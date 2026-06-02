NÓNG: Danh tính đôi nam nữ bán gần 5.000 bộ quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng trên TikTok

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) tiến hành kiểm tra cửa hàng Duy Bi Luxury (tại Tổ dân phố Phúc Khánh, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) do Trần Quang Duy và Vũ Minh Huệ làm chủ.

Theo thông tin từ VOV, ngày 2/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quang Duy (SN 2002, trú tại thôn Nam Tiên, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) và Vũ Minh Huệ (SN 2003, trú tại thôn Cự Lộc, xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng) về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Hàng nghìn bộ quần áo được đặt may gia công, sau đó gắn mác các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, toàn bộ số quần áo gắn tem, nhãn Adidas, Nike, Lacoste, Dolce & Gabbana đều do Duy và Huệ đặt tại cơ sở may gia công sản xuất theo mẫu các thương hiệu nổi tiếng. Sau đó, số hàng hóa này được đổi tượng mang bán trên nền tảng mạng xã hội TikTok và tại cửa hàng, với giá dao động từ 180 – 230 nghìn/sản phẩm.

Quá trình điều tra xác định, toàn bộ số quần áo gắn tem, nhãn các thương hiệu nêu trên đều không phải hàng chính hãng, không được các chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép sản xuất hoặc phân phối tại thị trường Việt Nam.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.