NÓNG: Danh tính đôi nam nữ bán gần 5.000 bộ quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng trên TikTok

Đời sống 02/06/2026 11:00

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quang Duy (SN 2002, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) và Vũ Minh Huệ (SN 2003, trú tại xã Tứ Kỳ, Hải Phòng) về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Theo thông tin từ VOV, ngày 2/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quang Duy (SN 2002, trú tại thôn Nam Tiên, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) và Vũ Minh Huệ (SN 2003, trú tại thôn Cự Lộc, xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng) về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

NÓNG: Danh tính đôi nam nữ bán gần 5.000 bộ quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng trên TikTok - Ảnh 1
Đối tượng Vũ Minh Huệ và Trần Quang Duy bị cơ quan CSĐT khởi tố về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" - Ảnh:

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) tiến hành kiểm tra cửa hàng Duy Bi Luxury (tại Tổ dân phố Phúc Khánh, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) do Trần Quang Duy và Vũ Minh Huệ làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4.800 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Adidas, 290 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Nike, 400 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Dolce & Gabbana, 265 áo mang nhãn hiệu Lacoste cùng nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

NÓNG: Danh tính đôi nam nữ bán gần 5.000 bộ quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng trên TikTok - Ảnh 2

Hàng nghìn bộ quần áo được đặt may gia công, sau đó gắn mác các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, toàn bộ số quần áo gắn tem, nhãn Adidas, Nike, Lacoste, Dolce & Gabbana đều do Duy và Huệ đặt tại cơ sở may gia công sản xuất theo mẫu các thương hiệu nổi tiếng. Sau đó, số hàng hóa này được đổi tượng mang bán trên nền tảng mạng xã hội TikTok và tại cửa hàng, với giá dao động từ 180 – 230 nghìn/sản phẩm.

Quá trình điều tra xác định, toàn bộ số quần áo gắn tem, nhãn các thương hiệu nêu trên đều không phải hàng chính hãng, không được các chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép sản xuất hoặc phân phối tại thị trường Việt Nam.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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