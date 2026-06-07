Phát ngôn của Lý Thần về Bạch Lộc gây nhiều ý kiến trái chiều

Sự việc bắt nguồn từ những tranh luận xoay quanh mối quan hệ giữa các thành viên cũ và mới của chương trình tạp kỹ “Keep Running”.

Dư luận xung quanh chương trình Keep Running thời gian qua liên tục dậy sóng khi nhiều khán giả cho rằng các thành viên kỳ cựu như Lý Thần và Trịnh Khải đang bị những gương mặt mới, trong đó có Bạch Lộc, đối xử thiếu tôn trọng. Những tương tác trên sóng truyền hình bị một bộ phận người xem diễn giải theo hướng tiêu cực, tạo nên làn sóng tranh luận rộng khắp trên mạng xã hội. Không ít khán giả đã lên tiếng bảo vệ Lý Thần, bày tỏ sự đồng cảm và cho rằng nam nghệ sĩ đang phải chịu áp lực trong chương trình. Những suy đoán này càng được củng cố khi Lý Thần đăng tải video gợi nhớ về dàn thành viên đời đầu của Keep Running. Bên cạnh đó, việc anh và Trịnh Khải không quảng bá tập mới của chương trình như thông lệ suốt nhiều năm khiến công chúng tin rằng giữa các thành viên đang tồn tại những mâu thuẫn nhất định.

Tuy nhiên, mọi đồn đoán bắt đầu thay đổi sau khi tập phát sóng mới nhất lên sóng ngày 5/6. Trong chương trình, Lý Thần được ghép cặp cùng Bạch Lộc. Khi được yêu cầu giới thiệu đội của mình, anh hài hước đáp rằng không cần giới thiệu, cứ để mọi người tự diễn giải. Sau câu nói này, nam nghệ sĩ còn hướng về máy quay với biểu cảm đầy cường điệu, như một cách nhắc lại những tranh cãi đang diễn ra trên mạng.

Khoảnh khắc ngắn ngủi đó lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều người từng nhiệt tình bênh vực Lý Thần cảm thấy bất ngờ khi nhận ra nam diễn viên dường như không xem những tranh cãi trước đó là vấn đề nghiêm trọng. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng họ đã quá lo lắng thay cho anh, trong khi chính người trong cuộc lại tỏ ra khá thoải mái. Dù vậy, một bộ phận khán giả lại có cách nhìn khác. Họ cho rằng phản ứng của Lý Thần và những câu nói đùa của Phạm Thừa Thừa trong chương trình thực chất là lời đáp trả đối với các suy diễn quá mức từ cộng đồng mạng. Theo quan điểm này, nhiều tranh cãi xuất phát từ việc người xem liên tục phân tích từng chi tiết nhỏ và tự xây dựng các kịch bản mâu thuẫn giữa nghệ sĩ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng nếu Lý Thần không muốn công chúng hiểu lầm hoặc thương cảm cho mình, anh hoàn toàn có thể lên tiếng sớm hơn để làm rõ sự việc. Chính vì vậy, cuộc tranh luận về trách nhiệm của người nổi tiếng và cách khán giả tiếp nhận thông tin vẫn tiếp tục là chủ đề được bàn tán sôi nổi.

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