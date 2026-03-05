Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 6/3/2026, rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 05/03/2026 19:30

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 6/3/2026, rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có được những thành tựu rực rỡ mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức. Do đó, tài lộc trở thành điểm sáng của bản mệnh. Con giáp này có thể nắm chắc được nhiều cơ hội kiếm tiền trong tay nếu tinh ý một chút. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ ngày càng rực rỡ thăng hoa. Đường tình duyên gặp nhiều may mắn, quý nhân soi đường dẫn lối giúp người độc thân dễ dàng tìm thấy ý trung nhân. Bản mệnh hãy cứ mở lòng đón nhận hạnh phúc trước mắt.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 6/3/2026, rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ được Thần tài ưu ái trong cả trong công việc và cuộc sống, thường xuyên gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn. Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian rực rỡ vô cùng của bản mệnh. Với những người tuổi Mùi làm về kinh doanh thì đây là thời điểm rất thích hợp để mở rộng phạm vi và thu về những thành tựu rực rỡ.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh sẽ thể hiện tình yêu của mình với người ấy một cách rất rõ ràng và hy vọng nửa kia cũng sẽ nhận ra được tấm lòng của mình. Tình cảm thăng hoa giúp cả hai dần xích lại gần nhau hơn. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 6/3/2026, rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ đang dần cải thiện, đã bắt đầu chi tiêu một cách lý trí hơn so với khoảng thời gian trước. Bạn biết rõ tài chính của mình đang nằm trong ngưỡng nào, nên có thể chi tiêu tiền bạc sao cho phù hợp nhất. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ luôn trong giai đoạn mặn nồng yêu thương. Các cặp đôi đang trải qua khoảng thời gian vui vẻ, mặn nồng yêu thương. Tình cảm lớn dần nhờ những chăm bổng, vun vén cảm xúc của cả hai người. Người độc thân sẽ có nhiều thời gian để làm quen và kết bạn với người mới.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 6/3/2026, rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 00h00 ngày 6/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Sau 00h00 ngày 6/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Qua đêm nay, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Về nhà người yêu ra mắt, thấy bộ đồ chị giúp việc mặc mà tôi bỏ chạy không dám ngoái đầu

Về nhà người yêu ra mắt, thấy bộ đồ chị giúp việc mặc mà tôi bỏ chạy không dám ngoái đầu

Tâm sự Eva 51 phút trước
Mẹ chồng đòi chen chân vào đêm trăng mật của con trai, nàng dâu đáp trả một câu khiến bà "tái mặt" bỏ ý định

Mẹ chồng đòi chen chân vào đêm trăng mật của con trai, nàng dâu đáp trả một câu khiến bà "tái mặt" bỏ ý định

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Chồng mới mất được 2 tuần, người đàn ông lạ đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi rụng rời

Chồng mới mất được 2 tuần, người đàn ông lạ đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi rụng rời

Tâm sự 59 phút trước
Tôi đã định tính chuyện trăm năm, cho đến khi nghe câu mắng "lạnh người" của mẹ chồng tương lai dành cho bạn trai mình

Tôi đã định tính chuyện trăm năm, cho đến khi nghe câu mắng "lạnh người" của mẹ chồng tương lai dành cho bạn trai mình

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Chồng báo đi công tác nhưng vợ lại nhận được ảnh đám tang lúc nửa đêm: Danh tính "người nằm xuống" khiến cô ngã quỵ

Chồng báo đi công tác nhưng vợ lại nhận được ảnh đám tang lúc nửa đêm: Danh tính "người nằm xuống" khiến cô ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đúng 0h ngày 6/3/2026, 3 con giáp sau cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Đúng 0h ngày 6/3/2026, 3 con giáp sau cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tưởng chồng cũ hối hận mang 5 tỷ về bù đắp cho con, nào ngờ lời khẩn cầu của anh ta lại khiến tôi "chết lặng"

Tưởng chồng cũ hối hận mang 5 tỷ về bù đắp cho con, nào ngờ lời khẩn cầu của anh ta lại khiến tôi "chết lặng"

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Vừa bước ra khỏi tòa đã bị bồ của chồng cười mỉa, tôi thản nhiên giơ "vũ khí" cuối cùng khiến cô ta xanh mặt, ngã quỵ tại chỗ

Vừa bước ra khỏi tòa đã bị bồ của chồng cười mỉa, tôi thản nhiên giơ "vũ khí" cuối cùng khiến cô ta xanh mặt, ngã quỵ tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sắp xếp di vật của chồng bỗng thấy một email lạ, tôi chết lặng khi bí mật về "gia đình thứ hai" của anh hiện ra trước mắt

Sắp xếp di vật của chồng bỗng thấy một email lạ, tôi chết lặng khi bí mật về "gia đình thứ hai" của anh hiện ra trước mắt

Ngoại tình 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'

Nóng: Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Nóng: Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Qua đêm nay, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 0h ngày 6/3/2026, 3 con giáp sau cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Đúng 0h ngày 6/3/2026, 3 con giáp sau cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Sau ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Sau ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ sau ngày 6/3/2026, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ sau ngày 6/3/2026, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026,3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026,3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng 6h sáng mai, ngày 6/3/2026, 3 con giáp tiền tài tăng đột biến, đổi đời chóng mặt, hóa Rồng hóa Phượng, nghèo mấy cũng giàu

Đúng 6h sáng mai, ngày 6/3/2026, 3 con giáp tiền tài tăng đột biến, đổi đời chóng mặt, hóa Rồng hóa Phượng, nghèo mấy cũng giàu