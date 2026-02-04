Đang dừng xe ô tô để đóng nắp capo, nam tài xế bất ngờ bị chiếc xe bán tải đâm văng khỏi cầu vượt

Vụ tai nạn xảy ra tại Brazil và đã được camera giám sát ghi lại. Theo báo cáo ban đầu, nạn nhân đã phải dừng xe đột ngột sau khi xe gặp sự cố kỹ thuật. Vài giây sau, anh ta bị một chiếc xe đang lưu thông trên đường đâm phải. Cú va chạm khiến nam tài xế rơi xuống từ cầu vượt và tử vong.
Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

