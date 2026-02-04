Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi

Sao quốc tế 04/02/2026 15:30

Studio của Vương Sở Nhiên mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích khi tung ra video quảng bá cho bộ phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vì được chiêm ngưỡng nhan sắc thật của nữ diễn viên, khán giả lại nhìn thấy một gương mặt hao hao Vương Sở Nhiên nhưng cũng rất khác lạ, thiếu thần thái quen thuộc.

Mới đây, phòng làm việc của Vương Sở Nhiên bất ngờ tung video do AI tạo ra để quảng bá cho bộ phim “Còn ra thể thống gì nữa” sắp lên sóng của nữ diễn viên. Động thái này lập tức bị người hâm mộ phản đối, chỉ trích. Nhiều fan cho rằng, hình ảnh trong video AI này giả trân, dìm nhan sắc Vương Sở Nhiên thê thảm vì mặt méo, hiệu ứng kỳ lạ, lồng tiếng AI mất cảm xúc, thậm chí nhiều người không thể nhận ra gương mặt Vương Sở Nhiên.

Người hâm mộ tức giận, chê trách studio làm việc thiếu chuyên nghiệp, lười biếng, không phải đang quảng bá cho phim mà “hại” nữ diễn viên.

Điều khiến fan bùng nổ nhất không chỉ vì video xấu, mà do thái độ qua loa của studio. Khi nhận chỉ trích, studio chỉ âm thầm xóa video và không có thêm một lời giải thích nào, khiến fan không hài lòng.

Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi - Ảnh 1

Trước đó, người hâm mộ đã tự thống nhất với nhau: kiên quyết không cho dùng AI tái tạo hình ảnh Vương Sở Nhiên, vì sợ ảnh hưởng đến hình tượng của cô. Vậy nên, việc studio tung video AI khiến một số fan thở dài: “Đối thủ nhìn vào cũng thấy nhẹ nhõm”.

Họ lo lắng hành động này sẽ kéo tụt kỳ vọng của khán giả dành cho bộ phim, đặc biệt là ở thời điểm quan trọng khi chỉ còn vài ngày là phim công chiếu.

Tuy nhiên, theo truyền thông, hành động gây tranh cãi của studio lại vô tình mang đến sự quan tâm ngoài dự kiến cho bộ phim “Còn ra thể thống gì nữa”. Phân đoạn “How are you?” trong video được cư dân mạng đem ra chế thành hình ảnh hài hước. Một số khán giả còn cho rằng, video AI “xấu lạ” có thể trở thành hiệu ứng ngược, tạo độ hot cho tác phẩm.

Vương Sở Nhiên dùng video AI quảng bá cho bộ phim mới đang gây tranh cãi - Ảnh 2

Vương Sở Nhiên đang được xem là một trong những chiến thần nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ đương đại. Cô sở hữu gương mặt kinh diễm, khí chất cổ điển và được nhận xét có nhiều nét tương đồng với Lưu Diệc Phi, vì vậy còn được gọi là thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới.

Thậm chí, trong mắt fan và một bộ phận khán giả, Vương Sở Nhiên còn được đánh giá là không hề thua kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn đàn chị minh tinh.

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Trong sự kiện Đêm Hội Gào Thét vừa qua, nhiều khán giả để ý tới khoảnh khắc Vương Sở Nhiên lấy thuốc nhỏ mắt ra sử dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'?

Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'?

Trương Lăng Hách được khen tinh tế với Vương Sở Nhiên ở phim “Giây phút ấy vượt giới hạn”

Trương Lăng Hách được khen tinh tế với Vương Sở Nhiên ở phim “Giây phút ấy vượt giới hạn”

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

'Giây phút ấy vượt giới hạn' của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên có ngoại truyện?

Thời trang và thần thái của Vương Sở Nhiên 'gây sốt' trong bộ phim dân quốc 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Thời trang và thần thái của Vương Sở Nhiên 'gây sốt' trong bộ phim dân quốc 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Tử vi thứ Năm 5/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến đáng nể, Mão - Hợi xui xẻo khó tránh, tiền bạc thất thoát liên tục

Tử vi thứ Năm 5/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến đáng nể, Mão - Hợi xui xẻo khó tránh, tiền bạc thất thoát liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cái chết của Từ Hy Viên được làm rõ: Tử vong do ngừng tim đột ngột

Cái chết của Từ Hy Viên được làm rõ: Tử vong do ngừng tim đột ngột

NÓNG: Nam thần Kim Seon Ho thừa nhận sai phạm trốn thuế, xin lỗi và nộp bổ sung

NÓNG: Nam thần Kim Seon Ho thừa nhận sai phạm trốn thuế, xin lỗi và nộp bổ sung

Vì sao hai con vắng mặt ở giỗ đầu của Từ Hy Viên?

Vì sao hai con vắng mặt ở giỗ đầu của Từ Hy Viên?

Tiết lộ bức thư đầy nước mắt chồng Từ Hy Viên viết trong ngày giỗ đầu vợ

Tiết lộ bức thư đầy nước mắt chồng Từ Hy Viên viết trong ngày giỗ đầu vợ

Dương Tử bị chê đi diễn 20 năm 'vẫn dậm chân tại chỗ' sau Cây sinh mệnh

Dương Tử bị chê đi diễn 20 năm 'vẫn dậm chân tại chỗ' sau Cây sinh mệnh

Vừa được khánh thành, bức tượng Từ Hy Viên bị khán giả nhận xét 'không hề giống'

Vừa được khánh thành, bức tượng Từ Hy Viên bị khán giả nhận xét 'không hề giống'