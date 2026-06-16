Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly'

Sao quốc tế 16/06/2026 13:15

Không chỉ tiết lộ những phân cảnh khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi nhớ mãi, cặp diễn viên còn hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường đáng chú ý xoay quanh nhân vật Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Trung Quốc, Bạch Lộc và Thừa Lỗi đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường đáng chú ý xoay quanh bộ phim Mạc Ly, đồng thời dành cho nhau những lời nhận xét đầy thiện cảm.

Thừa Lỗi cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất ở Bạch Lộc là sự nghiêm túc và tinh thần chủ động trong công việc. Nam diễn viên tiết lộ dù thường xuyên phải đối mặt với áp lực và tiếp nhận lượng lớn thông tin, bạn diễn của anh vẫn giữ được sự tập trung cao độ, nhanh chóng phát hiện những chi tiết cần điều chỉnh trong quá trình quay phim.

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly' - Ảnh 1

“Cô ấy rất chuyên nghiệp và có khả năng xử lý thông tin đáng kinh ngạc”, Thừa Lỗi chia sẻ. Anh cũng nhận thấy Bạch Lộc có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Diệp Ly, đặc biệt ở sự bình tĩnh, quyết đoán và khả năng giải quyết vấn đề.

Về phía mình, Bạch Lộc đánh giá Thừa Lỗi là người trưởng thành, đáng tin cậy và luôn mang đến cảm giác an toàn cho mọi người xung quanh. Theo nữ diễn viên, đây cũng chính là những phẩm chất nổi bật của nhân vật Mặc Tu Nghiêu trong phim.

Cảnh phim khiến Bạch Lộc và Thừa Lỗi ám ảnh nhất ở 'Mạc Ly' - Ảnh 2

Khi được hỏi về những phân cảnh đáng nhớ nhất, Bạch Lộc cho biết cô đặc biệt xúc động trước cảnh Mặc Tu Nghiêu ngã khỏi xe lăn nhưng vẫn cố gắng dang tay bảo vệ Diệp Ly. Tuy nhiên, phân đoạn khiến cô day dứt nhất lại là cảnh chia ly giữa hai nhân vật. Hình ảnh Mặc Tu Nghiêu trở lại núi Lê Sơn với mái tóc bạc trắng sau khi phát hiện mình mắc bệnh nặng đã khiến nữ diễn viên không khỏi nghẹn ngào.

Trong khi đó, Thừa Lỗi tiết lộ cảnh anh mong chờ nhất là khoảnh khắc Diệp Ly chải tóc cho Mặc Tu Nghiêu. Theo cả hai diễn viên, chuyện tình trong Mạc Ly không đơn thuần là mô típ “cưới trước yêu sau”, mà là hành trình hai con người cô độc dần tìm thấy sự đồng điệu, trở thành chỗ dựa và cứu rỗi lẫn nhau giữa những biến cố cuộc đời.

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