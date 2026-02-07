Thăng hạng sức khỏe và nhan sắc chỉ với một vị mật ngọt lành sẵn có tại Việt Nam

Làm đẹp 07/02/2026 05:30

Với niên đại hơn 4000 năm, mật ong là món quà thiên nhiên ban tặng với nhiều công dụng tuyệt vời trong đời sống, chữa bệnh cũng như làm đẹp.

Mật ong được tạo thành từ các chất ngọt trong hoa khi ong hút mật hoa. Mật ong là hỗn hợp bao gồm đường (chủ yếu là fructose), các vitamin, khoáng chất, các chất chống oxy hóa và các flavonoid có lợi cho sức khỏe. Mật ong được xem là một loại nguyên liệu thiên nhiên lành tính, an toàn cho người dùng.

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Ảnh minh họa: Internet

Vì sao mật ong tốt trong làm đẹp?

Mật ong là loại nguyên liệu dễ tìm, có mặt trong hầu hết các căn bếp của mọi nhà, khi kết hợp với những nguyên liệu khác sẽ hỗ trợ tăng cường tác dụng, tạo nên một liệu pháp làm đẹp hiệu quả mà không tốn kém.

Sử dụng mật ong để chăm sóc da thường xuyên sẽ cho bạn kết quả đáng kinh ngạc, giúp phục hồi da, trả lại cho bạn làn da khỏe mạnh, trẻ trung và sáng mịn. 

Lợi ích của mật ong với da mặt

Mật ong giúp cân bằng vi khuẩn trên da: Giúp bảo vệ da tránh khỏi tình trạng viêm nhiễm, làm sạch lỗ chân lông và điều trị mụn trứng cá. Mật ong Manuka đã được nghiên cứu và chứng minh là sản phẩm phòng chống mụn trứng cá hiệu quả hơn đáng kể so với các sản phẩm phổ biến khác.

Thăng hạng sức khỏe và nhan sắc chỉ với một vị mật ngọt lành sẵn có tại Việt Nam - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong giúp tăng tốc độ phục hồi của các tế bào da: Nguyên nhân chính dẫn đến bệnh chàm. Ngoài ra việc phục hồi các tế bào da bị tổn thương giúp hạn chế tối đa nguy cơ mắc ung thư da. Mật ong cũng kích thích da sản xuất collagen tạo độ căng mịn cho da, trung hòa các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa, hạn chế sự xuất hiện các nếp nhăn trên da.

Mật ong thô cũng là chất tẩy tế bào chết tự nhiên: Thoa mật ong thô lên mặt sẽ giảm sự hình thành các mảng da xỉn màu, để lộ các tế bào da mới, giữ cho làn da luôn trắng sáng một cách tự nhiên.

Làm lành vết thương và hạn chế để lại sẹo: Nghiên cứu cho thấy mật ong thô có tác dụng kích thích sự phát triển của các mô và giảm sự hình thành sẹo khi được sử dụng để điều trị vết thương. Ngoài ra do đặc tính diệt khuẩn tốt, mật ong giúp bảo vệ vết thương trước sự tấn công của vi khuẩn, bụi và các chất hóa học.

Thăng hạng sức khỏe và nhan sắc chỉ với một vị mật ngọt lành sẵn có tại Việt Nam - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giữ ẩm da: Mật ong hoạt động như một chất làm mềm và giữ ẩm da tự nhiên. Kết hợp với đặc tính dịu nhẹ cho da khiến mật ong trở thành phương pháp điều trị lý tưởng cho những người có lànda nhạy cảm.

2 công thức làm đẹp da từ mật ong 

Mặt nạ mật ong và bột yến mạch giúp tẩy da chết

Bột yến mạch có chứa saponin có thể thấm hút dầu thừa trên da và khả năng chống oxy hóa, chống viêm giúp loại bỏ các tế bào da chết.

Bước 1: Trộn một thìa mật ong với một thìa bột yến mạch sống.

Bước 2: Thoa lên mặt, để yên trong 15 phút.

Bước 3: Dùng khăn ấm để lau sạch hỗn hợp.

Thăng hạng sức khỏe và nhan sắc chỉ với một vị mật ngọt lành sẵn có tại Việt Nam - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ mật ong và quế cho làn da được nuôi dưỡng

Bột quế có đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa và chống viêm, vì vậy, kết hợp 2 thành phần này sẽ giúp làn da trở nên rạng rỡ hơn.

Bước 1: Hòa trộn một thìa bột quế và hai thìa mật ong.

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên khắp mặt và để yên trong 10 phút.

Bước 3: Rửa sạch với nước ấm.

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