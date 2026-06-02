NÓNG: Danh tính đôi nam nữ bán gần 5.000 bộ quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng trên TikTok

Đời sống 02/06/2026 11:00

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quang Duy (SN 2002, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) và Vũ Minh Huệ (SN 2003, trú tại xã Tứ Kỳ, Hải Phòng) về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Theo thông tin từ VOV, ngày 2/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quang Duy (SN 2002, trú tại thôn Nam Tiên, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) và Vũ Minh Huệ (SN 2003, trú tại thôn Cự Lộc, xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng) về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

NÓNG: Danh tính đôi nam nữ bán gần 5.000 bộ quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng trên TikTok - Ảnh 1
Đối tượng Vũ Minh Huệ và Trần Quang Duy bị cơ quan CSĐT khởi tố về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" - Ảnh:

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) tiến hành kiểm tra cửa hàng Duy Bi Luxury (tại Tổ dân phố Phúc Khánh, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) do Trần Quang Duy và Vũ Minh Huệ làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4.800 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Adidas, 290 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Nike, 400 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Dolce & Gabbana, 265 áo mang nhãn hiệu Lacoste cùng nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

NÓNG: Danh tính đôi nam nữ bán gần 5.000 bộ quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng trên TikTok - Ảnh 2

Hàng nghìn bộ quần áo được đặt may gia công, sau đó gắn mác các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, toàn bộ số quần áo gắn tem, nhãn Adidas, Nike, Lacoste, Dolce & Gabbana đều do Duy và Huệ đặt tại cơ sở may gia công sản xuất theo mẫu các thương hiệu nổi tiếng. Sau đó, số hàng hóa này được đổi tượng mang bán trên nền tảng mạng xã hội TikTok và tại cửa hàng, với giá dao động từ 180 – 230 nghìn/sản phẩm.

Quá trình điều tra xác định, toàn bộ số quần áo gắn tem, nhãn các thương hiệu nêu trên đều không phải hàng chính hãng, không được các chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép sản xuất hoặc phân phối tại thị trường Việt Nam.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin MỚI về cơ sở mầm non ở Lâm Đồng sau vụ trẻ 10 tháng tuổi tử vong

Thông tin MỚI về cơ sở mầm non ở Lâm Đồng sau vụ trẻ 10 tháng tuổi tử vong

Ngày 26/5, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, đã ký quyết định giải thể Nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh (đóng tại thôn Vĩnh Sơn) vì không bảo đảm các điều kiện tổ chức, hoạt động theo quy định. Đây là nhóm trẻ do bà Phạm Thị Tú làm chủ.

Xem thêm
Từ khóa:   quần áo giả thương hiệu tin moi hàng giả

TIN MỚI NHẤT

Nắng nóng đỉnh điểm: Ly nước hạt chia nha đam bình dân sẽ "cứu" cơ thể bạn nhờ 5 lợi ích tuyệt vời

Nắng nóng đỉnh điểm: Ly nước hạt chia nha đam bình dân sẽ "cứu" cơ thể bạn nhờ 5 lợi ích tuyệt vời

Sống khỏe 1 giờ 9 phút trước
NÓNG: Danh tính đôi nam nữ bán gần 5.000 bộ quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng trên TikTok

NÓNG: Danh tính đôi nam nữ bán gần 5.000 bộ quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng trên TikTok

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Hưởng lộc tới tấp trong ngày 6/6/2026, 3 con giáp hốt vàng về nhà, đếm tiền mỏi tay, vạn sự như ý, Phú Quý đầy tay, tương lai tươi sáng

Hưởng lộc tới tấp trong ngày 6/6/2026, 3 con giáp hốt vàng về nhà, đếm tiền mỏi tay, vạn sự như ý, Phú Quý đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen và nước rửa tay Botanika

Nóng: Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen và nước rửa tay Botanika

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Rộ tin ái nữ Minh Nhựa mang thai lần 5 ở tuổi 27?

Rộ tin ái nữ Minh Nhựa mang thai lần 5 ở tuổi 27?

Hậu trường 2 giờ 36 phút trước
Trong vòng 12 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó, tiền nhiều vô số kể, sống trong giàu sang

Trong vòng 12 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó, tiền nhiều vô số kể, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Con nghỉ hè, gia đình thành thị xoay xở ra sao?

Con nghỉ hè, gia đình thành thị xoay xở ra sao?

Nuôi dạy con 2 giờ 47 phút trước
Danh tính 4 đối tượng bị khởi tố trong đường dây sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm

Danh tính 4 đối tượng bị khởi tố trong đường dây sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương đúng ngày 2/6/2026

3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương đúng ngày 2/6/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Tử vi 6 ngày liên tiếp (1, 2, 3, 4, 5, 6/6/2026), 3 con giáp giàu sang Phú Quý, cuộc đời hiển vinh, sự nghiệp khởi sắc, có tin vui làm ăn

Tử vi 6 ngày liên tiếp (1, 2, 3, 4, 5, 6/6/2026), 3 con giáp giàu sang Phú Quý, cuộc đời hiển vinh, sự nghiệp khởi sắc, có tin vui làm ăn

Cứ nghĩ dứa ngọt gây béo và tăng đường: Ăn đúng cách này, mỡ thừa tự rút mà người khỏe re

Cứ nghĩ dứa ngọt gây béo và tăng đường: Ăn đúng cách này, mỡ thừa tự rút mà người khỏe re

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen và nước rửa tay Botanika

Nóng: Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen và nước rửa tay Botanika

Danh tính 4 đối tượng bị khởi tố trong đường dây sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm

Danh tính 4 đối tượng bị khởi tố trong đường dây sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm

Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Gia Lai: Cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, kịp thời cứu 2 cháu bé mắc kẹt

Gia Lai: Cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, kịp thời cứu 2 cháu bé mắc kẹt

Lào Cai: Tìm thấy thi thể 2 anh em sau nhiều giờ mất liên lạc bên suối Thia

Lào Cai: Tìm thấy thi thể 2 anh em sau nhiều giờ mất liên lạc bên suối Thia

Tây Ninh: Cháy dữ dội ở kho phế liệu, lửa lan sang tiệm sửa xe máy

Tây Ninh: Cháy dữ dội ở kho phế liệu, lửa lan sang tiệm sửa xe máy