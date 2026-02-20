Phim của Vương Sở Nhiên vừa khép lại đã gây tranh luận vì cái kết bị cho là quá gấp gáp

“Còn ra thể thống gì nữa” do Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đóng chính là một trong những phim cổ trang được quan tâm thời gian gần đây.

“Còn ra thể thống gì nữa” do Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đóng chính không bị xem là “kết thúc dở”, song nhiều khán giả cho rằng phần cuối đã bị cắt giảm nhiều chi tiết quan trọng, khiến nhịp phim trở nên gấp gáp. Trong bản truyền hình, sau khi câu chuyện ở bối cảnh cổ đại khép lại, phim nhanh chóng chuyển về hiện đại và chỉ dành vài phút để kể lại cuộc gặp gỡ của Trương Tam và Vương Thúy Hoa. Trong khi đó, nguyên tác được đánh giá có chiều sâu hơn. Ở bản gốc, nhân vật Dữu Vãn Âm và Hạ Hầu Đạm có thời gian ở bên nhau lâu hơn tại cổ đại, sau đó Hạ Hầu Đạm qua đời, còn Vãn Âm lên ngôi nữ đế. Tuyến này bị lược bỏ trong phim, làm giảm cao trào phát triển nhân vật. Ngoài ra, nguyên tác còn xây dựng việc Trương Tam sau khi trở về hiện đại vẫn mang ký ức cũ, từng do dự có nên tìm lại Vương Thúy Hoa hay không, rồi âm thầm chờ đợi cuộc gặp gỡ định mệnh. Những chi tiết tạo dư âm cảm xúc này cũng không xuất hiện trên màn ảnh, khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Không chỉ “Còn ra thể thống gì nữa”, nhiều phim Hoa ngữ khác cũng từng rơi vào tình trạng “đầu voi đuôi chuột”. “Tinh lạc ngưng thành đường” với sự tham gia của Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch từng được khen về diễn xuất và tuyến tình cảm, nhưng phần cuối lại gây tranh cãi khi số phận các nhân vật được giải quyết khá nhanh, khiến người xem hụt hẫng. Tương tự, “Kiều gia đích nhi nữ” do Bạch Vũ và Tống Tổ Nhi đóng chính từng đạt điểm đánh giá cao, song về sau bị cho là sa đà vào tình tiết bi kịch, nhịp dựng thiếu mạch lạc, làm giảm sức nặng của cái kết.

Ở dòng phim cổ trang, “Phù dao” với Dương Mịch và Nguyễn Kinh Thiên từng gây chú ý nhờ độ phủ sóng của dàn sao, nhưng hai tập cuối bị nhận xét xử lý vội, nhiều nút thắt quan trọng chưa được khai thác đầy đủ. “Sở kiều truyện” của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng là trường hợp điển hình khi câu chuyện dừng lại giữa cao trào, khiến khán giả chờ đợi nhiều năm mà vẫn chưa có phần tiếp nối tương xứng. Một số tác phẩm khác như “Thương lan quyết” (Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ), “Điền canh kỷ” (Tăng Thuấn Hy, Điền Hi Vi), “Tiểu nữ hoa bất khí” (Lâm Y Thần, Trương Bân Bân) hay “Vi hữu ám hương lai” (Châu Dã, Vương Tinh Việt) cũng từng gây tranh luận về đoạn kết. Điểm chung của các phim này là phần đầu tạo được sức hút nhờ ý tưởng mới hoặc diễn xuất tốt, nhưng càng về sau càng khó duy trì nhịp kể chuyện, khiến kết thúc trở nên vội vàng hoặc thiếu thuyết phục. Theo giới quan sát, nguyên nhân thường đến từ áp lực thời lượng, kiểm duyệt nội dung hoặc thay đổi kịch bản trong quá trình sản xuất. Khi cao trào chưa được xử lý thỏa đáng, khán giả dễ cảm thấy hành trình theo dõi dài tập trở nên thiếu trọn vẹn, dù tổng thể phim vẫn có nhiều điểm sáng.

