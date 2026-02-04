Hai đối tượng có vũ khí và cải trang thành shipper rồi cướp tiệm vàng

Hình ảnh từ camera giám sát tại hiện trường cho thấy 2 người đàn ông đội mũ bảo hiểm kín mặt và mặc áo mưa đen để che giấu danh tính. Một trong hai nghi phạm cầm một túi giao hàng của Lalamove khi vào cửa hàng. Vài phút sau, cả hai nghi phạm lao ra khỏi cửa hàng, một người cầm chiếc túi giao hàng được cho là chứa đầy đồ trang sức bị đánh cắp.
Video 1 giờ 9 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý