Bí quyết giúp Bạch Lộc tỏa sáng trong 'Mạc Ly' được bạn diễn tiết lộ

Sao quốc tế 19/06/2026 12:45

Xuất hiện trong chương trình tương tác nghệ sĩ Star Colleague phát sóng ngày 18.6, nam diễn viên Lâm Mộc Nhiên đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý về quá trình tham gia bộ phim cổ trang đang gây sốt Mạc Ly. Đặc biệt, anh dành nhiều lời khen cho bạn diễn Bạch Lộc sau lần đầu hợp tác.

Trong phần giao lưu “Bạn dám hỏi, tôi dám trả lời”, Lâm Mộc Nhiên nói về nhân vật Hàn Minh Tích do anh thủ vai. Theo nam diễn viên, Hàn Minh Tích giống như một “chú cún trung thành”, luôn âm thầm đứng phía sau bảo vệ và đồng hành cùng Diệp Ly, nhân vật do Bạch Lộc đảm nhận.

Khi được hỏi thời điểm nào Hàn Minh Tích cảm thấy thương Diệp Ly nhất, Lâm Mộc Nhiên cho biết nhân vật của anh gần như luôn đau lòng trước những tổn thương mà Diệp Ly phải trải qua. Tuy nhiên, không chỉ đồng cảm với nhân vật trong phim, anh còn dành sự ngưỡng mộ cho Bạch Lộc ngoài đời thực.

Bí quyết giúp Bạch Lộc tỏa sáng trong 'Mạc Ly' được bạn diễn tiết lộ - Ảnh 1

Nam diễn viên tiết lộ trong quá trình ghi hình, Bạch Lộc nhiều lần gặp vấn đề về sức khỏe, cổ bị đau hoặc xuất hiện những chấn thương nhất định. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn kiên trì hoàn thành công việc, duy trì trạng thái chuyên nghiệp trong từng cảnh quay.

“Là một hậu bối, tôi rất khâm phục chị ấy. Dù bản thân không thoải mái, chị ấy vẫn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc. Chị ấy là một diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp”, Lâm Mộc Nhiên chia sẻ.

Theo anh, Bạch Lộc là một trong những người có tính kỷ luật cao nhất đoàn phim. Dù lịch trình bận rộn và khối lượng công việc lớn, nữ diễn viên sinh năm 1994 vẫn nghiêm túc với từng phân cảnh. Để phù hợp với hình tượng Diệp Ly, cô còn chú trọng quản lý vóc dáng và thường xuyên sử dụng dụng cụ hỗ trợ chỉnh tư thế.

Bí quyết giúp Bạch Lộc tỏa sáng trong 'Mạc Ly' được bạn diễn tiết lộ - Ảnh 2

Bên cạnh việc nhắc đến Bạch Lộc, Lâm Mộc Nhiên cũng cho biết anh học hỏi được rất nhiều từ đạo diễn Lâm Ngọc Phân. Hiện tại, Mạc Ly đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, liên tục đứng ở nhóm đầu các bảng xếp hạng truyền thông phim Hoa ngữ, dù vẫn còn những ý kiến trái chiều xoay quanh kịch bản và cách xây dựng nhân vật.

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Kể từ khi phát sóng, "Mạc Ly" liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh sự quan tâm dành cho dàn diễn viên gồm Bạch Lộc, Thừa Lỗi và Đổng Khiết, bộ phim cũng gây ra nhiều tranh cãi về cách triển khai nội dung và chất lượng diễn xuất.

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