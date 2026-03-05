Vương Sở Nhiên bất ngờ bị kéo vào ồn ào liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt khi quá cảnh ở Dubai và không thể tham dự show Dior tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) đang là chủ đề nóng của giới giải trí Hoa ngữ.

Mới đây, nữ diễn viên Vương Sở Nhiên cũng bất ngờ bị cuốn vào ồn ào vì một video về lịch trình cá nhân. Trong vlog mới nhất về Tuần lễ thời trang Paris do tài khoản phòng làm việc (studio) của Vương Sở Nhiên đăng tải, đã sử dụng câu nói “Paris không phải là nơi để quá cảnh" làm lời mở đầu.

Trùng hợp là video được đăng ngay sau khi phòng làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo cô đang mắc kẹt do quá cảnh tại Dubai, nên không thể tham dự sự kiện ở Paris. Vì vậy, động thái phía Vương Sở Nhiên bị cho là “mỉa mai” việc sắp xếp lịch trình của phía studio Nhiệt Ba.

Vương Sở Nhiên bất ngờ bị kéo vào ồn ào liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1

Trong khi đó, người hâm mộ Vương Sở Nhiên ra sức bảo vệ nữ diễn viên, khẳng định câu nói trong vlog chỉ là câu thoại kinh điển của bộ phim nổi tiếng “Sabrina” do Audrey Hepburn thủ vai chính, không nhằm vào bất kỳ ai.

Ý nghĩa gốc của câu thoại là ca ngợi sức hút độc đáo của Paris, nhấn mạnh đây là nơi đáng để dừng chân chiêm ngưỡng chứ không phải nơi để đi qua vội vã. Fan nhận xét câu thoại này vô cùng thích hợp để miêu tả chuyến đi Paris của tân đại sứ thương hiệu Dior Vương Sở Nhiên.

Dù vậy, một bộ phận khán giả cho rằng, phía Vương Sở Nhiên đã thiếu nhạy cảm khi đăng vlog có câu nói này giữa lúc từ khóa “quá cảnh” liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba đang được quan tâm.

Mặt khác, không ít người nghi ngờ đội ngũ làm việc cho Vương Sở Nhiên dù biết câu nói có thể gây tranh cãi nhưng vẫn quyết “làm liều” để kéo thêm sự chú ý. Trong giới giải trí, việc các nghệ sĩ tạo chủ đề bàn luận nhờ ồn ào, tranh cãi là điều không hiếm.

Vương Sở Nhiên bất ngờ bị kéo vào ồn ào liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2

Về tình hình của Địch Lệ Nhiệt Ba, chiều 5/3, phía nữ diễn viên thông báo đã an toàn trở về Trung Quốc. Song, làn sóng người hâm mộ chỉ trích công ty quản lý Truyền thông Gia Hành vẫn chưa lắng xuống.

Trước đó, fan phẫn nộ vì Đại sứ quán Trung Quốc tại UAE đã phát cảnh báo từ ngày 27.2, khuyến cáo tránh đến Iran và khu vực rủi ro lân cận, do tình hình xung đột quân sự ở Trung Đông leo thang.

Nhưng ê-kíp của Nhiệt Ba vẫn sắp xếp lộ trình bay quá cảnh Dubai cho nghệ sĩ vào ngày 28.2; trong khi một số nhân sự khác (như stylist, quản lý) lại bay thẳng Paris.

Chiều 3.3, sau khi phòng làm việc thông báo Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt ở Dubai, người hâm mộ đã vây kín lối vào của công ty Gia Hành, cùng hô khẩu hiệu “Gia Hành phá sản đi!”, bày tỏ sự bất mãn với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, đưa nghệ sĩ vào hoàn cảnh nguy hiểm của công ty này.

Người hâm mộ ủng hộ Nhiệt Ba rời công ty Gia Hành để bắt đầu chương mới trong sự nghiệp.

Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

“Còn ra thể thống gì nữa” do Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đóng chính là một trong những phim cổ trang được quan tâm thời gian gần đây.

