Có những người đàn ông nhớ rất rõ hành trình lập nghiệp, nhưng quên mất người đã đồng hành cùng mình

Tâm sự 25/06/2026 23:57

Bạn dắt con rời khỏi căn chung cư ngay buổi tối hôm đó. Bạn thà sống nghèo khổ sống, cơ cực mà vợ chồng con cái thương yêu. Còn với người chồng ngoại tình, bạn không cần nữa.

Tình yêu của một người đàn ông được thử thách khi anh ta có mọi thứ trong tay. Khi nghèo, đàn ông ít cám dỗ và họ cũng dễ bằng lòng với cuộc sống của mình. Nhưng khi có tiền, họ thấy tâm thế của mình trong cuộc đời đã khác. Cám dỗ vây quanh và họ rất dễ thay lòng. Và buồn thay, một người bạn thân của tôi đã rơi vào hoàn cảnh như vậy. Khi nghèo, vợ chồng đùm bọc thương yêu nhưng khi có cuộc sống khá hơn một chút anh ta đã trở thành người chồng ngoại tình.

Ngày bạn làm đám cưới, bạn bè trong lòng không nói nhưng rất thương bạn. Đám cưới giản đơn hết sức, chỉ mời vài bàn vì không có điều kiện. Tuy vậy nhưng cô dâu chú rể nhìn nhau hạnh phúc vô cùng. Sau ngày cưới, vợ chồng bạn dắt díu lên thành phố, thuê một căn phòng trọ để ở. Bạn ngoài công việc chính, còn tranh thủ bán hàng trên mạng, nhận hàng gia công về nhà làm để kiếm thêm tiền trang trải. 

Nhiều lúc ngồi cà phê với nhau, nhìn đôi tay chai sần của bạn, tôi hỏi bạn có hối hận không khi lấy một người chồng nghèo. Bạn cười bảo rằng cực nhọc một chút, vất vả một chút nhưng vợ chồng yêu thương, san sẻ cho nhau thì còn hạnh phúc nào hơn. Chồng bạn thương bạn rất nhiều. Thấy vợ vất vả anh cũng cố gắng nhiều hơn trong công việc. Nhiều đêm thấy anh ngủ gục trước màn hình vi tính mà thương vô cùng.

Trải qua nhiều năm chắt bóp, vợ chồng bạn tôi cũng mua được một căn chung cư nho nhỏ. Chồng bạn đã ổn định công việc với mức thu nhập khá. Ngày mừng tân gia, tôi thấy mắt bạn đỏ hoe. Tôi biết đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng bao nhiêu vất vả, bao nhiêu mồ hôi đã đổ xuống vì chồng của bạn thật không uổng phí.

Có những người đàn ông nhớ rất rõ hành trình lập nghiệp, nhưng quên mất người đã đồng hành cùng mình - Ảnh 1
Chồng bạn đã ngoại tình với một đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, trong một lần ngồi cà phê với nhau tôi thấy mắt bạn hoe đỏ, lại thâm quầng. Bạn bảo rằng mình mệt mỏi, khổ sở vô cùng. Nhấp ngụm cà phê đắng chát bạn bảo rằng giá như gia đình bạn nghèo khó như xưa chắc đã giữ được hạnh phúc. Chồng bạn sau khi có tiền trong túi bắt đầu thay đổi. Anh đi sớm về muộn. Thỉnh thoảng bạn nghe mùi nước hoa nữ phảng phất, một dấu son môi đỏ trên cổ áo. Một người đàn bà nhạy cảm như bạn biết chắc rằng chồng ngoại tình.

Rồi chính bạn đã đọc được những dòng tin nhắn trong điện thoại chồng. Chồng bạn bảo rằng luôn cảm thấy cô đơn và mất cảm giác với người vợ bên cạnh. Anh chán ngấy một người vợ suốt ngày lam lũ, chỉ biết nấu ăn, dọn dẹp, kiếm tiền. Chẳng bao giờ có thể góp ý một câu trong những vấn đề mà chồng gặp phải. Bạn xem hình mới biết nhân tình của chồng là một đồng nghiệp rất trẻ, năng động và xinh đẹp. Vậy hóa ra trong mắt chồng bạn thấp kém và chẳng biết gì cả hay sao? Bạn tức giận đến mức ném vỡ điện thoại, người chồng hốt hoảng nhìn thấy và hiểu ra mọi chuyện.

Là một người vợ, chẳng sợ vất vả, chẳng ngại hy sinh nhưng lại sợ lòng dạ bạc bẽo của người đàn ông bên cạnh mình. Chỉ tiếc bao nhiêu công sức, bao nhiêu cố gắng của mình rồi cũng chẳng có giá trị gì trong mắt chồng. Bạn dắt con rời khỏi căn chung cư ngay buổi tối hôm đó. Bạn thà sống nghèo khổ sống cơ cực mà vợ chồng con cái thương yêu. Còn với người chồng đã thay lòng, bạn không cần nữa.

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Cả ngày lao vào công việc, đến khi ngoảnh lại mới thấy tổ ấm đã không còn nguyên vẹn

Anh rể của tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh là người giỏi giang, biết nhìn xa trông rộng. Ba mẹ tôi cũng rất hài lòng khi có một người con rể giỏi làm ăn như anh. Nhưng chị gái của tôi không hề hạnh phúc khi có một người chồng chỉ biết công việc, biết đến sự nghiệp mà không đoái hoài gì đến gia đình. Anh luôn nói rằng, mọi thứ mình làm cũng chỉ mong vợ con sung túc, hạnh phúc mà thôi. Anh mong muốn đem lại cho gia đình những thứ tốt nhất. Anh bảo rằng, chị gái tôi không hiểu, không thông cảm cho anh. 

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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