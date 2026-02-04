Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi

Sao quốc tế 04/02/2026 15:30

Studio của Vương Sở Nhiên mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích khi tung ra video quảng bá cho bộ phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vì được chiêm ngưỡng nhan sắc thật của nữ diễn viên, khán giả lại nhìn thấy một gương mặt hao hao Vương Sở Nhiên nhưng cũng rất khác lạ, thiếu thần thái quen thuộc.

Mới đây, phòng làm việc của Vương Sở Nhiên bất ngờ tung video do AI tạo ra để quảng bá cho bộ phim “Còn ra thể thống gì nữa” sắp lên sóng của nữ diễn viên. Động thái này lập tức bị người hâm mộ phản đối, chỉ trích. Nhiều fan cho rằng, hình ảnh trong video AI này giả trân, dìm nhan sắc Vương Sở Nhiên thê thảm vì mặt méo, hiệu ứng kỳ lạ, lồng tiếng AI mất cảm xúc, thậm chí nhiều người không thể nhận ra gương mặt Vương Sở Nhiên.

Người hâm mộ tức giận, chê trách studio làm việc thiếu chuyên nghiệp, lười biếng, không phải đang quảng bá cho phim mà “hại” nữ diễn viên.

Điều khiến fan bùng nổ nhất không chỉ vì video xấu, mà do thái độ qua loa của studio. Khi nhận chỉ trích, studio chỉ âm thầm xóa video và không có thêm một lời giải thích nào, khiến fan không hài lòng.

Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi - Ảnh 1

Trước đó, người hâm mộ đã tự thống nhất với nhau: kiên quyết không cho dùng AI tái tạo hình ảnh Vương Sở Nhiên, vì sợ ảnh hưởng đến hình tượng của cô. Vậy nên, việc studio tung video AI khiến một số fan thở dài: “Đối thủ nhìn vào cũng thấy nhẹ nhõm”.

Họ lo lắng hành động này sẽ kéo tụt kỳ vọng của khán giả dành cho bộ phim, đặc biệt là ở thời điểm quan trọng khi chỉ còn vài ngày là phim công chiếu.

Tuy nhiên, theo truyền thông, hành động gây tranh cãi của studio lại vô tình mang đến sự quan tâm ngoài dự kiến cho bộ phim “Còn ra thể thống gì nữa”. Phân đoạn “How are you?” trong video được cư dân mạng đem ra chế thành hình ảnh hài hước. Một số khán giả còn cho rằng, video AI “xấu lạ” có thể trở thành hiệu ứng ngược, tạo độ hot cho tác phẩm.

Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi - Ảnh 2

Vương Sở Nhiên đang được xem là một trong những chiến thần nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ đương đại. Cô sở hữu gương mặt kinh diễm, khí chất cổ điển và được nhận xét có nhiều nét tương đồng với Lưu Diệc Phi, vì vậy còn được gọi là thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới.

Thậm chí, trong mắt fan và một bộ phận khán giả, Vương Sở Nhiên còn được đánh giá là không hề thua kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn đàn chị minh tinh.

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Trong sự kiện Đêm Hội Gào Thét vừa qua, nhiều khán giả để ý tới khoảnh khắc Vương Sở Nhiên lấy thuốc nhỏ mắt ra sử dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'?

Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'?

Trương Lăng Hách được khen tinh tế với Vương Sở Nhiên ở phim “Giây phút ấy vượt giới hạn”

Trương Lăng Hách được khen tinh tế với Vương Sở Nhiên ở phim “Giây phút ấy vượt giới hạn”

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

Thời trang và thần thái của Vương Sở Nhiên 'gây sốt' trong bộ phim dân quốc 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Thời trang và thần thái của Vương Sở Nhiên 'gây sốt' trong bộ phim dân quốc 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

TIN MỚI NHẤT

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Sống khỏe 15 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, cuộc đời lên hương, sự nghiệp hanh thông, thành công ngoài mong đợi, tiền đẻ ra tiền

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, cuộc đời lên hương, sự nghiệp hanh thông, thành công ngoài mong đợi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Xã hội 27 phút trước
Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Tâm sự 37 phút trước
Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Video 52 phút trước
Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 1 giờ 43 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?