến cho rằng trong giai đoạn tuyên truyền tác phẩm, Thừa Lỗi không tham gia nhiều hoạt động chung với đoàn phim, từ đó làm dấy lên những suy đoán về việc anh thiếu nhiệt tình hoặc cố tình giữ khoảng cách với bạn diễn nữ.

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