Hai đối tượng có vũ khí và cải trang thành shipper rồi cướp tiệm vàng

Hình ảnh từ camera giám sát tại hiện trường cho thấy 2 người đàn ông đội mũ bảo hiểm kín mặt và mặc áo mưa đen để che giấu danh tính. Một trong hai nghi phạm cầm một túi giao hàng của Lalamove khi vào cửa hàng. Vài phút sau, cả hai nghi phạm lao ra khỏi cửa hàng, một người cầm chiếc túi giao hàng được cho là chứa đầy đồ trang sức bị đánh cắp.

