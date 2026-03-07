Trúng số độc đắc đúng ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 07/03/2026 19:45

3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ.

Tuổi Thân

Có Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thân gặp khá nhiều may mắn. Trong công việc, bạn được quý nhân giúp sức nên mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Không những hoàn thành đúng thời hạn mà còn đạt hiệu quả cao, cấp trên hài lòng, khách hàng tin tưởng.

Bên cạnh đó, nhờ Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp may mắn cũng trở nên khởi sắc và tốt đẹp, bạn và người ấy có cơ hội hiểu thêm về nhau. Tuy thời gian bên nhau chưa dài nhưng cũng đã cùng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nên tình cảm hai người bền chặt không thể tách rời. Người độc thân cũng sẽ sớm tìm được "nửa kia" ưng ý của mình.

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Từ giờ đến giữa năm, những người này làm việc sẽ gặt hái được nhiều thành công, có người còn lên đến đỉnh cao vào cuối năm. 

Ngoài ra, con giáp này thường vốn thực thà, chân chất, luôn khiến người khác nghĩ rằng con giáp này thật ngốc nghếch nhưng kỳ thực bản thân lại không hề ngốc mà chỉ không có nhiều toan tính. Bạn rất thích giúp đỡ người khác và luôn hòa nhã với mọi người vì vậy bạn luôn tạo được các mối quan hệ, các mối nhân duyên tốt đẹp.

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Mùi. Tài lộc của bạn cũng nở rộ bất ngờ vào 6 ngày tới. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Mùi thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Trên phương diện tình cảm, tam hợp hối thúc người đang độc thân mở lòng hơn, sẽ trở nên mạo hiểm hơn. Con giáp này tham gia vào những trải nghiệm yêu đương mới mẻ và cho phép bản thân được sống thoải mái theo cảm xúc mãnh liệt của tình yêu.

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Sau ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng không mắng nhiếc mà run rẩy đưa ngay 50 triệu để "bịt miệng"

Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng không mắng nhiếc mà run rẩy đưa ngay 50 triệu để "bịt miệng"

Tâm sự 53 phút trước
Sau 00h00 ngày 8/3/2026, mừng 3 con giáp vận đỏ chạm nóc, của cải chất cao như núi, nhàn hạ sung sướng hơn người

Sau 00h00 ngày 8/3/2026, mừng 3 con giáp vận đỏ chạm nóc, của cải chất cao như núi, nhàn hạ sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp 'hiền lương sinh phú quý', may mắn 'sà xuống đầu', giàu nhất thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp 'hiền lương sinh phú quý', may mắn 'sà xuống đầu', giàu nhất thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Bước qua tuần mới (9/3 đến 15/3), 3 con giáp vận khí cực thịnh, Tài Lộc bùng nổ, vận may dồi dào, tiền tài sung túc

Bước qua tuần mới (9/3 đến 15/3), 3 con giáp vận khí cực thịnh, Tài Lộc bùng nổ, vận may dồi dào, tiền tài sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài gõ cửa, quý nhân săn đón, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài gõ cửa, quý nhân săn đón, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Chồng cũ bỏ rơi 2 con tự kỷ, 1 năm sau quay về đề nghị chuyện "động trời" khiến vợ cũ đau hận tột cùng

Chồng cũ bỏ rơi 2 con tự kỷ, 1 năm sau quay về đề nghị chuyện "động trời" khiến vợ cũ đau hận tột cùng

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Vừa tháo xấp vàng cưới đeo kín cổ, mẹ chồng xông vào phòng nói đúng một câu khiến tôi muốn trả lại tất cả để tháo chạy

Vừa tháo xấp vàng cưới đeo kín cổ, mẹ chồng xông vào phòng nói đúng một câu khiến tôi muốn trả lại tất cả để tháo chạy

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 00h00 ngày 8/3/2026, mừng 3 con giáp vận đỏ chạm nóc, của cải chất cao như núi, nhàn hạ sung sướng hơn người

Sau 00h00 ngày 8/3/2026, mừng 3 con giáp vận đỏ chạm nóc, của cải chất cao như núi, nhàn hạ sung sướng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp 'hiền lương sinh phú quý', may mắn 'sà xuống đầu', giàu nhất thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp 'hiền lương sinh phú quý', may mắn 'sà xuống đầu', giàu nhất thiên hạ

Bước qua tuần mới (9/3 đến 15/3), 3 con giáp vận khí cực thịnh, Tài Lộc bùng nổ, vận may dồi dào, tiền tài sung túc

Bước qua tuần mới (9/3 đến 15/3), 3 con giáp vận khí cực thịnh, Tài Lộc bùng nổ, vận may dồi dào, tiền tài sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài gõ cửa, quý nhân săn đón, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài gõ cửa, quý nhân săn đón, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt

Từ ngày 8 đến ngày 18/3, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền của đầy nhà, chân đeo vàng, tay đeo bạc, sống trong an nhàn

Từ ngày 8 đến ngày 18/3, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền của đầy nhà, chân đeo vàng, tay đeo bạc, sống trong an nhàn