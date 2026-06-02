Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục vướng tranh cãi tại 'Keep Running' sau lùm xùm của Bạch Lộc

Sao quốc tế 02/06/2026 16:11

Tranh cãi bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua, đưa từ khóa liên quan đến “Keep Running chen ngang” leo lên top tìm kiếm Weibo.

Gần đây, từ khóa liên quan đến cụm từ “Mạnh Tử Nghĩa chen ngang Keep Running” liên tục xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng của Weibo, thu hút hàng triệu lượt tương tác. Nguồn cơn tranh cãi bắt đầu từ việc nhiều cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên không có tên trong danh sách thành viên cố định ban đầu của chương trình.

Theo các bài đăng được lan truyền trên mạng xã hội, đội hình được tiết lộ trước khi ghi hình không bao gồm Mạnh Tử Nghĩa. Tuy nhiên, khi ê-kíp công bố dàn nghệ sĩ chính thức, nữ diễn viên lại bất ngờ xuất hiện, làm dấy lên nghi vấn cô được bổ sung vào phút cuối sau khi Tống Vũ Kỳ gặp chấn thương và không thể tham gia đầy đủ các hoạt động.

Không dừng lại ở đó, nhiều khán giả còn chỉ ra một số chi tiết bị cho là bất thường trong quá trình quảng bá chương trình. Một số hình ảnh tuyên truyền được cho là thiếu phần xuất hiện của Mạnh Tử Nghĩa, trong khi nữ diễn viên cũng hiếm khi góp mặt trong các hoạt động truyền thông trước ngày phát sóng. Thậm chí, stylist của chương trình được cho là không đăng bài giới thiệu trang phục của cô trong những tập đầu tiên, khiến nghi vấn càng lan rộng.

Một tình huống khác gây chú ý xảy ra trong buổi ghi hình mở màn. Nhiều khán giả phát hiện ê-kíp chỉ chuẩn bị 9 bó hoa chào mừng dù tổng số thành viên và khách mời là 10 người. Khi Mạnh Tử Nghĩa nhận bó hoa vốn thuộc về Trịnh Khải, nam nghệ sĩ được cho là phải cầm một chậu cây thay thế. Dù chỉ là chi tiết nhỏ, sự việc nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận trên các diễn đàn giải trí.

Ngoài nghi vấn liên quan đến đội hình chương trình, Mạnh Tử Nghĩa còn vấp phải ý kiến trái chiều khi tham gia tập phát sóng quảng bá nghề thêu truyền thống ở Tuyền Châu nhưng lại mặc trang phục mang họa tiết thêu Tân Cương. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng lựa chọn này chưa thực sự phù hợp với chủ đề mà chương trình muốn truyền tải.

Giữa lúc tranh cãi ngày càng lan rộng, phản ứng của ê-kíp Keep Running tiếp tục khiến dư luận chú ý. Thay vì trực tiếp bác bỏ tin đồn, chương trình chỉ đăng tải hình ảnh Mạnh Tử Nghĩa đang chạy và xé bảng tên kèm dòng chữ “Keep Running”. Cách xử lý này bị nhiều người đánh giá là chưa đủ rõ ràng và không giải đáp được những thắc mắc đang tồn tại.

Hiện tại, tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng sự xuất hiện của Mạnh Tử Nghĩa đã góp phần giúp mùa mới của Keep Running nhận được lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội, đồng thời trở thành một trong những nhân tố thu hút sự chú ý của khán giả trong thời gian qua.

Lý Thần mờ nhạt trước dàn sao Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa ở Keep Running

Gần đây, việc Lý Thần vắng mặt trong một buổi tụ họp của các thành viên cũ cũng làm dấy lên tin đồn anh dần xa cách với dàn sao kỳ cựu. Tuy nhiên, Trần Hách - một nghệ sĩ tham gia Keep Running mùa trước - sau đó đã lên tiếng cho biết cả hai vẫn giữ quan hệ tốt và từng có kế hoạch hợp tác ở chương trình khác nhưng không sắp xếp được lịch trình.

