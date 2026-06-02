Danh tính 4 đối tượng bị khởi tố trong đường dây sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm

Đời sống 02/06/2026 09:43

Công an TP.HCM vừa khởi tố 4 đối tượng dùng hóa chất cấm sản xuất, bán ra thị trường hơn 1.000 tấn giá đỗ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

Công an TP.HCM khởi tố 4 người liên quan cơ sở sản xuất giá đỗ chứa hóa chất cấm. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Qua công tác nắm tình hình, tháng 5-2026, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn phường Thông Tây Hội và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

3 cơ sở bị kiểm tra gồm cơ sở của Lưu Văn Thiệp (34 tuổi), Lâm Văn Hưng (33 tuổi) và Nguyễn Văn Định (34 tuổi).

Tại các địa điểm này, công an phát hiện, tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ cùng hàng trăm lít dung dịch pha sẵn chứa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) và nhiều tang vật liên quan phục vụ hoạt động sản xuất.

Qua đấu tranh, những người liên quan khai nhận trong quá trình sản xuất giá đỗ, ngoài hạt đỗ xanh, vôi và nước, họ còn sử dụng chất 6-Benzylaminopurine, thường gọi bằng tiếng lóng là nước “kẹo”, để pha vào nước ngâm ủ giá đỗ.

Lực lượng chức năng kiểm tra bên trong cơ sở sản xuất giá đỗ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo cơ quan điều tra, đây là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm cũng như danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Các nghi phạm khai biết rõ đây là hóa chất bị cấm, có thể gây hại cho sức khỏe con người nhưng vẫn sử dụng nhằm làm rễ giá đỗ ngắn lại, giúp thân giá to, mập, đẹp mắt và tăng trọng lượng sản phẩm để thu lợi.

Theo thông tin VNExpress, nhà chức trách xác định từ năm 2022 đến khi bị bắt, mỗi ngày 3 cơ sở đưa ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ ngâm hóa chất.

Nguồn hàng chủ yếu được phân phối cho nhiều chợ, quán ăn tại khu vực Bình Thạnh và Gò Vấp. Tổng cộng hơn 1.000 tấn giá đỗ bẩn đã được bán ra, trị giá khoảng 8 tỷ đồng.

Hàng trăm lu nhựa chứa giá đỗ được phát hiện tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo cảnh sát, việc sử dụng thực phẩm chứa 6-Benzylaminopurine có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở và tổn thương phổi. Về lâu dài, hóa chất này còn tiềm ẩn nguy cơ gây dị tật thai nhi và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

