Theo truyền thông Trung Quốc, khán giả đặc biệt chú ý khi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong dàn sao Keep Running Man và các đồng nghiệp khác đã “bao VIP online” (mua suất chiếu VIP) nhằm quảng bá và ủng hộ tác phẩm. Danh sách được chia sẻ gồm những cái tên quen thuộc như Lý Quân Nhuệ, Mạnh Tử Nghĩa, Ngao Thụy Bằng, Lý Thần, Trương Chân Nguyên, Phạm Thừa Thừa, Thường Hoa Sâm, Vương Hạc Đệ, Vương Sở Nhiên, Tăng Thuấn Hy, Trịnh Khải, Sa Dật, Tống Vũ Kỳ...

“Mạc ly” là một trong những dự án cổ trang được khán giả Trung Quốc chờ đợi trong năm 2026. Bộ phim đánh dấu màn kết hợp mới giữa Bạch Lộc và Thừa Lỗi, hai gương mặt đang sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên các nền tảng trực tuyến.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, việc nghệ sĩ “bao VIP” cho phim của bạn bè, đồng nghiệp đã trở thành một hình thức quảng bá quen thuộc. Hoạt động này không chỉ thể hiện sự ủng hộ về mặt tinh thần mà còn giúp dự án gia tăng độ thảo luận trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ.

Điều đáng chú ý là danh sách nghệ sĩ tham gia lần này quy tụ nhiều ngôi sao thuộc các công ty quản lý và lĩnh vực hoạt động khác nhau. Điều đó cho thấy, mối quan hệ rộng của dàn diễn viên cũng như mức độ kỳ vọng mà giới nghệ sĩ dành cho “Mạc ly”.

Bên cạnh đó, việc các nghệ sĩ trong show Keep Running Man mua suất VIP ủng hộ Bạch Lộc cũng cho thấy, mâu thuẫn giữa nữ diễn viên và dàn sao này chỉ là tin đồn, không bất đồng như suy đoán của khán giả trước đó.

Trước đó, Bạch Lộc bị chỉ trích vì có nhiều phát ngôn động chạm đồng nghiệp trong show Keep Running Man. Từ đó không ít người cho rằng, cô và dàn sao trong show có mâu thuẫn.

Nói riêng về phim “Mạc ly”, dự án này đã nhiều lần trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn phim ảnh nhờ tạo hình cổ trang của Bạch Lộc và Thừa Lỗi. Sau thành công của nhiều dự án cổ trang những năm gần đây, Bạch Lộc tiếp tục được kỳ vọng sẽ duy trì sức hút ở dòng phim thế mạnh. Trong khi đó, Thừa Lỗi được đánh giá là một trong những nam diễn viên đang có bước tiến đáng kể về độ nhận diện và lượng người hâm mộ.