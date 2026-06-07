Phát ngôn của Lý Thần về Bạch Lộc gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 07/06/2026 17:10

Sự việc bắt nguồn từ những tranh luận xoay quanh mối quan hệ giữa các thành viên cũ và mới của chương trình tạp kỹ “Keep Running”.

Dư luận xung quanh chương trình Keep Running thời gian qua liên tục dậy sóng khi nhiều khán giả cho rằng các thành viên kỳ cựu như Lý Thần và Trịnh Khải đang bị những gương mặt mới, trong đó có Bạch Lộc, đối xử thiếu tôn trọng. Những tương tác trên sóng truyền hình bị một bộ phận người xem diễn giải theo hướng tiêu cực, tạo nên làn sóng tranh luận rộng khắp trên mạng xã hội.

Không ít khán giả đã lên tiếng bảo vệ Lý Thần, bày tỏ sự đồng cảm và cho rằng nam nghệ sĩ đang phải chịu áp lực trong chương trình. Những suy đoán này càng được củng cố khi Lý Thần đăng tải video gợi nhớ về dàn thành viên đời đầu của Keep Running. Bên cạnh đó, việc anh và Trịnh Khải không quảng bá tập mới của chương trình như thông lệ suốt nhiều năm khiến công chúng tin rằng giữa các thành viên đang tồn tại những mâu thuẫn nhất định.

Phát ngôn của Lý Thần về Bạch Lộc gây nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 1

Tuy nhiên, mọi đồn đoán bắt đầu thay đổi sau khi tập phát sóng mới nhất lên sóng ngày 5/6. Trong chương trình, Lý Thần được ghép cặp cùng Bạch Lộc. Khi được yêu cầu giới thiệu đội của mình, anh hài hước đáp rằng không cần giới thiệu, cứ để mọi người tự diễn giải. Sau câu nói này, nam nghệ sĩ còn hướng về máy quay với biểu cảm đầy cường điệu, như một cách nhắc lại những tranh cãi đang diễn ra trên mạng.

Khoảnh khắc ngắn ngủi đó lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều người từng nhiệt tình bênh vực Lý Thần cảm thấy bất ngờ khi nhận ra nam diễn viên dường như không xem những tranh cãi trước đó là vấn đề nghiêm trọng. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng họ đã quá lo lắng thay cho anh, trong khi chính người trong cuộc lại tỏ ra khá thoải mái.

Phát ngôn của Lý Thần về Bạch Lộc gây nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 2

Dù vậy, một bộ phận khán giả lại có cách nhìn khác. Họ cho rằng phản ứng của Lý Thần và những câu nói đùa của Phạm Thừa Thừa trong chương trình thực chất là lời đáp trả đối với các suy diễn quá mức từ cộng đồng mạng. Theo quan điểm này, nhiều tranh cãi xuất phát từ việc người xem liên tục phân tích từng chi tiết nhỏ và tự xây dựng các kịch bản mâu thuẫn giữa nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng nếu Lý Thần không muốn công chúng hiểu lầm hoặc thương cảm cho mình, anh hoàn toàn có thể lên tiếng sớm hơn để làm rõ sự việc. Chính vì vậy, cuộc tranh luận về trách nhiệm của người nổi tiếng và cách khán giả tiếp nhận thông tin vẫn tiếp tục là chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Bạch Lộc đối mặt áp lực dư luận trước ngày ra mắt phim 'Mạc Ly'

Bạch Lộc đối mặt áp lực dư luận trước ngày ra mắt phim 'Mạc Ly'

Trong gần hai tháng qua, các nền tảng như Weibo, Douyin liên tục xuất hiện những bài đăng liên quan đến Bạch Lộc. Nội dung trải dài từ chuyện hợp đồng quản lý, tài nguyên phim ảnh cho đến các dự án được cho là cô sẽ tham gia sau khi hoàn thành phim "Mạc Ly".

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc đối mặt áp lực dư luận trước ngày ra mắt phim 'Mạc Ly'

Bạch Lộc đối mặt áp lực dư luận trước ngày ra mắt phim 'Mạc Ly'

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Lý Thần mờ nhạt trước dàn sao Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa ở Keep Running

Lý Thần mờ nhạt trước dàn sao Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa ở Keep Running

Bạch Lộc hoá công chúa cổ tích, khoe nhan sắc 'gây bão' cõi mạng

Bạch Lộc hoá công chúa cổ tích, khoe nhan sắc 'gây bão' cõi mạng

Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục vướng tranh cãi tại 'Keep Running' sau lùm xùm của Bạch Lộc

Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục vướng tranh cãi tại 'Keep Running' sau lùm xùm của Bạch Lộc

Giữa ồn ào, diễn viên Bạch Nguyệt Phạn Tinh lên tiếng bênh vực Bạch Lộc

Giữa ồn ào, diễn viên Bạch Nguyệt Phạn Tinh lên tiếng bênh vực Bạch Lộc

TIN MỚI NHẤT

Tử vi tuần mới từ ngày 8 đến 14/6/2026, 3 con giáp THĂNG TIẾN THẦN TỐC như vũ bão, Thần Tài chấm sổ đỏ, lắm tiền nhiều của

Tử vi tuần mới từ ngày 8 đến 14/6/2026, 3 con giáp THĂNG TIẾN THẦN TỐC như vũ bão, Thần Tài chấm sổ đỏ, lắm tiền nhiều của

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Từ giờ đến cuối năm 2026, 3 con giáp tay trái ôm vàng, tay phải hốt vàng, tiền phủ ngập lối, hứng lộc mỏi tay

Từ giờ đến cuối năm 2026, 3 con giáp tay trái ôm vàng, tay phải hốt vàng, tiền phủ ngập lối, hứng lộc mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Hề Mộng Dao và chị gái Hà Du Quân

Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Hề Mộng Dao và chị gái Hà Du Quân

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Phát ngôn của Lý Thần về Bạch Lộc gây nhiều ý kiến trái chiều

Phát ngôn của Lý Thần về Bạch Lộc gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Trong vòng 30 ngày tới, 3 con giáp có vận trình dát vàng, ngập trong may mắn, làm ăn Phát Tài, công danh chạm đỉnh

Trong vòng 30 ngày tới, 3 con giáp có vận trình dát vàng, ngập trong may mắn, làm ăn Phát Tài, công danh chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 8/6/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp phú quý ngập tràn, sung túc đủ đầy, tiền tài về két 'ào ào như thác đổ'

Đúng ngày mai, thứ Hai 8/6/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp phú quý ngập tràn, sung túc đủ đầy, tiền tài về két 'ào ào như thác đổ'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Hai 8/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc dồi dào, phúc phần vô biên, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 8/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc dồi dào, phúc phần vô biên, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Sự nghiệp đang rộng mở của Kim Trạch trước khi qua đời đột ngột

Sự nghiệp đang rộng mở của Kim Trạch trước khi qua đời đột ngột

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Nam diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 33, nguyên nhân chưa được công bố

Nam diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 33, nguyên nhân chưa được công bố

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, thành công sắp tìm đến, khả năng thăng tiến trong công việc

Tử vi 49 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, thành công sắp tìm đến, khả năng thăng tiến trong công việc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 7/6/2026: Người mua lỗ gần 13 triệu đồng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 7/6/2026: Người mua lỗ gần 13 triệu đồng chỉ sau một tuần

Tử vi thứ Hai 8/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc dồi dào, phúc phần vô biên, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 8/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc dồi dào, phúc phần vô biên, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, tiền mất tật mang

Bí mật từ hũ sữa chua: Ăn đúng lúc bụng nhẹ tênh, ăn sai cách thì đầy hơi trầm trọng gấp đôi

Bí mật từ hũ sữa chua: Ăn đúng lúc bụng nhẹ tênh, ăn sai cách thì đầy hơi trầm trọng gấp đôi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Hề Mộng Dao và chị gái Hà Du Quân

Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Hề Mộng Dao và chị gái Hà Du Quân

Sự nghiệp đang rộng mở của Kim Trạch trước khi qua đời đột ngột

Sự nghiệp đang rộng mở của Kim Trạch trước khi qua đời đột ngột

Nam diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 33, nguyên nhân chưa được công bố

Nam diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 33, nguyên nhân chưa được công bố

Lý do Vương Nhất Bác được đạo diễn show khẳng định sẽ nổi tiếng

Lý do Vương Nhất Bác được đạo diễn show khẳng định sẽ nổi tiếng

Gia Nghiệp chứng minh sức nóng bền bỉ của Dương Tử

Gia Nghiệp chứng minh sức nóng bền bỉ của Dương Tử

Gia Nghiệp của Dương Tử giữ phong độ ổn định nhưng chưa thể vượt Lưu Hạo Tồn

Gia Nghiệp của Dương Tử giữ phong độ ổn định nhưng chưa thể vượt Lưu Hạo Tồn