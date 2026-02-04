Người hâm mộ tức giận, chê trách studio làm việc thiếu chuyên nghiệp, lười biếng, không phải đang quảng bá cho phim mà “hại” nữ diễn viên.

Mới đây, phòng làm việc của Vương Sở Nhiên bất ngờ tung video do AI tạo ra để quảng bá cho bộ phim “Còn ra thể thống gì nữa” sắp lên sóng của nữ diễn viên. Động thái này lập tức bị người hâm mộ phản đối, chỉ trích. Nhiều fan cho rằng, hình ảnh trong video AI này giả trân, dìm nhan sắc Vương Sở Nhiên thê thảm vì mặt méo, hiệu ứng kỳ lạ, lồng tiếng AI mất cảm xúc, thậm chí nhiều người không thể nhận ra gương mặt Vương Sở Nhiên.

Điều khiến fan bùng nổ nhất không chỉ vì video xấu, mà do thái độ qua loa của studio. Khi nhận chỉ trích, studio chỉ âm thầm xóa video và không có thêm một lời giải thích nào, khiến fan không hài lòng.

Trước đó, người hâm mộ đã tự thống nhất với nhau: kiên quyết không cho dùng AI tái tạo hình ảnh Vương Sở Nhiên, vì sợ ảnh hưởng đến hình tượng của cô. Vậy nên, việc studio tung video AI khiến một số fan thở dài: “Đối thủ nhìn vào cũng thấy nhẹ nhõm”.

Họ lo lắng hành động này sẽ kéo tụt kỳ vọng của khán giả dành cho bộ phim, đặc biệt là ở thời điểm quan trọng khi chỉ còn vài ngày là phim công chiếu.

Tuy nhiên, theo truyền thông, hành động gây tranh cãi của studio lại vô tình mang đến sự quan tâm ngoài dự kiến cho bộ phim “Còn ra thể thống gì nữa”. Phân đoạn “How are you?” trong video được cư dân mạng đem ra chế thành hình ảnh hài hước. Một số khán giả còn cho rằng, video AI “xấu lạ” có thể trở thành hiệu ứng ngược, tạo độ hot cho tác phẩm.

Vương Sở Nhiên đang được xem là một trong những chiến thần nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ đương đại. Cô sở hữu gương mặt kinh diễm, khí chất cổ điển và được nhận xét có nhiều nét tương đồng với Lưu Diệc Phi, vì vậy còn được gọi là thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới.

Thậm chí, trong mắt fan và một bộ phận khán giả, Vương Sở Nhiên còn được đánh giá là không hề thua kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn đàn chị minh tinh.