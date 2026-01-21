5 loại trái cây nhiều calo, ăn nhiều cơ thể dễ tăng cân

Sầu riêng là loại quả có mùi hương và vị ngọt đặc trưng. Sầu riêng tuy rất ngon nhưng lại là loại trái cây có lượng calo cao. Việc ăn quá nhiều sầu riêng có thể gây nóng trong người và làm tăng cân. Do đó, bạn chỉ nên ăn một vài miếng sầu riêng mà thôi.

Nguyên liệu của nước dừa chủ yếu là cơm dừa, cứ 100 g cơm dừa chứa 35 g chất béo, còn nước dừa thì hầu như không chứa chất béo. Các loại chất béo thực vật từ cơm dừa thường chứa nhiều loại axit béo no, khi vào cơ thể sẽ gây tích tụ mỡ thừa và tăng cân nếu không kiểm soát.

Dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây được yêu thích trong mùa hè vì nó có vị ngon ngọt, nhiều nước. Tuy nhiên, dưa hấu cũng có lượng đường khá cao. Ăn nhiều dưa hấu sẽ gây tích tụ đường, tăng lượng calo trong cơ thể. Vì vậy, những người đang giảm cân hạn chế ăn dưa hấu để bảo vệ vóc dáng.



Ảnh minh họa: Internet

Quả vải

Lượng kcal trong quả vải thấp, nhưng lượng đường lại rất cao, chiếm 20%. Để tránh tăng cân, cần cân đối số lượng nạp vào cơ thể thích hợp. Ngoài ra không nên ăn vải lúc đói vì hàm lượng đường trong vải tươi sẽ khiến đường huyết tăng đột ngột, dẫn đến gây viêm nhiệt hoặc các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn.

Quả bơ

Trái bơ vốn được nhiều người ưa thích, rất giàu chất béo, chất đạm, vitamin và các nguyên tố vi lượng như canxi, kali có tác dụng ngăn ngừa đột quỵ, xơ cứng động mạch, chống thiếu máu.

Như chúng ta đã biết, nhiều cô gái khi giảm cân thích cho một ít bơ vào món salad rau củ. Nhưng hàm lượng dầu trong nhân bơ cao từ 8% đến 29% và hàm lượng chất béo khoảng 15%, nhiều hơn gấp đôi lượng chất béo và calo của một số thịt gà và cá. Ngoài ra, lượng calo chứa trong quả bơ tương đương với 1,4 bát cơm, mỗi 100 gram bơ chứa 161 calo.

Do đó, nếu muốn thêm quả bơ vào bữa ăn thì chỉ một chút là đủ, không nên ăn quá nhiều. Một chút bơ thì lượng dầu cơ thể con người cần cho cả ngày về cơ bản là đủ! Do đó, khi thực hiện các bữa ăn giảm cân, các bạn gái cũng nên cân nhắc kỹ xem có thể cho thêm quả bơ vào nhé!