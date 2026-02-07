NÓNG: Danh tính chủ doanh nghiệp trộn hóa chất làm cà phê giả, tuồn gần 1 tấn/ngày ra thị trường

Đời sống 07/02/2026 05:15

Ngày 6/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá chuyên án đường dây sản xuất cà phê bột giả quy mô lớn, thu giữ hơn 2 tấn tang vật.

Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường khi giá nguyên liệu cà phê tăng cao, nhiều thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán, nhưng trên thị trường vẫn xuất hiện các sản phẩm cà phê bột được chào bán với giá rẻ cho quầy tạp hóa và các quán cà phê vỉa hè. Nhận định có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Lãnh đạo Công an thành phố để chỉ đạo xác minh, đấu tranh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố; Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 126F. Ban chuyên án do Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP trực tiếp chỉ đạo, huy động hàng chục trinh sát ngày đêm bám sát địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

NÓNG: Danh tính chủ doanh nghiệp trộn hóa chất làm cà phê giả, tuồn gần 1 tấn/ngày ra thị trường - Ảnh 1
Công an đọc lệnh khởi tố đối với Hoàng - Ảnh: VietNamNet

Quá trình điều tra làm rõ Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh Phương Nguyên do Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, trú phường Thanh Khê) và vợ là Ngô Thị Bảo Vâng (48 tuổi, trú phường An Khê) làm chủ có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Mặc dù đăng ký trụ sở tại phường Hòa Khánh, doanh nghiệp này lại tổ chức sản xuất trong các hẻm nhỏ trên địa bàn phường Thanh Khê. Các đối tượng đã trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

Khi thời cơ chín muồi, ngày 6/2 Ban chuyên án đã quyết định phá án, triển khai 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ hai đối tượng chủ mưu, khám xét năm địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả tại các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hội An Tây của thành phố Đà Nẵng và phường Phú Thọ Hòa, TPHCM.

NÓNG: Danh tính chủ doanh nghiệp trộn hóa chất làm cà phê giả, tuồn gần 1 tấn/ngày ra thị trường - Ảnh 2
Triệt phá đường dây cà phê bột giả, thu giữ hơn 2 tấn tang vật tại Đà Nẵng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 2 tấn cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên là hàng giả, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Bảo Vân để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân, các tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng các sản phẩm cà phê bột của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh Phương Nguyên thuộc các lô sản xuất nêu trên không tiếp tục sử dụng và chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

