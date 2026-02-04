NÓNG: Nam thần Kim Seon Ho thừa nhận sai phạm trốn thuế, xin lỗi và nộp bổ sung

Trong thông báo gửi đến công chúng, Kim Seon Ho xin lỗi, thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết trong việc thành lập, vận hành công ty pháp nhân 1 thành viên dẫn đến sai lầm trong tài chính. Theo phía Fantagio - công ty quản lý của Kim Seon Ho, nam diễn viên này đã nộp bổ sung tiền thuế còn thiếu. Tuyên bố của Kim Seon Ho được cho là lời ngầm thừa nhận anh đã có hành vi trốn thuế, né thuế thông qua công ty gia đình. Hiện, tài tử sinh năm Hometown Cha-Cha-Cha đối mặt với nguy cơ sụp đổ sự nghiệp, có thể vướng vòng lao lý nếu bị cơ quan thuế điều tra toàn diện.

Trước hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng có dính dáng đến luật pháp, sáng 4/2, Kim Seon Ho đã chính thức lên tiếng thông qua công ty quản lý.

Thông qua các bài báo gần đây, chúng tôi xin làm rõ thêm những tình tiết liên quan công ty pháp nhân 1 thành viên của Kim Seon Ho, đồng thời chia sẻ lập trường của công ty.

Đầu tiên, về việc thành lập và vận hành công ty cá nhân. Kim Seon Ho đã thành lập công ty cá nhân vào tháng 1/2024 nhằm phục vụ cho hoạt động diễn xuất và sản xuất kịch. Kể từ sau khi thành lập công ty này cho đến trước khi ký hợp đồng mới với Fantagio vào tháng 2/2025, các khoản thù lao từ hoạt động của nam diễn viên đều được thanh toán thông qua pháp nhân này.

Thứ hai, về việc dừng vận hành công ty pháp nhân 1 thành viên. Sau khi nhận thức được rằng việc vận hành công ty pháp nhân có thể gây ra hiểu lầm, Kim Seon Ho đã quyết định dừng hoạt động của công ty. Trên thực tế, trong hơn 1 năm gần đây, hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động hay giao dịch tài chính nào được thực hiện thông qua công ty pháp nhân của Kim Seon Ho.

Thứ 3, về việc ký hợp đồng với Fantagio. Kể từ thời điểm ký hợp đồng độc quyền với Fantagio vào tháng 2/2025 đến nay, các khoản thù lao đều được thanh toán trực tiếp cho cá nhân diễn viên Kim Seon Ho. Chúng tôi xin khẳng định rõ rằng trong quá trình ký kết hợp đồng và các hoạt động giữa Fantagio và Kim Seon Ho, công ty pháp nhân 1 người nói trên hoàn toàn không có bất kỳ liên quan nào.

Thứ 4, về thủ tục giải thể pháp nhân. Nhằm chủ động khắc phục những vấn đề phát sinh do sự thiếu hiểu biết trong việc vận hành công ty pháp nhân trước đây, Kim Seon Ho đã hoàn trả toàn bộ việc sử dụng thẻ pháp nhân, tiền lương chi trả cho người thân và xe đứng tên công ty pháp nhân. Đối với các khoản thu nhập từng được thanh toán thông qua công ty pháp nhân, ngoài thuế doanh nghiệp đã nộp trước đó, anh cũng đã hoàn tất việc nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân. Hiện tại, thủ tục giải thể công ty pháp nhân này đang được tiến hành và dự kiến sẽ sớm hoàn tất về mặt hành chính.

Kim Seon Ho đang vô cùng hối lỗi vì đã thành lập và duy trì công ty pháp nhân trong khoảng hơn 1 năm khi chưa có sự hiểu biết đầy đủ về việc vận hành. Nam diễn viên xin cúi đầu gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người. Về phía công ty quản lý, chúng tôi cũng chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự hoang mang và lo ngại, đồng thời cam kết sẽ quản lý chặt chẽ, cẩn trọng hơn đối với toàn bộ hoạt động của các nghệ sĩ trực thuộc trong thời gian tới.

Sau ồn ào đời tư với bạn gái, Kim Seon Ho hiện bị cáo buộc trốn thuế

Hiện, cơ quan thuế vẫn chưa có thông báo chính thức hay mở cuộc điều tra với Kim Seon Ho. Tuy nhiên, nếu cáo buộc lập công ty ma để biển thủ công quỹ và trốn thuế của nam diễn viên này là thật, anh không chỉ đứng trước nguy cơ tan tành sự nghiệp mà thậm chí là trả giá pháp luật với 1 án tù.

Kim Seon Ho 40 tuổi, tốt nghiệp khoa Phát thanh giải trí, Học viện nghệ thuật Seoul (Hàn Quốc), ra mắt năm 2009 trong vai trò diễn viên nhạc kịch. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi đóng chính Điệu cha cha cha làng biển cùng Shin Min Ah. Năm ngoái, Seon Ho xuất hiện trong series Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Năm nay, Kim Seon Ho nổi đình đám với vai chính trong Tiếng yêu này anh dịch được không?. Diễn viên vào vai Ju Ho Jin, một thông dịch viên đa ngôn ngữ. Cuộc sống của Ho Jin xáo trộn khi anh nhận lời làm phiên dịch cho minh tinh Cha Mu Hee (Go Youn Jung đóng). Sự đối lập tính cách của cả hai tạo nhiều tình huống trớ trêu.