Lợi ích của mặt nạ sữa chua

Dưới đây là 9 lợi ích của việc sử dụng mặt nạ sữa chua:

Tất cả các loại mặt nạ đều có một vài mục đích chung: Chúng được thiết kế để cải thiện kết cấu da, tông màu và cân bằng độ ẩm. Những lợi ích chính xác sẽ thay đổi theo từng thành phần.

Nghiên cứu tương tự từ năm 2011 cũng cho thấy rằng mặt nạ sữa chua có khả năng làm sáng làn da của bạn.

Kết cấu kem của sữa chua được cho là giúp giữ độ ẩm cho làn da của bạn.



Làm sáng da (Ảnh minh họa: Internet)

Săn chắc da

Các vấn đề như sẹo mụn, tác động từ mặt trời hay đốm do tuổi tác khiến làn da không đều màu. Sữa chua có mục đích giúp làm đều màu da do có sự trợ giúp của men vi sinh tự nhiên.

Bảo vệ da khỏi tia UV

Mặc dù nghiên cứu cho biết rằng hỗ trợ tiềm năng của sữa chua giúp đẩy lùi các đốm đồi mồi do tác hại của ánh nắng mặt trời, nhưng nghiên cứu năm 2015 cho thấy sữa chua có thể giúp giảm thiểu tác động của tia cực tím (UV) ngay từ đầu.

Người ta cho rằng sữa chua có thể giúp tạo ra một lớp trung hòa gốc tự do trên da, từ đó làm giảm nguy cơ các đốm đồi mồi và nếp nhăn do ánh nắng mặt trời gây ra.

Tăng độ đàn hồi

Các nghiên cứu năm 2011 cũng đã chỉ ra rằng sữa chua có thể hỗ trợ tăng độ đàn hồi cho da.

Khi bạn già đi, làn da của bạn mất collagen một cách tự nhiên. Collagen là một loại protein thúc đẩy tính đàn hồi.

Mặt nạ có thể giúp phục hồi độ đàn hồi trong khi cải thiện diện mạo da tổng thể.

Giảm nếp nhăn

Tăng độ đàn hồi cũng là một cách để giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Các Nghiên cứu năm 2015 cho biết rằng chế phẩm sinh học trong sữa chua có thể giúp bảo vệ chống lại các dấu hiệu lão hóa như vậy.



Giảm nếp nhăn (Ảnh minh họa: Internet)

Trị mụn

Probiotic cũng được cho là giúp chống lại vi khuẩn P. acnes, một nguyên nhân hàng đầu gây ra các tổn thương do mụn viêm.

Theo nghiên cứu tương tự từ năm 2015, men vi sinh làm giảm viêm tổng thể, từ đó có thể làm dịu mụn trứng cá và giúp ngăn ngừa mụn trứng cá trong tương lai.

Điều trị các tình trạng viêm da khác

Các tác dụng chống viêm tương tự được tìm thấy trong chế phẩm sinh học trong sữa chua được cho là giúp điều trị các tình trạng viêm da khác. Chúng bao gồm bệnh hồng ban, bệnh vẩy nến và bệnh chàm.

Điều trị nhiễm trùng da

Sữa chua có thể có đặc tính vi sinh vật có thể điều trị nhiễm trùng da.

Tuy nhiên, mặt nạ sữa chua không nên được áp dụng cho da bị nhiễm trùng mà không có sự chấp thuận của bác sĩ trước.

Nên sử dụng sữa chua nào? Nguyên liệu kết hợp tốt nhất

Tốt nhất là sử dụng sữa chua nguyên chất, không có hương vị cho mặt nạ, nhưng không phải tất cả các loại đều như nhau.

Sữa chua sữa bò thông thường chứa nhiều canxi hơn các loại khác. Mặt khác, sữa chua Hy Lạp có kết cấu dày hơn do không có lượng váng sữa mà các loại khác có, giúp dễ dàng thoa lên da hơn.

Nếu bạn bị dị ứng sữa bò, có những lựa chọn khác để xem xét bao gồm: sữa chua làm từ thực vật làm từ hạnh nhân và sữa dừa, cũng như sữa chua sữa dê.

Mật ong.

Nghiên cứu cho thấy mật ong là nguồn tự nhiên của một số chất dinh dưỡng và protein có thể giúp điều trị da khô, bệnh chàm và bệnh vẩy nến.

Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa và điều trị nếp nhăn trong khi phục hồi lớp trên của da, còn được gọi là lớp biểu bì.

Mật ong cũng có thể hoạt động như một loại thuốc chữa lành vết thương tiềm năng, đặc biệt là trong trường hợp bị bỏng.



Mật ong (Ảnh minh họa: Internet)

Nghệ

Củ nghệ là một loại gia vị có tác dụng chống viêm. Trong khi lưu ý về tác dụng như một loại thực phẩm hoặc chất bổ sung, những người khác đang chuyển sang dùng nghệ như một phương pháp điều trị tại chỗ.

Nó có lẽ được biết đến nhiều nhất để điều trị các tình trạng viêm da, chẳng hạn như mụn trứng cá và bệnh vẩy nến.

Nha đam

Nha đam có lẽ được biết đến như là một phương thuốc chữa cháy nắng. Tuy nhiên, lợi ích cho da của nó vượt ra ngoài việc giảm bỏng, bao gồm mụn trứng cá, chàm và bệnh vẩy nến.

Nó cũng có thể giúp giữ ẩm cho da khô. Khả năng hấp thụ nhanh vào da làm cho nha đam trở thành một lựa chọn tốt cho da dầu.



Nha Đam (Ảnh minh họa: Internet)

Công thức mặt nạ sữa chua

Sữa chua có thể được sử dụng riêng như một loại mặt nạ, nhưng bạn cũng có thể kết hợp nó với các thành phần khác để giải quyết các vấn đề về da cụ thể.

Luôn rửa mặt trước khi đắp mặt nạ và để yên lớp mặt nạ trong tối đa 15 phút.

Những công thức phổ thông

Hãy xem xét một số công thức sau đây:

1/2 cốc sữa chua, 1 muỗng cà phê mật ong và 1/2 muỗng cà phê bột nghệ cho da viêm hoặc da dầu. 1/4 cốc sữa chua, 1 muỗng canh mật ong, và 1 muỗng canh gel lô hội cho da bị kích thích. 1 cốc sữa chua và vài giọt nước cốt chanh tươi trị nám.



Sữa chua, mật ong và chanh là nguyên liệu phổ thông nhất.

Lựa chọn thay thế

Mặt nạ sữa chua không phải là lựa chọn duy nhất. Hãy xem xét các lựa chọn thay thế sau đây cho các tình trạng chăm sóc da cụ thể:

Mặt nạ nghệ cho các tình trạng viêm, chẳng hạn như mụn trứng cá và bệnh vẩy nến. Mặt nạ bơ cho da khô. Mặt nạ bột yến mạch để làm dịu da bị kích thích. Nước chanh và dầu ô liu cho da dầu. Nha đam cho da dễ bị mụn trứng cá, khô hoặc cháy. Mặt nạ trà xanh cho da khô hoặc lão hóa.

Sữa chua là một trong nhiều thành phần được sử dụng trong mặt nạ chăm sóc da. Nó có khả năng cân bằng độ ẩm cho làn da của bạn trong khi vẫn mang lại những lợi ích khác.

Vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định xem sữa chua có lợi ích rộng rãi cho da.



Có thể có lựa chọn thay thế với nghệ và trà xanh.

10 công thức mặt nạ sữa chua bí quyết của chị em

1.Đối với da khô

Đây là một loại mặt nạ dưỡng ẩm và cung cấp độ ẩm hoàn hảo cho những người có làn da khô. Nó sẽ mang lại cho làn da của bạn cảm giác mịn màng, mềm mại và dẻo dai.

Thành phần:

2 thìa sữa chua béo tự nhiên

1 thìa mật ong hữu cơ

1 thìa bơ nghiền

1 thìa bột yến mạch nấu chín

Dùng máy đánh nhuyễn hỗn hợp. Thoa lên mặt và để yên hỗn hợp trong khoảng 10 đến 15 phút. Rửa sạch bằng nước lạnh để cảm nhận

2.Da bị kích ứng

Nếu da bạn bị mẩn đỏ và sưng tấy vì nhiễm trùng, cháy nắng hoặc một số lý do khác, mặt nạ sữa chua này rất phù hợp để làm dịu da của bạn.

Thành phần:

1/4 cốc sữa chua nguyên chất không béo

1/4 chén dưa chuột cắt nhỏ (gọt vỏ)

1 thìa gel nha đam hữu cơ (bạn cũng có thể thay thế gel bằng nước ép nha đam)

1 thìa mật ong

Một vài giọt dầu oliu hoặc dầu dừa

Dùng máy đánh nhuyễn và thoa lên mặt. Đắp mặt nạ lên mặt và để yên trong khoảng 10 đến 15 phút. Rửa bằng vòi nước mát, bạn sẽ cảm nhận làn da trở nên mát và làm lành tổn thương nhanh hơn.

3.Đối với da bị mụn và dễ bị mụn

Mụn chủ yếu do bã nhờn và vi khuẩn gây nên. Vì vậy, mục đích của việc đắp mặt nạ sữa chua của bạn là để giảm lượng bã nhờn trên da mặt và loại bỏ vi khuẩn. Đây chính xác là những gì mặt nạ này làm.

Thành phần:

1 thìa sữa chua

1 thìa mật ong

1 thìa nước cốt chanh tươi

1 thìa cà phê bột nghệ

Trộn đều tất cả các thành phần. Đắp mặt nạ lên mặt và để yên trong khoảng 10 đến 15 phút. Rửa bằng nước ấm và dùng khăn mềm thấm khô.

4.Nếu bạn muốn có một làn da tự nhiên và tươi sáng

Không có gì hấp dẫn hơn làn da hồng hào, rạng rỡ. Và, nó có thể là của bạn với mặt nạ sữa chua tuyệt vời này. Đây là một công thức bí truyền khá được yêu thích của chị em hiện nay.

Thành phần:

Sữa chua

Đậu xanh

Vỏ cam

Dùng máy xay thực phẩm để nghiền đậu xanh và vỏ cam thành hỗn hợp sền sệt rồi trộn sữa chua. Xay nhuyễn và đắp lên mặt. Để yên trong 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm. Nếu bạn có làn da khô, hãy trộn một thìa cà phê mật ong để dưỡng ẩm cho da.

5.Đối với làn da mệt mỏi, xỉn màu

Với tình trạng da thiếu sức sống sẽ có giải pháp. Bạn có thể chuyển sang đắp mặt nạ sữa chua để mang lại làn da tươi sáng và trẻ hóa.

Thành phần:

4 thìa sữa chua

1 thìa bột ca cao

1 thìa mật ong

Trông có vẻ như là một dạng thức uống nhưng đây là mặt nạ dưỡng da. Để mặt nạ trong 20 phút và sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Nó sẽ làm mới làn da của bạn, làm cho nó khỏe mạnh và rạng rỡ.

6.Nếu bạn muốn tẩy tế bào chết cho da

Sữa chua cũng có thể là thứ để tẩy tế bào chết cho da mặt, da non hoặc môi

Thành phần:

2 thìa sữa chua

1 thìa yến mạch

Trộn hai thành phần với nhau và sử dụng chuyển động tròn nhẹ nhàng để massage da mặt. Nó sẽ giúp loại bỏ các tế bào da chết và tạo ra làn da mới.

7.Cách làm mặt nạ sữa chua và muối sinh lý đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị rất đơn giản, đó là:

1 hộp sữa chua không đường

1 thìa muối sinh lý.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu cần có, người dùng chỉ cần trộn đều muối và sữa chua rồi đắp đều lên mặt. Giữ mặt nạ trong khoảng 15 - 20 phút rồi rửa mặt bằng nước ấm là được.

Duy trì thói quen đắp mặt nạ bằng hỗn hợp này 2 - 3 lần/tuần sẽ có tác dụng sát trùng các vết thâm và ngăn không cho mụn xuất hiện. Sau 2 tuần áp dụng, người dùng sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trên làn da của mình.

Lưu ý khi dùng mặt nạ sữa chua và muối sinh lý

Trước khi sử dụng hỗn hợp này hay bất kỳ loại mặt nạ, mỹ phẩm nào khác, người dùng nên thử chúng ở một vùng da nhỏ trên cổ hoặc xương hàm để kiểm tra làn da có bị dị ứng với các thành phần trong mặt nạ hay không.

Ngoài ra, những người bị mụn cũng không nên dùng tay sờ hay nặn chúng thường xuyên để tránh tình trạng da trở nên xấu hơn.

8.Công thức mặt nạ sữa chua mật ong cho da khô

Nguyên liệu:

2 thìa cà phê sữa chua không đường

1thìa cà phê mật ong

1 thìa canh chuối nghiền nhỏ

Cách thực hiện:

Cho 3 nguyên liệu trên vào một cái chén rồi dùng thìa trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất.

Cách sử dụng:

Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm. Trước khi đi ngủ, lấy hỗn hợp thoa đều lên mặt, massage nhẹ nhàng khoảng 5 phút rồi thư giãn thêm 10 phút thì rửa mặt với nước.

Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần, làn da sẽ đẹp lên trông thấy.

9.Công thức mặt nạ sữa chua mật ong cho da dầu

Nguyên liệu:

1 thìa cà phê sữa chua không đường

1 thìa cà phê mật ong

4-5 giọt nước cốt chanh

Thực hiện:

Trộn đều 3 nguyên liệu trên vào một cái chén, khuấy đều tay đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất.

Cách sử dụng:

Trước khi đi ngủ, rửa mặt sạch rồi lấy hỗn hợp thoa đều lên da.

Thư giãn khoảng 15-20 phút thì rửa lại bằng nước mát.

Hỗn hợp này sẽ làm sạch các bã nhờn, tế bào da chết và loại bỏ dầu thừa trên mặt. Thực hiện đều đặn, bạn sẽ có được làn da như mong muốn.

10.Công thức mặt nạ với sữa chua trị mụn đầu đen hiệu quả.

Sự kết hợp giữa sữa chua và bột gạo tạo nên một loại mặt nạ vừa có khả năng dưỡng trắng, vừa là trợ thủ đắc lực tiêu diệt bụi bẩn, đánh bay mụn đầu đen “cứng đầu” dưới da.

Hướng dẫn cách làm mặt nạ sữa chua bột gạo:

Rửa tay và mặt thật sạch, thấm khô với khăn bông

Cho ½ muỗng canh bột gạo với 1 muỗng canh sữa chua không đường vào 1 chiếc bát con sạch đã được tráng nước sôi, trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa quyện sánh mịn

Thoa đều hỗn hợp mặt nạ vừa trộn lên toàn bộ khuôn mặt, tránh vùng mắt và môi

Thư giãn trong khoảng 10-15 phút cho lớp mặt nạ trên da khô hẳn

Rửa lại mặt với nước ấm, vừa rửa bạn vừa dùng 2 bàn tay massage nhẹ nhàng da mặt theo chiều kim đồng hồ. Những hạt bột gạo bé xíu sẽ luồn lách vào các lỗ chân lông, loại bỏ đi lớp cặn bã tích tụ dưới da, đánh bật “lũ” mụn đầu đen cứng đầu.

Bao lâu thì bạn nên sử dụng mặt nạ sữa chua

Không thể phủ nhận những ưu điểm của mặt nạ sữa chua. Nó không có bất kỳ tác dụng phụ và giúp bạn có được làn da mịn màng, mềm mại, trẻ trung và không tì vết. Bạn có thể sử dụng mặt nạ thường xuyên nếu bạn muốn. Dưới đây là tần suất sử dụng mặt nạ sữa chua cho các loại da khác nhau.

Da mụn và da nhờn:

Bạn có thể sử dụng hàng ngày để đạt hiệu quả tối ưu.

Da khô:

Sử dụng mặt nạ 2 đến 3 lần một tuần để cung cấp nước và dưỡng ẩm cho làn da của bạn.

Nhiễm nấm:

Khi nói đến việc ngăn ngừa nhiễm nấm, hãy tăng tần suất hàng ngày. Đắp mặt nạ lên mặt 4 đến 5 lần mỗi ngày để có kết quả tốt nhất.

Nhiều chị em phụ nữ phải chi một khoản tiền lớn hàng tháng cho các sản phẩm dưỡng da đắt tiền, spa và tới các salon làm đẹp. Thế nhưng, chẳng cần tiêu tốn quá nhiều tiền, chị em vẫn có thể sở hữu làn da trắng mịn, căng bóng khỏe mạnh từ bên trong nhờ công dụng dưỡng da tuyệt vời từ mặt nạ sữa chua.

Lưu ý

- Mỗi lần đắp mặt nạ, bạn đắp tối đa 15 – 20 phút. Nếu để quá lâu, da bạn sẽ bị mất đi độ ẩm và lỗ chân lông ngày càng to hơn.

- Các loại mặt nạ sữa chua không đường nêu trên nên sử dụng 2 – 3 lần mỗi tuần. Đây là cách giúp làn da bạn được cải thiện nhanh chóng.

- Bạn có thể rửa mặt bằng sữa chua không đường. Dùng sữa chua thoa lên mặt và massage khoảng 2 – 3 phút để các dưỡng chất thẩm thấu vào da bạn. Đây cũng là một cách thư giãn tuyệt vời cho những ai thường xuyên stress.